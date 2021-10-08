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Gezi Parkı protestoları

Gezi Parkı protestoları, 2013 yılında Türkiye'de düzenlenen hükümet karşıtı eylemler. İstanbul Taksim Gezi Parkı'nda çevre aktivistlerine polisin orantısız güç kullanımıyla başlamıştır.

DW Türkçe'nin Gezi Parkı protestoları ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Osman Kavala, prominenter Angeklagter in Istanbul - In Istanbul entschied das Gericht, Osman Kavalas Verhaftung fortzusetzen. Copyright: ANKA

Osman Kavala: Tutukluluğumun sürdürülmesi yargısız infazdır 08.10.2021

Sanıkları arasında iş insanı Osman Kavala'nın da olduğu Çarşı ve Gezi Parkı davalarının birleştirilmesinden sonraki ilk duruşma bugün yapıldı. Kavala'nın tahliye istemini reddeden mahkeme, duruşmayı 26 Kasım'a erteledi.
Juni 2020, Screenshots aus einem frei verwendbare Video von Opera Circus. Redakteurin: Cristina Burack // They are just screenshots from a freely available online video (https://www.youtube.com/watch?v=IjV-9eMr8oE // They were packaged by Opera Circus ( https://www.operacircusuk.com/osman-bey-and-the-snails-press-release.html

Kavala 1400 gündür tutuklu: "Hukuk adına tartışılacak bir şey kalmadı" 31.08.2021

İş insanı Osman Kavala, tahliye edilmesi yönündeki yargı kararlarına rağmen 1400 gündür cezaevinde. Avukatı Deniz Tolga Aytöre, "Kavala'nın tutuklu kılınması için hukuka karşı siyasi mücadele veriliyor" diyor
Turkish police use water cannons and tear gas to disperse teachers as they make their way to Kizilay Square in the capital Ankara, to demonstrate against the Justice and Development Party (AKP) government's education policy, on December 20, 2014. Dozens of demonstrators were arrested as they protested, angry by the interventions of the Islamic-rooted Justice and Development Party (AKP) in the Turkish education system which they allege have undermined the country's secularity. AFP PHOTO/ADEM ALTAN (Photo credit should read ADEM ALTAN/AFP/Getty Images)

AKP'li yıllar: Temel haklar nasıl etkilendi? 15.08.2021

Türkiye 20 yıl önce nasıl bir demokrasi ve insan hakları ortamına sahipti? AKP iktidara geldikten sonra bu tablo ne yönde değişti, hangi kırılma noktaları yaşandı? İnsan hakları savunucuları DW Türkçe için değerlendirdi.
Turkey's Prime Minister Recep Tayyip Erdogan leaves after a wreath-laying ceremony at the mausoleum of Mustafa Kemal Ataturk, founder of modern Turkey, in Ankara on August 1, 2009 Erdogan earlier chaired the annual meeting of the High Military Council in Ankara. The High Military Council, from August 1-4, 2009, under the chairmanship of Prime Minister Recep Tayyip Erdogan is set to determine the new chain of command starting from August 30. AFP PHOTO / ADEM ALTAN (Photo credit should read ADEM ALTAN/AFP/Getty Images)

AKP'nin dış politika karnesi: Uluslararası camiada yalnızlık 14.08.2021

19 yıldır iktidardaki AKP, 20 yaşını doldurdu. Partinin dış politika karnesinin 'kırık notlar'la dolu olduğunu belirten gözlemcilere göre Ankara; AB'den kopukluğun, ABD ve Rusya arasında sıkışmışlığın sancısını çekiyor.
On the 13th day of the occupy gezi there were meetings against the government in Istanbul and all around Turkey. 09.06.2013 Fenerbahce, Galatasaray and Besiktas fans normally fight each other at any occasions. But they were like brothers at the meeting to protest the government. |

Çarşı ve Gezi davaları birleştirildi 30.07.2021

İkisi de beraatle sonuçlandığı halde üst mahkemelerce bozulan Gezi Parkı davası ile Beşiktaş Çarşı taraftar grubu dava dosyalarının birleştirilmesine onay verildi.
18.06.2021 Urteil zur Tod des jüngsten Opfers (Berkin Elvan) der Gezi-Proteste in der Türkei

Anne Gülsüm Elvan: 16 kiloya 16 yıl verdiler 18.06.2021

İstanbul Okmeydanı'nda Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesiyle hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın davasında, sanık polis F.D. 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
A protestor holds a placard displaying a portrait of Berkin Elvan after the announcement of the death of the teenager on March 11, 2014, in Ankara. About 1,000 people also staged a rally outside an Istanbul hospital in solidarity with 15-year-old Berkin Elvan, who was walking to buy bread when he was struck in the head by a tear gas canister during the unrest in the city in June 2013. +++ (C) Getty Images/AFP/A. Altan

Berkin Elvan davasında karar günü 17.06.2021

Taksim Gezi Parkı protestolarının sürdüğü dönemde polisin attığı bir gaz fişeğiyle 15 yaşında hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüyle ilgili davada karar açıklanması bekleniyor.
Lawyers and opposition lawmakers gather in front of the Justice Palace, the Caglayan Courthouse, as a Turkish court began the re-trial of philanthropist Osman Kavala and 15 others over their role in nationwide protests in 2013, in Istanbul, Turkey, May 21, 2021. The banner reads: Gezi cannot be judged! REUTERS/Dilara Senkaya

Gezi davası: Kavala'nın tutukluluğuna devam 21.05.2021

Yeniden görülmeye başlanan Gezi Parkı ana davasında mahkeme, 1298 gündür tutuklu olan iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme başkanı kendisinin karara muhalif kaldığını vurguladı.

