 Gezi davası Nisan′a ertelendi | Türkiye | DW | 21.03.2022

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Türkiye

Gezi davası Nisan'a ertelendi

Savcı mütalaası sonrası bugün ilk kez görülen Gezi davasında, mahkeme heyeti Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 22 Nisan'a erteledi. Gelecek duruşmada karar çıkması bekleniyor.

İstanbul Adalet Sarayı binası

Gezi davası bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü

Karar aşamasına gelen Gezi davasının bugün görülen duruşmasında, iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Davanın gelecek duruşması, 22 Nisan'a ertelendi. 

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen Gezi davasına, 1602 gündür tutuklu bulunan ve üç duruşmadır yargılamaya katılmayan Osman Kavala'nın SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada sanıklar Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden ile Yiğit Ali Ekmekçi'nin hazır bulundu.

Çok sayıda diplomatik temsilci ve uluslararası gözlemcinin takip ettiği duruşmaya CHP'li milletvekilleri Özgür Özel, Turan Aydoğan, Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker, Onursal Adıgüzel ve Mahmut Tanal, HDP'li milletvekilleri Züleyha Gülüm, TİP'li milletvekilleri Erkan Baş ve Ahmet Şık ile EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz'in yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. 

Duruşmada ilk olarak dosya sanıklarından avukat Can Atalay, usule ilişkin taleplerini iletmek üzere söz aldı. Atalay, "Biz ısrar etmeseydik heyetiniz bozmaya ilişkin beyanlarımızı dahi almayacaktınız. İstinaf kararları gerekleri yerine getirilmeden nasıl hükme gidiyorsunuz? Ortada delil yok, akla ziyan komplo teorileri var. Yargılamayı uzatmak gibi bir amacımız yok. Süre talep etmiyoruz. Yurtdışı yasağı olmamasına rağmen gitmedik. Dosyamızla ilgili olarak yargılama faaliyet olarak ne yaptınız? Yargılama yapmanızı talep ediyoruz" dedi.

Avukat Can Atalay

Avukat Can Atalay

Atalay, eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün Gezi dosyasına ilişkin olarak istifa ettiğini savunarak, "Erdoğan ne zaman canı sıkılsa 'Gezi' diyor. Çeşitli haberlerle ilgili kısmi de olsa tekzip geldi ama Ankara Beştepe'de bu yargılama ile ilgili bir toplantı yapıldığını ve bu toplantı sonucunda Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün istifa ettiğini artık biliyoruz. Adalet bakanını istifa ettiren bir dosya bu" dedi. 

"Legal görünümlü illegal yapı" eleştirisi

Atalay'ın ardından söz alan avukat Köksal Bayraktar, "İşin esasına girmediniz. Bir tane bile tanık dinlemediniz. Yeni bir şey yok ama karara gitme aşamasındasınız" dedi. Bayraktar, Osman Kavala'nın Gezi sürecinde görüştüğü dönemin bakanları Sadullah Ergin ve Nimet Çubukçu'nun mahkemede dinlenilmesini talep etti. Avukat Hürrem Sönmez, jet hızıyla hazırlanmış bir mütalaa ile karşı karşıya kaldıklarını dile getirirken, avukat Tora Pekin süre talep etti.

Avukat Hasan Fehmi Demir ise savcının esas hakkındaki görüşünde yer alan "legal görünümlü illegal yapı" ifadesini eleştirdi. "Savcı mütalaada, 'legal görünümlü illegal yapılar' diyor. Ne demek 'legal görünümlü illegal kurumlar'? Bunun hukuk devletiyle ilgisi var mı" diye sordu.

Mütalaada, Anadolu Kültür A.Ş.'yi de kastederek, "Birbiri ile bağlantısız gözüken legal, illegal ve legal görünümlü illegal yapıların aynı amaç etrafında birleşerek faaliyetlere başladıkları, vatandaşlarımıza şirin ve iyi niyetli gözüken başta sözde şiddet içermeyen biçimde sahnelenen eylemlerle halkı sokağa dökmeye çalıştıkları" ifadeleri yer almıştı. 

"Bu kadar itibarsızca yargılanmayı hak etmiyoruz"

Hem iddianame hem de mütalaanın akla ve vicdana sığmadığını savunan Yapıcı, Atalay ve Kahraman, "Gezi direnişi fon ile para ile açıklanamaz, Gezi süresince tüm ihtiyaçlar imece usulü karşılandı. Provokatif müdahalelere kolluğu sevk ve idare eden tüm şeflerin Fethullahçı çete mensubu olduğunu daha sonra hep birlikte öğrenmedik mi?" diye konuştu.

İş insanı Osman Kavala

İş insanı Osman Kavala

Savcı, sanıkların süre taleplerinin kabulüne ve Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Osman Kavala, "Mütaalada casusluk suçlamasından bahsedilmemesiyle bu suçlamanın hukuk dışı olduğu aleni hale gelmiştir" dedi. Kavala'nın avukatı Deniz Tolga Aytöre, "Hangi maddeden 'tutukluluk devam' diyorsunuz? Mütalaada yer vermediğiniz TCK 328. maddeden (casusluk suçu) mi? Ben iddia makamının mütalaada ne istediğini anlayamadım. Kavala kanunlarında gelinen son nokta. Bu kadar itibarsızca yargılanmayı hak etmiyoruz" dedi.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, gelecek duruşmayı 22 Nisan'a erteledi. Nisan'da görülecek duruşmanın karar duruşması olması bekleniyor. 

Burcu Karakaş

© Deutsche Welle Türkçe

 

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