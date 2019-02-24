 Gezi Parkı iddianamesi kabul edildi | TÜRKİYE | DW | 04.03.2019

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TÜRKİYE

Gezi Parkı iddianamesi kabul edildi

Osman Kavala'nın da aralarında olduğu 16 kişi hakkında Gezi Parkı eylemlerine ilişkin hazırlanan iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Osman Kavala

Osman Kavala

Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında olduğu 16 kişi hakkında Gezi Parkı eylemlerine ilişkin hazırlanan iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Şüpheliler 2013 yılındaki Gezi Parkı protestolarını finanse etmekle ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüsle" suçlanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 657 sayfalık iddianamede Gezi Parkı olayları "bir kalkışma girişimi" olarak nitelendiriliyor. Şüpheliler arasında Kavala'nın yanı sıra oyuncu Memet Ali Alabora, mimar Mücella Yapıcı ve gazeteci Can Dündar da bulunuyor.

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Af Örgütü, Sınır Tanımayan Gazeteciler ve İnsan Hakları Derneği'nin de aralarında bulunduğu 10 sivil toplum kuruluşu, Gezi protestoları nedeniyle tutuklu Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu'nun serbest bırakılmasını istedi. (27.02.2019)

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki Gezi olayları soruşturmasında işadamı Osman Kavala dâhil 16 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame nedeniyle "ciddi şekilde kaygılı olduğunu" duyurdu. (24.02.2019)

477 gündür hapiste olan işadamı Osman Kavala hakkındaki iddianame hazırlandı. Kavala'nın da aralarında olduğu 16 sanık için "Gezi olaylarını finanse etmek" suçlamasıyla müebbet hapis cezası istendi. (20.02.2019)

ABD ve AB tepki göstermişti

ABD Dışişleri Bakanlığı daha önce Gezi olaylarıyla ilgili soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame nedeniyle "ciddi şekilde kaygılı" olduğu açıklaması yapmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino "İfade özgürlüğü hakkını kullanmak, ağırlaştırılmış müebbetle sonuçlanmamalı" ifadesini kullanmıştı.

ABD'li sözcü, "İfade, barışçıl toplanma ve örgütlenme özgürlüğü haklarını kullanabilmek sağlıklı bir demokrasinin temelidir. Türkiye'yi bu özgürlüklere saygı duymaya ve keyfi şekilde tutulan bu kişileri serbest bırakmaya davet ediyoruz" demişti.

İddianameye Avrupa Birliği de tepki göstermişti. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, söz konusu iddianame nedeniyle "dehşete kapıldığını" belirterek şüphelilere yöneltilen suçlamaları "kabul edilemez" bulduğunu ifade etmişti.

DW / EC, HT

©Deutsche Welle Türkçe

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