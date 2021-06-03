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Gezegen

Gezegen, bir yıldızın etrafında dolanan gök cismi.

DW Türkçe'nin gezegen ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Dieses von der NASA zur Verfügung gestellte Foto zeigt den Planeten Venus, erstellt mit Daten der Raumsonde Magellan und des Pioneer Venus Orbiter. Die US-Raumfahrtbehörde NASA plant zwei neue Missionen zum Nachbarplaneten Venus. «DaVinci+» und «Veritas» sollen im Zeitraum zwischen 2028 und 2030 von der Erde in Richtung des zweitinnersten Planeten des Sonnensystems aufbrechen. +++ dpa-Bildfunk +++

NASA, Venüs misyonuna hazırlanıyor 03.06.2021

ABD uzay ajansı NASA, en yakın komşu gezegen Venüs'e iki yeni görev planlıyor. Bu, 1978'den bu yana Venüs'ün atmosferine ABD liderliğindeki ilk görev olacak.
ourists can now experience life on Mars – in a cave in northern Spain. At Astroland's Ares Station, a replica of a human colony on the red planet, participants carry out spacewalks, simulate weightlessness and learn how to grow food in specialised laboratories. Organisers say the lack of atmosphere, extreme low temperatures and presence of cosmic rays on Mars would mean new societies would likely be forged below ground. Visitors complete 26 days of online courses and undergo three days of intensive training before entering the 1.5 km, 60 metre-high cave near Arredondo in Cantabria. They stay for three nights and pay €6,000 each for the privilege. Quelle: https://www.astrolandagency.com/contact-us/ zuletzt aufgerufen am 04.09.2019

Seks, Mars, evren ve gelecek 500 yıl 23.05.2021

Amerikalı genetikçi Christopher E. Mason'a göre insan türü kendisini biyolojik olarak başka gezegenlerde yaşama hazırlamalı. Mason'un bunun için 500 yıllık bir planı var.

Doç. Dr. Yiğit: Mars'ta kanser oranları yüksek olabilir 11.04.2021

Dünyanın önde gelen uzay ajansları, son dönemde özellikle Mars'a yoğunlaşmış durumda. ABD’de George Mason Üniversitesi’nde görevli Doç. Dr. Erdal Yiğit, 2014 yılından bu yana NASA’nın MAVEN misyonunda araştırmacı olarak yer alıyor. Geophysical Research Letters’te yayınlanan yeni bir makalenin baş araştırmacısı olan Yiğit, insanları Kızıl Gezegen’de bekleyebilecek tehlikeleri anlattı.

Antikitera düzeneği: Dünyanın ilk "mekanik bilgisayarı" 08.04.2021

İngiltere'deki araştırmacılar 1901 yılında Girit'in kuzeybatısındaki Küçük Çuha adası yakınlarında batık bir hazine gemisinden çıkarılan Antikitera düzeneğinin sırrının çözümünde "büyük bir adım" attıklarını bildirdi. Uzmanlar düzeneği yeniden yaratmayı hedefliyor. Araştırmacılar, antik Yunanların bu cihaz aracılığıyla Ay’ın, Güneş’in ve gezegenlerin hareketlerini hesaplayabildiklerini kaydediyor.
04/03/2021 Der Rover «Perseverance» der NASA fährt über den Planeten Mars. (zu dpa: 33 Minuten für 6,5 Meter: Mars-Rover fährt erstmals über Roten Planet) +++ dpa-Bildfunk +++

Perseverance Mars'ta ilk test sürüşünü yaptı 06.03.2021

Mars keşif aracı Perseverance, Mars'ta ilk test sürüşünü yaptı. NASA'lı mühendisler, sürüşün çok başarılı geçtiğini belirtti.

Hubble, bize evrenin sırlarını veriyor 10.01.2021

Hubble Uzay Teleskopu gökyüzündeki gözümüz. O bize evrenin saklı güzelliklerini gösterdi. Yine onun sayesinde bilim insanları yeni keşifler yaptı ve evrene dair bilgilerimiz gelişti. İşte Hubble'ın bize gösterdikleri...
The Long March 5 Y-4 rocket, carrying an unmanned Mars probe of the Tianwen-1 mission, takes off from Wenchang Space Launch Center in Wenchang, Hainan Province, China July 23, 2020. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Çin'in Mars'a yolculuğu başladı 23.07.2020

Çin Mars'ta incelemelerde bulunmak üzere ilk keşif aracını başarıyla fırlattı. 55 milyon kilometrelik yolculuğun yedi ay sürmesi öngörülüyor. BAE ve Çin'in ardından ABD'nin keşif aracı da önümüzdeki hafta fırlatılacak.

