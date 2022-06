"Sürtük" diyen Erdoğan hakkında suç duyurusu

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Gezi eylemcilerine "sürtük" diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu. HKP avukatları, Savcılığa verilen dilekçede Erdoğan'ın "hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarını işlediği belirtildi ve Erdoğan hakkında soruşturma ve kamu davası açılması istendi. Savcılığa verilen dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“Şüpheli Recep Tayyip Erdoğan benim ve benim gibi ülkenin onuru, bağımsızlığı, doğası ve ağaçları için barışçıl bir şekilde eyleme geçen milyonlarca kişiye; işçiye, emekçiye, kadına, erkeğe, gençlere, yaşlılara ve çocuklara özetle tüm halkımıza ağza alınmayacak şekilde iftiralarla dolu hakaretler etmiştir. Bu nedenle bu suç duyurusunu bu hakaretleri kabul etmeyen, bu yalanlara inanmayan tüm işçi, emekçi, kadın, erkek, genç ve yaşlılar adına, 'Bu daha başlangıç mücadeleye devam' diyen milyonlar adına, bu eylemlerde katledilen ve eğer aramızda olsalardı bizimle birlikte bu suç duyurusunu vereceğine inandığım Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük, Ali İsmail Korkmaz, Medeni Yıldırım, Ahmet Atakan ve Berkin Elvan adına veriyorum.”

HKP avukatları sosyal medyada da vatandaşlara dilekçeyi kişisel bilgilerini doldurup imzalayarak cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunma çağrısı yaptı.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da Erdoğan hakkında, sarf ettiği “sürtük” kelimesinden dolayı suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AKP Meclis Grup Toplantısı'nda Gezi protestolarına katılanları kast ederek "Düşünün Dolmabahçe Bezm-i alem Valide Sultan Camii'nin içinde bu eşkıyalar, bu teröristler bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük" ifadelerini kullanmıştı.

Taşcı RTÜK'ün gündemine taşıdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşcı da konuyu RTÜK gündemine taşıdı. RTÜK Başkanlığı'na bir yazı kaleme alan Taşcı, Erdoğan’ın "hakaret ve küfür içerikli kaba dil kullanımını canlı yayınlarda ve haber bültenlerinde ekrana taşıyarak, 6112 sayılı kanunun 8. Maddesi Birinci fıkrasının (m) bendini ihlal eden medya hizmet sağlayıcılar hakkında" değerlendirme raporu hazırlatılmasını ve Üst Kurul toplantı gündemine alınmasını istedi.

Taşcı yazıda “çürük” ve "sürtük” kelimelerinin "toplumda aşağılama ve küçük düşürme amacıyla kullanılan özneyi kamuoyu önünde kötüleyen ve nefret edilmesine neden olan" anlatımlar olduğunu ve bu ifadelerin birçok haber kanalında yayınlandığını belirtti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşcı Fotoğraf: Privat

"Ekranlarda dilin düzeysiz kullanımı sadece yasayı ihlal etmemekte, dil aracılığıyla düşünen insanın anlama bütünlüğünü bozmakta, değerlerin ve kültürün aktarıcısı dili de tahrip etmektedir" diyen Taşcı "Kamuoyu önünde olanların, tüm çocuk ve gençler için rol model olma olasılığı bulunanların böylesi kaba bir dili kullanmalarının yaratacağı dil ve düşünce kirliliği tartışmasızdır" ifadelerini kullandı.

"Bir hukuk devletinde hiç kimsenin bir başka kişi veya kişilere her ne sebeple olursa olsun ve her ne konumda bulunursa bulunsun küfür, hakaret veya argo sözcüklerle seslenmesi, tanımlaması, tarif etmesi ahlaken de hukuken de olanaksızdır. Bu ifadelerin canlı yayınlarda milyonlarca yurttaşa yönelik kullanılması düşünülemez, kabul de edilemez" diyen Taşcı "Bu topraklar üzerindeki her yurttaş eşit haklara sahiptir. Hiç kimsenin bir başkasına karşı üstenci bir dil kullanması düşünülemez. Bir siyasi partinin genel başkanı olmak hiç kimseye yurttaşlara hakaret, kaba dil kullanma hakkını da vermez" dedi.

DW / EC, SSB