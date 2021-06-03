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Gezegen, bir yıldızın etrafında dolanan gök cismi.
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Dünyanın önde gelen uzay ajansları, son dönemde özellikle Mars'a yoğunlaşmış durumda. ABD’de George Mason Üniversitesi’nde görevli Doç. Dr. Erdal Yiğit, 2014 yılından bu yana NASA’nın MAVEN misyonunda araştırmacı olarak yer alıyor. Geophysical Research Letters’te yayınlanan yeni bir makalenin baş araştırmacısı olan Yiğit, insanları Kızıl Gezegen’de bekleyebilecek tehlikeleri anlattı.
İngiltere'deki araştırmacılar 1901 yılında Girit'in kuzeybatısındaki Küçük Çuha adası yakınlarında batık bir hazine gemisinden çıkarılan Antikitera düzeneğinin sırrının çözümünde "büyük bir adım" attıklarını bildirdi. Uzmanlar düzeneği yeniden yaratmayı hedefliyor. Araştırmacılar, antik Yunanların bu cihaz aracılığıyla Ay’ın, Güneş’in ve gezegenlerin hareketlerini hesaplayabildiklerini kaydediyor.
İçinde bulunduğumuz evrende sayısız yıldız ve gezegen var. Güneş Sistemi dışında bir yıldız etrafında dönen gezegenler ötegezegen (exoplanet) olarak adlandırılıyor. Bu ötegezegenleri keşfetmek için kullanılan pek çok yöntem var. Hollanda'daki Leiden Üniversitesi'nden astronom Alexander Bohn da bir ötegezegen kaşifi! Bohn, DW Türkçe'ye ötegezegenleri anlattı.
Bilim insanları 1995’ten bu yana 4 bine yakın Dünya benzeri gezegen keşfetti. Ancak günümüz teknolojisinde tespit edilen bu gezegenleri ziyaret edip gerçekten yaşama imkan tanıyıp tanımadığını görmek mümkün değil. Avrupa Uzay Ajansı (ESA), CHEOPS teleskobu ile Dünya benzeri gezegen kataloğuna yeni adaylar eklemeyi hedefliyor. Gezegen avcısı, ekim ile kasım ayları arasında uzaya gönderilecek.
Yetişkinlerin dünyayı kurtarmak için yeterince adım atmadığını düşünen Alman öğrenciler, 14 kentte iklim grevi düzenledi. Berlin'de Meclis önünde de toplanan öğrenciler, politikacılardan küresel ısınmayı durdurmak için daha fazla adım atmasını istedi.