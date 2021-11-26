Gezi Davası duruşması başladı

Çarşı ve Gezi Parkı davalarının birleştirilmesinden sonraki ikinci duruşma bugün İstanbul Adalet Sarayı’nda başladı. Çok sayıda gazeteci, milletvekili, siyasetçi ve sivil toplum örgütü temsilcisinin izlediği duruşma, kalabalık nedeniyle 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi salonu yerine 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin salonunda görülüyor.

Daha önceki duruşmalara tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan Osman Kavala, bugünkü duruşmaya katılmadı. 52 sanığın yargılandığı davanın önceki duruşmasında mahkeme, sanık avukatlarının usüle ilişkin itirazlarını reddedip 4 yıldır tutuklu yargılanan Osman Kavala’nın tutukluluğunun devam etmesi yönünde karar vermişti.

Duruşma öncesinde açıklama yapan Taksim Dayanışması, “2017 yılından bu yana, somut hiçbir delil olmadığı halde siyasi bir tutsak olarak tutukluluğu devam eden Mehmet Osman Kavala bir kez daha yargılanmak isteniyor. Yeryüzündeki tüm renklere sahip çıkan Gezi Direnişi’nin siyah ve beyazı olan çArşı ailesi bir kez daha yargılanmak isteniyor. Bu beyhude çabanıza izin vermeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Davanın derhal geri çekilmesini talep eden Taksim Dayanışması’nın açıklamasında “Kurgu ithamlarla yargılanmak istenen arkadaşlarımız hakkındaki iddialar düşürülmeli, somut hiçbir delil olmadığı halde 1487 gündür siyasi bir tutsak olarak tutukluluğu devam eden Mehmet Osman Kavala serbest bırakılmalıdır” talebi dile getirildi.

Yeni bilirkişi raporu dosyaya girdi

8 Kasım’daki son duruşmadan bu yana dava dosyasına yeni bir bilirkişi raporu girdi. Raporda, iddianamede yer aldığının aksine Çarşı grubunun Gezi Parkı eylemleri sırasında kullandığı meşale ve sis bombasının ateşli silah olarak değerlendirilemeyeceği tespiti yer alıyor.

Raporda, sis bombası hakkında bilirkişi “özellikle görsel kutlama, fotoğraf çekimi gibi organizasyonlarda kullanıldığı, satışının yasak olmadığı, ucuz olup online satış sitelerinde kolaylıkla ulaşılabilir olduğu, patlamadığı, kişilere zarar vermediği, genel anlamda ‘bomba’ olmadığı" yönünde karar verdi. Meşale içinse, "satın almak için özel izin gerektirmeyen, online kanallardan kolaylıkla uygun fiyatlarla alınabilecek nesneler olduğu, dışarı parça salmadığı, patlamaya, aşırı ısı salınımına neden olmadığı" değerlendirmesi raporda yer aldı.

Raporun sonuç kısmında, "meşale ve sis bombasının kullanım alanına uygun biçimde kullanılırsa 6136 Sayılı Kanun kapsamında değerlendirilecek silahlardan olmadığı, yüzlercesinin bir araya getirilerek içleri açılarak içeriklerindeki patlayıcı kimyasalların başka bir sisteme entegre edilip dönüştürülmesi ile kişilere zarar verici hale getirilebileceği" ifade edildi.

Ne olmuştu?

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin ilk dava, 2014 yılı Mart ayında başlamıştı. Şubat 2015'te sanıkların beraat ettiği bu davanın ardından 2019 yılında ikinci bir dava açıldı. Şubat 2020'de bu dava da sonuçlandı ve sanıklar "hakkındaki suçların somut ve kesin delillere dayanmaması" sebebiyle beraat etti. Ancak savcılığın itirazı üzerine, istinaf mahkemesi, davanın yeniden görülmesi yönünde karar verdi.

Bu arada, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve iş insanı Osman Kavala'nın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yargılandığı davanın, Şubat 2021'de Gezi davası ile birleştirilmesine karar verildi. Aynı şekilde Yargıtay'ın beraat kararlarını bozmasının ardından Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanığın Gezi protestoları nedeniyle yargılandığı davanın, Gezi Parkı ana davasıyla Temmuz 2021’de birleştirilmesine hükmedilmişti.

2 bin 970 yıla kadar hapis istemi

657 sayfalık Gezi Parkı iddianamesinde 16 sanığa isnat edilen suçlar arasında "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs," "mala zarar verme," "nitelikli yağma," "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" gibi suçlar var.

Sanıkların 606 yıldan 2 bin 970 yıla kadar ceza almaları talep ediliyor. Dosyası birleştirilen Osman Kavala ise "siyasal ve askeri casusluk" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ile suçlanıyor. Beşiktaş Çarşı taraftar grubu üyelerinin de içinde bulunduğu 35 kişinin yargılandığı davada yöneltilen suçlar arasında "hükümeti devirmeye teşebbüs" ve "suç örgütü kurma ve yönetme" var.

Deniz Barış Narlı

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