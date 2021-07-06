Gergerlioğlu tahliye edildi

HDP'nin Eski Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) infazın durdurulmasını içeren "hak ihlâli" kararını bugün Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermesi ve mahkemenin tahliye kararı vermesinin ardından tutuklu olduğu Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi.

Oğlu Salih Gergerlioğlu, Twitter'den yaptığı paylaşımda "Artık özgür" diyerek babası ile bir fotoğrafını paylaştı.

Gergerlioğlu: Yargılanmamam gerekiyordu

Ömer Faruk Gergerlioğlu, tahliye olmasının ardından DW Türkçe'ye yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi: “Suçum yoktu. Yargılanmamam gerekiyordu. Beş yıldır başıma gelmeyen kalmadı. Beni bu kadar mağdur eden, yürütmenin emrinde bir yargı var. İşimden attılar. Bu yargı, halkın oylarıyla olduğum vekillikten de etmeye çalıştı beni. Yargının yerelde yürütmenin emrinde olduğunu gördük. Şimdi AYM, iyi bir duruş sergiledi. Hakkını teslim etmek lazım. Hukuksuzluklara -dur- demesini bildi. Mücadelem devam edecek. İnsan hakları ihlallerinin üzerine gitmeye devam edeceğim. Türkiye’de yargının siyasetin baskısından kurtulması şart. Halkımıza, adalet arayanlara teşekkür ediyorum. “

HDP'den daha önce yapılan açıklamada ise "Adalet mücadelemiz sonuç verdi. AYM kararı sonrası Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında tahliye kararı verildi" ifadeleri kullanılmıştı.

Ne olmuştu?

Anayasa Mahkemesi, milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun "siyasi faaliyette bulunma" ve "ifade özgürlüğü" hakkının ihlâl edildiğine 1 Temmuz'da oybirliğiyle karar vermişti. AYM, hak ihlâlinin ortadan kaldırılması için yerel mahkemeden Gergerlioğlu'nun tahliye edilmesinin istenmesine de karar vermişti.

Sosyal medyadan barış çağrısı yaptığı için "terör örgütü propagandası yapmakla" suçlanarak 2 yıl 6 hapis cezası alan ve Yargıtay'ın kararı onamasının ardından milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu yaklaşık üç aydır Sincan F tipi cezaevinde bulunuyordu. Hekim ve insan hakları savunucusu Gergerlioğlu kamuoyunda gözaltında işkence, cezaevinde çıplak arama, kayıp ve kaçırılma iddialarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemine taşıyan bir siyasetçiydi.

DW/BÖ,HK, EC,BK

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