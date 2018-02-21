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George Clooney, ABD'li sinemacı. 2005 yılında, Syriana filmindeki rolüyle "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" dalında Oscar ödülüne layık görüldü.
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Florida'da 17 kişinin öldüğü okul saldırısından kurtulan öğrenciler Florida Senatosu'nda yapılan, silah yasasının sertleştirilmesi oturumuna katıldı. Senatoda yasanın sertleştirilmesi reddedilirken, öğrencilere Hollywood'dan destek geldi.