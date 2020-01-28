 Gezi davasında mütalaa açıklandı | TÜRKİYE | DW | 06.02.2020

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TÜRKİYE

Gezi davasında mütalaa açıklandı

Gezi Parkı davasında savcı mütalaasını sundu. Osman Kavala, Yiğit Aksakoğlu ve Mücella Yapıcı için müebbet hapis cezası talep edildi.

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Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan mütalaa celse arasında mahkemeye sunuldu.

Savcının mütalaasında Gezi Parkı eylemleri için "Protesto eylemleri, provokasyonlarla birlikte ülke çapında olaylara ve şiddet içerikli eylemlere dönüşmüştür" denildi.

Gezi eylemlerini "planlı bir senaryonun ürünü" olarak tanımlayan mütalaada, "Eylemin ilk gününden itibaren meydanlarda ve sosyal medyada en önde yer alan ve organize bir şekilde hareket eden, ayrıca uluslararası aktörlerden destek alan şahıslarca bilinçli bir şekilde yönlendirildiği ve yönetildiği tespit edilmiştir" ifadesi yer aldı.

Video izle 06:19

"Gezi Parkı" protestoları: Ne olmuştu?

Kavala, Aksakoğlu ve Yapıcı'ya müebbet talebi

Mütalaada tutuklu yargılanan Osman Kavala ile tutuksuz yargılanan Yiğit Aksakoğlu ve mimar Mücella Yapıcı'nın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs'' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış̧ müebbet hapis cezalarına çarptırılmaları talep edildi. Ayrıca Kavala'nın tutukluluk halinin devamı istendi.

Video izle 05:54

Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan Osman Kavala

Savcı, haklarında yakalama kararı bulunan Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora gibi isimlerin dosyasının ayrılmasını talep etti.

Ayrıca sanıklar Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin ''cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etmek'' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

DW/ÖA,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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