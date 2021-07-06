Gergerlioğlu tahliye edildi

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Milletvekilliği düşürüldükten sonra tutuklanan HDP Eski Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, tahliyesinin ardından DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada "Yargılanmamam gerekiyordu. Mücadelem devam edecek" dedi.
HDP'nin Eski Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) infazın durdurulmasını içeren "hak ihlâli" kararını bugün Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermesi ve mahkemenin tahliye kararı vermesinin ardından tutuklu olduğu Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi.
Oğlu Salih Gergerlioğlu, Twitter'den yaptığı paylaşımda "Artık özgür" diyerek babası ile bir fotoğrafını paylaştı.
Ömer Faruk Gergerlioğlu, tahliye olmasının ardından DW Türkçe'ye yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi: “Suçum yoktu. Yargılanmamam gerekiyordu. Beş yıldır başıma gelmeyen kalmadı. Beni bu kadar mağdur eden, yürütmenin emrinde bir yargı var. İşimden attılar. Bu yargı, halkın oylarıyla olduğum vekillikten de etmeye çalıştı beni. Yargının yerelde yürütmenin emrinde olduğunu gördük. Şimdi AYM, iyi bir duruş sergiledi. Hakkını teslim etmek lazım. Hukuksuzluklara -dur- demesini bildi. Mücadelem devam edecek. İnsan hakları ihlallerinin üzerine gitmeye devam edeceğim. Türkiye’de yargının siyasetin baskısından kurtulması şart. Halkımıza, adalet arayanlara teşekkür ediyorum. “
HDP'den daha önce yapılan açıklamada ise "Adalet mücadelemiz sonuç verdi. AYM kararı sonrası Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında tahliye kararı verildi" ifadeleri kullanılmıştı.
Anayasa Mahkemesi, milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun "siyasi faaliyette bulunma" ve "ifade özgürlüğü" hakkının ihlâl edildiğine 1 Temmuz'da oybirliğiyle karar vermişti. AYM, hak ihlâlinin ortadan kaldırılması için yerel mahkemeden Gergerlioğlu'nun tahliye edilmesinin istenmesine de karar vermişti.
Sosyal medyadan barış çağrısı yaptığı için "terör örgütü propagandası yapmakla" suçlanarak 2 yıl 6 hapis cezası alan ve Yargıtay'ın kararı onamasının ardından milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu yaklaşık üç aydır Sincan F tipi cezaevinde bulunuyordu. Hekim ve insan hakları savunucusu Gergerlioğlu kamuoyunda gözaltında işkence, cezaevinde çıplak arama, kayıp ve kaçırılma iddialarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemine taşıyan bir siyasetçiydi.
DW/BÖ,HK, EC,BK
© Deutsche Welle Türkçe
HDP’nin Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun serbest bırakılması için başlattığı Adalet Nöbeti’ne polis müdahale etti. Aralarında Gergerlioğlu’nun oğlu Salih Gergerlioğlu ve gazetecilerin de olduğu beş kişi gözaltına alındı.
Anayasa Mahkemesi, milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun "siyasi faaliyette bulunma" ve "ifade özgürlüğü" hakkının ihlal edildiğine oybirliğiyle karar verdi.
Sosyal medyada 2016'daki paylaşımı gerekçe gösterilerek hapis cezasına çarptırılan ve vekilliği düşürülerek cezaevine konan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında yeni bir iddianame daha hazırlandı.