"Dünyamız eşsiz henüz bir ikizini bulamadık" 23.06.2020

İçinde bulunduğumuz evrende sayısız yıldız ve gezegen var. Güneş Sistemi dışında bir yıldız etrafında dönen gezegenler ötegezegen (exoplanet) olarak adlandırılıyor. Bu ötegezegenleri keşfetmek için kullanılan pek çok yöntem var. Hollanda'daki Leiden Üniversitesi'nden astronom Alexander Bohn da bir ötegezegen kaşifi! Bohn, DW Türkçe'ye ötegezegenleri anlattı.

epa01550126 Artist's concept of the star Fomalhaut and the Jupiter-type planet that the Hubble Space Telescope observed. The image, released by NASA 13 November 2008, shows the newly discovered planet, Fomalhaut b, orbiting the 200-million-year-old star (every 872 years). Estimated to be no more than three times Jupiter's mass, the planet orbits the bright southern star Fomalhaut, located 25 light-years away in the constellation Piscis Australis, or the Southern Fish. Fomalhaut has been a candidate for planet hunting ever since an excess of dust was discovered around the star in the early 1980s by NASA's Infrared Astronomy Satellite, IRAS. EPA/NASA / HANDOUT EDITORIAL USE ONLY |

Gök bilimciler bir gezegenin oluşum izlerini gözlemledi 20.05.2020

Gök bilimciler 520 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın etrafında bir gezegenin oluşumuna ilişkin izleri gözlemledi.
A Soyouz rocket lift-off from Europe's launchpad in Kourou, French Guiana, on December 18, 2019, with Europe's CHEOPS planet-hunting satellite on board. - The 30-centimetre (12-inch) telescope has been designed to measure the density, composition, and size of numerous planets beyond our solar system, so-called exoplanets. According to the European Space Agency (ESA), CHEOPS will observe bright stars that are already known to be orbited by planets. (Photo by jody amiet / AFP) (Photo by JODY AMIET/AFP via Getty Images)

Cheops "dışarıdaki" gezegenleri gözetleyecek 18.12.2019

Güneş sistemi dışındaki gezegen ve yıldızlar hakkında bilgi toplaması planlanan Cheops uydusu, Fransız Guayanası'ndaki Kourou Uzay Üssü'den bir Soyuz roketi aracılığıyla fırlatılarak Dünya yörüngesine oturtuldu.
376713 05: (FILE PHOTO) Astronaut Edwin E. Aldrin Jr. walks near the Lunar Module during the Apollo 11 extravehicular activity July 20, 1969 on the Moon. The 30th anniversary of the Apollo 11 Moon mission is celebrated July 20, 1999. (Photo by NASA/Newsmakers)

Ay’a ilk kez kadın astronot ayak basacak 25.10.2019

NASA, dünyanın uydusuna mobil robot gönderileceğini ve bu misyonda ilk kez bir kadın astronotun Ay’a ayak basacağını açıkladı. NASA yöneticisi ayrıca, "bu kez Ay’a kalmak üzere gidiyoruz" dedi.

"Mars bileti" için en yoğun ilgi Türkiye'den 24.05.2019

NASA’nın ‘İsmimi Mars’a gönder’ projesine en yoğun ilgi Türkiye’den geldi. Mars 2020 uzay aracıyla Kızıl Gezegen'e gönderilecek olan çipe konması için adını yazdırıp Mars'a sembolik biniş kartını alanların sayısı 1 milyon 200 bini geçti.

Mars'ta deprem 25.04.2019

NASA'nın Kasım 2018'de Mars'a inen InSight robotu Kızıl Gezegen'de ilk titreşimi tespit etti. Bilim insanları titreşimin Mars'ta kayda geçen ilk deprem olduğuna inanıyor.

Dünya’ya bir alternatif aranıyor 12.04.2019

Bilim insanları 1995’ten bu yana 4 bine yakın Dünya benzeri gezegen keşfetti. Ancak günümüz teknolojisinde tespit edilen bu gezegenleri ziyaret edip gerçekten yaşama imkan tanıyıp tanımadığını görmek mümkün değil. Avrupa Uzay Ajansı (ESA), CHEOPS teleskobu ile Dünya benzeri gezegen kataloğuna yeni adaylar eklemeyi hedefliyor. Gezegen avcısı, ekim ile kasım ayları arasında uzaya gönderilecek.

Alman öğrenciler grevde: Başka gezegen yok! 19.12.2018

Yetişkinlerin dünyayı kurtarmak için yeterince adım atmadığını düşünen Alman öğrenciler, 14 kentte iklim grevi düzenledi. Berlin'de Meclis önünde de toplanan öğrenciler, politikacılardan küresel ısınmayı durdurmak için daha fazla adım atmasını istedi.
This image provided by the Carnegie Institution for Science shows an artist's concept of a dwarf planet that astronomers say is the farthest known object in our solar system, which they have nicknamed Farout. The International Astronomical Union's Minor Planet Center announced the discovery of the pink cosmic body Monday, Dec. 17, 2018. (Roberto Molar Candanosa/Carnegie Institution for Science via AP) |

Güneş Sistemi'ndeki en uzak cüce gezegen keşfedildi 18.12.2018

Gök bilimciler, Güneş Sistemi'nde şu ana kadar bilinen en uzak cismi tespit etti. Keşfedilen cüce gezegen ile Dünya arasındaki mesafe yaklaşık 18 milyar kilometre.
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