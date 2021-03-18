 Gergerlioğlu gözaltına alındı | TÜRKİYE | DW | 21.03.2021

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TÜRKİYE

Gergerlioğlu gözaltına alındı

Milletvekilliğinin düşürülmesi sonrası TBMM'de "adalet nöbeti" başlatan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı. Gergerlioğlu'nun abdest almak için grup odasından ayrıldığında gözaltına alındığı bildirildi.

Türkei Festnahme Ömer Faruk Gergerlioglu

Milletvekilliğinin düşürüldüğü çarşamba gününden bu yana TBMM'den ayrılmayarak kararı protesto eden HDP Eski Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

HDP'den yapılan açıklamada, "TBMM’de Adalet Nöbetini sürdüren Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu, saat 06:30 civarı gözaltına alındı. Sabah namazını kılmadan önce abdest almak üzere lavaboya girdikten sonra Gergerlioğlu’nun bulunduğu kata 100’e yakın polis girdi. Gergerlioğlu, lavabodan çıkarıldıktan sonra polislere, 'Namazımı kılayım, üzerimi değiştireyim öyle gidelim' demesine rağmen polis gözaltı işlemini başlattı. Milletvekillerimiz Filiz Kerestecioğlu ve Hüseyin Kaçmaz'ın da itirazlarına rağmen Gergerlioğlu, pijamaları ve terlikleri varken zorla götürüldü" ifadeleri yer aldı.

HDP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "1994'teki utancı 2021'de yaşatanlar ülkeyi uçuruma sürüklüyor. Hala anlayamadılar ki karşılarında giderek çoğalan ve güçlenen milyonlar var" denildi.

Şentop: Hiç kimse TBMM'yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yargı kararı okunarak milletvekilliği düştüğü için Mecliste eylem yapan HDP'li Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Şentop, "Anayasaya göre milletvekilliği kesin hüküm ile sona ermiş ve milletvekili sıfatı taşımayan bir kişinin Meclis’i eylem alanı olarak kullanmaya kalkması kabul edilemez. Tamamen Anayasa ve TBMM İçtüzüğü hükümlerinin gereği olarak yapılan bir işleme karşı TBMM çatısı altında bir eylemin devamına ve Meclis'in terörize edilmeye çalışılmasına müsaade edilmeyeceği bilinmelidir. Hiç kimse, milletimizin temsil makamı olan TBMM’yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz. Bunu yapmaya kalkanlara karşı gereği, hukuk dâhilinde yapılır ve yapılmıştır" ifadesini kullandı.

Sosyal medyada tepki

Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına sosyal medyada #halkınvekiligözaltında etiketiyle tepki gösteriliyor.

Yargıtay’ın 2 yıl 6 ay yıl hapis cezasını onadığı HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki hükmün TBMM Genel Kurulu'nda okunması ile Gergerlioğlu'nun milletvekilliği çarşamba günü düşürülmüştü.

Karara tepki gösteren Gergerlioğlu yeniden Anayasa Mahkemesi'ne başvurmaya hazırlandığını açıklamıştı.

DW/BÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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