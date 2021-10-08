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Gezi Parkı protestoları, 2013 yılında Türkiye'de düzenlenen hükümet karşıtı eylemler. İstanbul Taksim Gezi Parkı'nda çevre aktivistlerine polisin orantısız güç kullanımıyla başlamıştır.
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Nevşin Mengü Soruyor’da CHP’li Enis Berberoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süleyman Soylu ile Hulusi Akar'dan rahatsız olduğunun konuşulduğunu söyledi. Gazeteci Bülent Mumay, Sedat Peker'in yaptırdığını iddia ettiği, 2015'teki Hürriyet’e saldırının olmasına izin verildiğini belirtti. "Biz Her Şeyiz-Diyanet'in İşleri" kitabının yazarı Burcu Karakaş, Diyanet’in iktidarın sesi haline geldiğini söyledi.