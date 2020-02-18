 Gezi davasında 9 sanığa beraat | TÜRKİYE | DW | 18.02.2020

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TÜRKİYE

Gezi davasında 9 sanığa beraat

Gezi Parkı davasında müebbet hapis istemiyle yargılanan iş insanı Osman Kavala hakkında tahliye kararı çıktı. Mahkeme 9 sanığın beraatine hükmetti.

Mahkeme mimar Mücella Yapıcı'nın da beraatine hükmetti

Mahkeme mimar Mücella Yapıcı'nın da beraatine hükmetti

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada, "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanan iş insanı Osman Kavala, 840 günlük tutukluluğunun ardından beraat etti. Kavala'nın tahliye edilmesine karar verildi.

Mahkeme, iş insanı ve Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ile birlikte tutuksuz yargılanan dokuz sanık hakkında beraat kararı verdi. Duruşmaya katılan dokuz sanık haklarındaki tüm suçlamalardan beraat ederken, ifadesi alınmadığı gerekçesiyle diğer yedi sanığın dosyaları ayrıldı.

Mahkemenin kararında, Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Can Atalay hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs," "Yağma" ve "mala zarar verme" gibi suçlarından ayrı ayrı beraat ettikleri belirtildi. Mahkeme heyeti açıklamasında sanıklar hakkındaki suçlamaların  "somut ve kesin delillere" dayanmadığını belirtti.

Almanya'da yaşayan gazeteci Can Dündar ve İngiltere'de yaşayan oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın dosyaları ayrıldı. Dündar ve Alabora ile birlikte dosyaları ayrılan Pınar Öğün Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararları kaldırıldı, ifadelerinin alınması için yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi. 

Silivri'de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklara toplam 606 yıldan 2 bin 970 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu. İddianamede müşteki olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin hükümetinden bakanlar yer alıyor.

DW,dpa / TY, JD
© Deutsche Welle Türkçe

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