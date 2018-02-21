George Clooney

Nobel Barış Ödülü bu yıl kime gidecek?

Dünyanın en prestijli ödüllerinden Nobel Barış Ödülü'nün bu yılki sahibi 6 Ekim'de açıklanacak. Bu yıl aday gösterilen 318 kişi ve kurumun önde gelenlerini sizin için derledik. Adaylar arasında Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi de var.