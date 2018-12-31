 Gezen ve Akpınar′ın adli kontrol itirazına ret | TÜRKİYE | DW | 04.01.2019

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TÜRKİYE

Gezen ve Akpınar'ın adli kontrol itirazına ret

Katıldıkları televizyon programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in adli kontrol kararına yaptıkları itiraz reddedildi.

Türkei Istanbul Müjdat Gezen (P. Ersoy)

Anadolu Ajansı, bir üst mahkeme olan Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin "mevcut delil durumuna göre şüpheliler lehine henüz bir değişiklik olmaması, atılı suçla ilgili kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, istenildiğinde şüphelilere ulaşılabilmesi için adli kontrol kararının yerinde ve ölçülü olduğu, kararda herhangi bir isabetsizlik bulunmaması" gerekçesiyle ret kararı aldığını duyurdu.

İki sanatçı hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde haberler yer aldığının tespiti üzerine" soruşturma başlatılmıştı. Akpınar ve Gezen, ifadesinin alınmasının ardından yurtdışına çıkış yasağı ve pazar günleri karakola imza verme şeklindeki kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Soruşturma neden açılmıştı?

Metin Akpinar (A.A. )

Metin Akpınar

Uğur Dündar tarafından sunulan Halk Arenası programına konuk olan Metin Akpınar programda, "Polarizasyondan ve kargaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasi diye düşünüyorum. Oraya ulaşabilirsek kavga dövüş olmaz, bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak, her faşizmin karşılaştığı gibi belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilir" demişti.

Programın diğer konuğu Müjdat Gezen ise "Herkesi azarlıyor. Herkese parmak sallıyor. Herkese haddini bil diyor. Bak kardeşim, bak Recep Tayyip Erdoğan sen benim, bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın haddini bil" ifadesini kullanmıştı.

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DW/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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