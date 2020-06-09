 George Floyd son yolculuğuna uğurlandı | DÜNYA | DW | 10.06.2020

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DÜNYA

George Floyd son yolculuğuna uğurlandı

ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd, Houston'da toprağa verildi. Cenaze törenindeki konuşmalarda Floyd'un "suçunun siyah doğmak" olduğuna vurgu yapıldı.

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ABD'de 25 Mayıs'ta Minneapolis şehrinde polis tarafından öldürülen George Floyd için Teksas eyaletinin Houston kentindeki bir kilisede cenaze töreni düzenlendi. Floyd, kilisedeki törenin ardından annesinin yanına gömüldü.

Aralarında Floyd'un akrabalarının yanı sıra siyasetçi ve ünlülerin de bulunduğu yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreni, yaklaşık dört saat sürdü ve televizyon kanallarından canlı yayınlandı.

Ağabeyi Philonise Floyd törende yaptığı konuşmada, kardeşi için "George benim Süpermen'imdi"  dedi.

Floyd'un yeğeni Brooke Williams ise "Bu sadece bir cinayet değil, aynı zamanda bir nefret suçu... Lütfen artık nefret suçları işlenmesin!" ifadesini kullandığı konuşmasında, Trump'ın sloganına atıfta bulunarak "Birisi 'Amerika'yı yeniden harika yapmak'tan bahsediyor. Ama Amerika hiç harika oldu mu ki?" dedi.

Washington'da yürüyüş gerçekleştirilecek

Törende konuşan insan hakları aktivisti Al Sharpton, Floyd ailesinin, 28 Ağustos'ta Washington'da düzenlenecek bir yürüyüşe öncülük edeceğini söyledi. Bu etkinlik, Martin Luther King Jr'ın 28 Ağustos 1963'te meşhur "I Have a Dream" (Bir Hayalim Var) konuşmasını gerçekleştirdiği yürüyüşün 57'nci yıldönümünde yapılacak.

ABD eski Başkan Yardımcısı Joe Biden törene video bağlantısıyla katıldı.

ABD eski Başkan Yardımcısı Joe Biden törene video bağlantısıyla katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimlerdeki muhtemel rakibi Joe Biden, cenaze töreninde yayınlanan video mesajında, ABD'de "birçok siyahın her sabah, o gün hayatını kaybedebileceğini bilerek uyandığını" söyledi. ABD eski Başkan Yardımcısı Biden, "George Floyd için adalet sağlandığında, Amerika'da ırk adaleti için gerçekten yola çıkmış olacağız" dedi.

Törende konuşan bir diğer Demokrat siyasetçi olan Temsilciler Meclisi üyesi Al Green ise Floyd'un "suçunun siyah doğmak olduğunu" söyledi.

Floyd'un tabutu, mezarlığa götürülürken son 1,5 kilometrede at arabasına koyuldu. Özel bir merasimle yapılan defin işlemi, basına kapalı gerçekleştirildi.

Floyd için geçtiğimiz günlerde iki resmi tören daha yapılmıştı. Bu anma törenlerinden ilki, öldürüldüğü Minneapolis'te, diğeriyse doğum yeri olan Kuzey Carolina eyaletinin Raeford kentinde gerçekleştirilmişti.

DW,rtr/CÖ,BK

©DeutscheWelleTürkçe

 

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