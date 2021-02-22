Gergerlioğlu AYM'ye başvurdu

Yargıtay’ın 2,5 yıl hapis cezasını onadığı HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "ifade özgürlüğünün ihlal edildiği" gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu. Gergerlioğlu başvurusunun bir örneğini de TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a gönderdi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'na 2016 yılında sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle "örgüt propagandası yapmak" suçundan verilen 2,5 yıl hapis cezasını onamıştı.

Gergerlioğlu, avukat Kerem Altıparmak aracılığıyla yaptığı başvuru dilekçesinde ifade özgürlüğünün ve siyasi faaliyette bulunma hakının ihlal edildiğine dikkat çekerek söz konusu sosyal medya paylaşımında "Kürt sorunun barışçıl yollardan çözümü"nü önerdiğini kaydetti.

"Dokunulmazlıktan yararlandırılmadı"

Başvuruda, Gergerlioğlu’nun yasama dokunulmazlığı kazanmasına rağmen yargılamaya devam edilmesinin Anayasa’nın 83'üncü maddesine aykırı olduğu belirtilerek "Somut olayda da başvurucu dokunulmazlıktan yararlandırılmamış ve hakkındaki dava devam etmiş ve bunun sonucu olarak da ifade özgürlüğüne müdahale edilmiştir" denildi.

Başvuruda, Gergerlioğlu’nun paylaşımının Anayasa’nın 83'üncü maddesindeki dokunulmazlık dışında kalan 14'üncü maddedeki istisna hallerden olmadığı, buna rağmen Yargıtay'ın paylaşımın 14'üncü madde kapsamında olduğu sonucuna ulaşarak yargılamaya devam ettiği belirtilerek "14'üncü maddede herhangi bir suç öngörülmemiştir. Maddede bu hükme aykırı hareket edenler hakkında uygulanacak müeyyidelerin kanunla düzenleneceği belirtilmiştir. Ancak hukuk düzenimizde temel hakların kötüye kullanılmasını düzenleyen bir yasa bulunmamaktadır. Bu durumda söz konusu istisnaya ilişkin her uygulama yasal dayanaktan yoksundur" ifadesine yer verildi.

"Barış çağrısı suç değildir"

Başvuruda Gergerlioğlu’nun paylaşımının şiddet çağrısı olarak yorumlanamayacağının ve suç içermediğinin de altı çizilerek, "Açık bir şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), AYM ve Yargıtay’ın yerleşik kararları yok sayılarak bir haber paylaşımı ile birlikte yapmış olduğu ‘barış çağrısının’, ‘terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerinin propagandası’ olarak nitelendirilerek ceza verilmesinin meşru bir amaç taşıdığı iddia edilemez. Hiçbir hukukçunun böyle bir yorum yapması mümkün değildir" denildi.

Gergerlioğlu’nun paylaşımını yaptığı habere erişim engeli getirilmediğine dikkat çekilen başvuruda, haberdeki fotoğrafta yer alan silahtan da ‘şiddet teşvik’ sonucunun çıkarılamayacağı savunuldu.

Video izle 04:38 Paylaş Gergerlioğlu: Ya tabutla çıkıyorlar ya da ölüm döşeğinde E-postayla gönder Facebook Whatsapp Web EMail Facebook Messenger Web Kısa link https://p.dw.com/p/3l4rh Gergerlioğlu: Ya tabutla çıkıyorlar ya da ölüm döşeğinde

"Karar siyasi amaçla verilmiştir"

Başvuruda Gergerlioğlu’nun ifade özgürlüğünün ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine de işaret edilerek "Başvurucu bir milletvekili ve insan hakları savunucusu olarak parlamento içinde ve dışında adam kaçırma, çıplak arama, işkence vb. ağır insan hakları ihlallerini dile getirmesi nedeniyle iktidarın hedefi haline gelmiştir. Başvurucunun hakkındaki ceza kararının bu ortamda hukukun bütün ilkelerinin yok sayılarak onanmasının siyasi bir amaç taşıdığı açıktır. Özellikle son günlerde HDP’li vekillere yönelik siyasi amaçlı fezlekelerin düzenlendiği, milletvekilliklerinin düşürülerek ara seçim yapılacağı iddialarının gündemde olduğu bir ortamda bu kararın verilmesi, kararın siyasi amaçla verildiğini göstermektedir. Bu nedenle başvurucunun ifade ve siyasi faaliyette bulunma haklarına siyasi amaçla müdahale edilmek suretiyle Anayasanın 14. maddesi, 26 ve 67. maddeleriyle bağlantılı olarak ihlal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 2016'da yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2018'de "örgüt propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Gergerlioğlu'na verilen ceza Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı. Yargıtay kararının ardından açıklama yapan Gergerlioğlu hükmün siyasi olduğunu ifade etmişti.

ANKA/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe