Ghosn'un kaçışıyla ilgili 3 sanığa hapis cezası

Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un İstanbul üzerinden Beyrut'a kaçırılmasına ilişkin davada mahkeme kararını verdi.

Mahkeme özel bir jet şirketinin yöneticisi sanık Okan Kösemen ve pilot sanıklar Bahri Kutlu Sömek ile Noyan Pasin'in "göçmen kaçakçılığı" suçundan 4 yıl 2'şer ay hapis ve 31 bin 40'ar lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme pilot olan diğer 2 sanık ve 1 hostesin beraatine karar verirken, 1 hostes sanık hakkındaki davanın düşürülmesine hükmetti.

Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar özel bir jet şirketinin ticaret müdürü Okan Kösemen ile pilotlar Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram, Bahri Kutlu Sömek, Serhat Kahvecioğlu ve taraf avukatları katıldı.



Pilot sanıklar Özgü Bilge Bayram ve Serhat Kahvecioğlu'nun aynı suçtan beraatine karar veren mahkeme, hostes sanık Nesrin Altunalan'ın da beraatine karar verdi. Ayrıca mahkeme hostes sanık Serpil Kuyumcu'nun da beraatine hükmetti.

Ne olmuştu?

Fransa, Lübnan ve Brezilya pasaportları bulunan Ghosn, tutuklanmadan önce Nissan ve Renault'nun yönetim kurulu başkanıydı. Ghosn, hakkındaki suçlamaların, Nissan ile Renault'nun olası birleşmesinin önlenmesi için Japon makamları tarafından üretildiğini öne sürüyor.

Japonya'da Kasım 2018'de tutuklanan ve 108 gün cezaevinde kalan Ghosn, daha sonra ödediği kefalet üzerine şartlı tahliyeyle salıverilmişti.

Ghosn'un sıkı güvenlik önlemlerini aşarak ülkeden kaçışı Japon otoriteleri için büyük bir sürpriz olmuştu. Ghosn'un İstanbul üzerinden Beyrut'a geçerken Türkiye merkezli MNG Jet'e ait özel uçakları kullandığı ortaya çıkmıştı. Ghosn’un Osaka’dan kendi jetleriyle kaçışının farkında olmadığını belirten şirket, bir çalışanının sahte belgelerle kaçışa yardım ettiğini açıklayarak bu olaya dahil olanların cezalandırılması için suç duyurusunda bulunmuştu.

Türk makamları Ghosn’un İstanbul üzerinden kaçışıyla ilgili soruşturma başlatmış, soruşturma kapsamında kaçışa yardım ettikleri iddiasıyla yedi kişi gözaltına alınmıştı.

DW, DHA / SSB, BK

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