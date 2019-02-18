Gezici anketi: Türkiye en çok gazetecilere güveniyor

Gezici Araştırma Merkezi tarafından yapılan Türkiye'de halkın en çok güven duyduğu isimlere ilişkin anketin sonuçları açıklandı. Ankete göre, listede gazeteciler ve televizyon dünyasının tanınmış isimlerinden politikacılara dek pek çok farklı alandan isim bulunuyor.

“Türkiye’nin en güvenilen isimleri” araştırması 24 Ocak – 6 Şubat 2019 tarihinde, Türkiye genelinde TÜİK verilerinden örneklem oluşturularak 30 il ve 38 ilçeye bağlı 84 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 3 bin 764 kişinin katılımıyla yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi.

Ankete göre, en çok güvenilen isimler listesinde gazeteci Uğur Dündar birinci sırada yer aldı. Uğur Dündar’ı televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı takip ederken; sunucu İsmail Küçükkaya üçüncü sırada, bir başka gazeteci Hande Fırat da dördüncü sırada yer aldı.

Halk en çok gazetecilere güven duyuyor

"En güvenilen isimler” listesindeki 55 kişiden 28’inin gazeteci olduğu görüldü. Listede yer alanların 44'ünü erkekler, 11’ini ise kadınlar oluşturuyor.

Diğer yandan siyasiler arasında en çok güven duyulan politikacı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. İkinci sırada CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, üçüncü sırada Savunma Bakanı Hulisi Akar, dördüncü sırada ise TBMM Başkanı Binali Yıldırım yer aldı.

Gezici Araştırma Merkezi'nin yaptığı anketin sonuçlarına göre, genel başkanların isimleri sayılarak, halkın güvenip güvenmediği sorulduğunda ise Türk halkının en çok güvendiği siyasi lider sıralamasında yüzde 64,2 ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk sırada yer aldı. Erdoğan'ı Devlet Bahçeli ve Kemal Kılıçdaroğlu izledi.

Kurumlarda başı Cumhurbaşkanlığı çekiyor

Gezici'nin anketine göre, 180 kamu kurumunun sayılarak halka bu kurumlara güvenip güvenmedikleri sorulduğunda, ilk 8 şu şekilde oluştu: Halkın, birinci sırada yüzde 77,2 ile Cumhurbaşkanlığı, yüzde 74,6 ile Emniyet teşkilatı, yüzde 72,4 ile TBMM, İçişleri Bakanlığı yüzde 71,8, yüzde 71,6 ile Bakanlar kuruluna, % 68,7 ile Askere, % 61,7 ile yargı güveniyor, % 60,4 ile Diyanet İşleri Kurumuna güvendiği görüldü.

DW/SÖ,BÖ

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