 Gezi Parkı davasında dosyalar birleştirildi | TÜRKİYE | DW | 28.04.2021

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TÜRKİYE

Gezi Parkı davasında dosyalar birleştirildi

Gezi Parkı davasında Can Dündar, Mehmet Ali Alabora ve Ayşe Pınar Alabora'nın da aralarında bulunduğu 7 firari sanığın dava dosyası, Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın dosyasıyla birleştirildi.

Gezi Parkı protestolarından bir görüntü

Gezi Parkı protestolarından bir görüntü

Gezi Parkı Davası’nda firari oldukları için dosyaları ayrılan, aralarında gazeteci Can Dündar ile oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 7 kişinin yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Söz konusu 7 sanığın dosyası Gezi Parkı ana davası olarak bilinen yargılama dosyası ile yeniden birleştirildi.

Çağlayan Adliyesi 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, yurt dışında yaşayan sanıklar Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi'yi duruşma salonundaki avukatları temsil etti.

Sanık avukatları bu aşamada bir beyanlarının olmadığını belirtirken, Mahkeme firari olmaları ve ifadelerinin alınamamış olması sebebiyle dosyaları ayrılan 7 sanığın dosyasının, İstinaf Mahkemesi tarafından bozulan ana dava dosyası ile birleştirilmesine karar verdi.  

Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 18 Şubat 2020 tarihinde, sanıklar Osman Kavala, Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden'in 7 ayrı suçu işlediklerine ilişkin somut ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmişti.

Mahkeme heyeti, firari sanıklar Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyalarının ayrılmasına ve haklarındaki yakalama kararlarının kaldırılmasına hükmetmişti. İstinaf Mahkemesi’ne taşınan karar incelenmiş ve 9 sanık hakkında verilen beraat kararı bozulmuştu.

Gazeteci Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 7 sanık, "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "mala zarar verme", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi", "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme", "nitelikli yağma", "nitelikli yaralama", "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet" suçlamalarıyla yargılanıyor.

ANKA,DW / TY,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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