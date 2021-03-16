Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düşürüldü

Şentop'tan fezleke açıklaması: Dosyaların içeriğine göre değerlendirilir

TBMM Başkanı Şentop, fezlekeler konusunda kararın nasıl verileceğine ilişkin olarak "Bunu dosyaların içeriklerine göre değerlendirmek lazım. Bu değerlendirmeyi Karma Komisyon yapacaktır" açıklamasında bulundu.