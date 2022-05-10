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Fotoğraf: Ozan Köse/AFP/Getty Images
PolitikaTürkiye

Gezi Davası'ndaki tutuklamalara yapılan itiraz reddedildi

2 saat önce

Gezi Davası'nda 8 kişi hakkında verilen tutuklama kararına yapılan itiraz, "Yasaya aykırı bir husus tespit edilemediği" gerekçesiyle oy birliğiyle reddedildi.

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Gezi Parkı davasında verilen tutukluluk kararlarına yapılan itiraz, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından oybirliği ile reddedildi.

Gezi Parkı davasında, aralarında iş insanı Osman Kavala'nın da olduğu sanıkların avukatları, mahkemenin verdiği tutuklama kararlarına, bir üst mahkeme olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren mahkeme, "Yasaya aykırı bir husus tespit edilmediği" gerekçesiyle itirazı oybirliğiyle reddetti.

Gezi Davası'nda karar: "Bunlar çete, hakim değil"

Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Nisan'da, Gezi Parkı Ana Davası'nda kararını açıklamıştı. Mahkeme, oyçokluğuyla; Osman Kavala’ya "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "siyasal ve askeri casusluk suçundan" ise beraat kararı vermişti. Ayşe Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Mine Özerden, Çiğdem Mater Utku, Yiğit Ali Ekmekçi, Ali Hakan Altınay, Şerafettin Can Atalay hakkında da "Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmalarına hükmeden mahkeme, sanıkların tutuklanmalarına karar vermişti.

ANKA/TY,BK

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