Nevşin Mengü Soruyor | Berberoğlu: Erdoğan iki bakanından rahatsız 21.05.2021

Nevşin Mengü Soruyor’da CHP’li Enis Berberoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süleyman Soylu ile Hulusi Akar'dan rahatsız olduğunun konuşulduğunu söyledi. Gazeteci Bülent Mumay, Sedat Peker'in yaptırdığını iddia ettiği, 2015'teki Hürriyet’e saldırının olmasına izin verildiğini belirtti. "Biz Her Şeyiz-Diyanet'in İşleri" kitabının yazarı Burcu Karakaş, Diyanet’in iktidarın sesi haline geldiğini söyledi.
FILE PHOTO: A woman passes in front of a screen featuring jailed businessman and philanthropist Osman Kavala during a press conference of his lawyers on October 31, 2018. - Osman Kavala was arrested a year ago by Turkish authorities and has still to be charged with an offence. (Photo by OZAN KOSE / AFP) (Photo credit should read OZAN KOSE/AFP via Getty Images)

"Israrlı yargılama talebi Gezi'ye ilişkin takıntıya işaret ediyor" 21.05.2021

Gezi Davası, beraat kararlarına rağmen bir kez daha görülecek. Davanın, iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğu için kullanılacağını savunan avukatlara göre, Gezi Parkı eylemlerinin kriminalize edilmesinde ısrar ediliyor
2013 Aufnahmen während der Proteste um den Gezi Park in Istanbul

Gezi Parkı davasında dosyalar birleştirildi 28.04.2021

Gezi Parkı davasında Can Dündar, Mehmet Ali Alabora ve Ayşe Pınar Alabora'nın da aralarında bulunduğu 7 firari sanığın dava dosyası, Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın dosyasıyla birleştirildi.
Protesters are confronted by police during a demonstration at Kizilay square in central Ankara June 16, 2013. Thousands of people took to the streets of Istanbul overnight on Sunday, erecting barricades and starting bonfires, after riot police firing teargas and water cannon stormed a park at the centre of two weeks of anti-government unrest. Lines of police backed by armoured vehicles sealed off Taksim Square in the centre of the city as officers raided the adjoining Gezi Park late on Saturday, where protesters had been camped in a ramshackle settlement of tents. REUTERS/Dado Ruvic (TURKEY - Tags: CIVIL UNREST POLITICS)

AYM Gezi'ye katılan memurları haksız buldu 26.03.2021

AYM, Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları için haklarında para cezası kesilen memurların hak ihlali başvurusunu reddetti. Memurların haksız bulunduğu karara AYM Başkanı ile birlikte 6 üye şerh düştü.

Türkei Gezi Park in Istanbul

İBB Gezi Parkı için mülkiyet davası açıyor 22.03.2021

Gezi Parkı'nın İBB'nin mülkiyetinden alınarak vakfa devredilmesiyle ilgili tartışma büyüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, devirle ilgili mülkiyet davası açacaklarını duyurdu.

A protestor holds a placard displaying a portrait of Berkin Elvan after the announcement of the death of the teenager on March 11, 2014, in Ankara. About 1,000 people also staged a rally outside an Istanbul hospital in solidarity with 15-year-old Berkin Elvan, who was walking to buy bread when he was struck in the head by a tear gas canister during the unrest in the city in June 2013. +++ (C) Getty Images/AFP/A. Altan

Gülsüm Elvan: Berkin aramızdan ayrılmadı, bizden koparıldı 11.03.2021

Gezi Parkı protestoları ağır yaralanan ve 269 gün sonra yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın yedinci ölüm yıldönümde Annesi Gülsüm Elvan, "Berkin aramızdan ayrılmadı, bizden koparıldı" diyor.
Die türkischen Menschenrechtlerin Sebnem Korur Fincanci, aufgenommen am 13.09.2017 in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen). Fincanci setzt sich seit Jahren für die Belange von Folteropfern auch in ihrer Heimat Türkei ein. Gegen sie läuft ein Verfahren in der Türkei. Foto: Marius Becker/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Fincancı’ya Erdoğan’a hakaretten para cezası 16.02.2021

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya Gezi Parkı eylemleri sırasındaki sosyal medya paylaşımı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle “kamu görevlisine hakaret” suçundan 7 bin 80 lira para cezası verildi.
A photo taken on July 20, 2016 from behind a gate shows a Turkish flag on the Istanbul Justice Palace (Adalet Sarayi). Turkish President Recep Tayyip Erdogan on July 20 chaired a crunch security meeting for the first time since the failed coup, as global alarm grew over a widening purge that has seen around 50,000 people either detained or sacked. / AFP / BULENT KILIC (Photo credit should read BULENT KILIC/AFP/Getty Images) (c) Getty Images/AFP/B. Kilic

İstinaf, Gezi davasındaki beraat kararlarını bozdu 22.01.2021

Gezi Parkı davasında Osman Kavala dahil dokuz sanık hakkında verilen beraat kararları istinaf mahkemesi tarafından bozuldu.
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