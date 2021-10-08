Gezi Parkı protestoları

AKP'li yıllar: Temel haklar nasıl etkilendi?

Türkiye 20 yıl önce nasıl bir demokrasi ve insan hakları ortamına sahipti? AKP iktidara geldikten sonra bu tablo ne yönde değişti, hangi kırılma noktaları yaşandı? İnsan hakları savunucuları DW Türkçe için değerlendirdi.