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George Clooney

George Clooney, ABD'li sinemacı. 2005 yılında, Syriana filmindeki rolüyle "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" dalında Oscar ödülüne layık görüldü.

DW Türkçe'nin George Clooney ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Silah yasasının sertleştirilmesine Hollywood'dan destek 21.02.2018

Florida'da 17 kişinin öldüğü okul saldırısından kurtulan öğrenciler Florida Senatosu'nda yapılan, silah yasasının sertleştirilmesi oturumuna katıldı. Senatoda yasanın sertleştirilmesi reddedilirken, öğrencilere Hollywood'dan destek geldi.

Nobel Barış Ödülü bu yıl kime gidecek? 04.10.2017

Dünyanın en prestijli ödüllerinden Nobel Barış Ödülü'nün bu yılki sahibi 6 Ekim'de açıklanacak. Bu yıl aday gösterilen 318 kişi ve kurumun önde gelenlerini sizin için derledik. Adaylar arasında Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi de var.
15.11.2015 SINJAR, IRAQ - NOVEMBER 15: Kurdish Peshmerga show what they say is a mass grave of more than 50 Yazidis killed by ISIL on November 15, 2015 in Sinjar, Iraq. Kurdish forces, with the aid of massive U.S.-led coalition airstrikes, liberated Sinjar from ISIL extremists, known in Arabic as Daesh, in recent days. Local Yazidi fighters who fought with Kurdish forces have been taking any salvagable items out of the rubble, the town being uninhabitable and perilously close to the frontline. (Photo by John Moore/Getty Images) Copyright: Getty Images/J. Moore

BM IŞİD'e karşı delil toplamak için ekip kuruyor 21.09.2017

BM Güvenlik Konseyi, IŞİD'in Irak'ta işlediği olası savaş suçları hakkında delil toplanabilmesi için bir araştırma ekibi kurulmasına karar verdi.
20.09.2016 ***** FILE PHOTO - Actor George Clooney and his wife Amal attend a CEO roundtable at the United Nations during the United Nations General Assembly in New York, U.S. on September 20, 2016. REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo

Clooney çifti Suriyeli mültecilere okul açıyor 31.07.2017

Amerikalı oyuncu George Clooney ve eşi Amal Clooney tarafından kurulan vakıf, Suriyeli çocuklara yardım elini uzatıyor. Çift, Suriyeli çocukların "kayıp bir nesil" olmaya sürüklenmesini engellemek için okullar açacak.
August 09, 2014. MOSUL, IRAQ - AUGUST 9: Thousands of Yezidis trapped in the Sinjar mountains as they tried to escape from Islamic State (IS) forces, are rescued by Kurdish Peshmerga forces and Peoples Protection Unit (YPG) in Mosul, Iraq on August 09, 2014. (Emrah Yorulmaz - Anadolu Agency)

Tehdit Altındaki Halklar Topluluğu'ndan Ezidi çağrısı 29.03.2017

Tehdit Altındaki Halklar Topluluğu (GfbV) BM'den Ezidilere yönelik katliamın sorumlularının yargı önüne çıkarılmasını talep etti.

Clooney: "Trump ABD’ye başkan olamayacak" 12.05.2016

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı George Clooney, ülkesi için korkunun bir itici güç olmayacağını ve bu nedenden dolayı Trump’ın başkan seçilemeyeceğini dile getirdi.
11.5.2016 *** French model and actress Gaia Weiss poses as she arrives on May 11, 2016 for the opening ceremony of the 69th Cannes Film Festival in Cannes, southern France. / AFP / Antonin THUILLIER (Photo credit should read ANTONIN THUILLIER/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/A. Thuillier

Cannes’da yıldızlar geçidi başladı 12.05.2016

Cannes Film Festivali başladı. Festivalin açılış filmi “Cafe Society”nin yönetmeni Woody Allen ve filmin oyuncuları kırmızı halıda boy gösterdi. Ancak bu yıl her şey süt liman değil.
(L-R, front) Armenia's President Serzh Sargsyan, actor George Clooney and singer Charles Aznavour attend a flower-laying ceremony at the Tsitsernakaberd Armenian Genocide Memorial Museum in Yerevan, Armenia, April 24, 2016. REUTERS/Hayk Baghdasaryan/Photolure EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVE TPX IMAGES OF THE DAY Copyright: Reuters/H. Baghdasaryan

Clooney Erivan'da 24 Nisan törenine katıldı 24.04.2016

ABD’li aktör George Clooney, Osmanlı Devleti’nde yaşayan yüzbinlerce Ermeninin öldürülmesinin 101’inci yıldönümü sebebiyle Ermenistan’ın Erivan kentinde düzenlenen anma törenine katıldı.

DW ile Haber 12.02.2016 - 14:00 12.02.2016

Suriye’de ateşkes umudu - Meksika‘da hapishanede kanlı isyan - Yunanistan’da çiftçilerden öfkeli protesto... Ayrıntılar DW ile Haber'in 100 saniyelik dünya turunda.
12.02.2016+++ German Chancellor Angela Merkel receives actor George Clooney and his wife Amal (2nd R) in the Chancellery in Berlin, Germany, February 12, 2016, to discuss the policy on refugees and the work of the International Rescue Committee. REUTERS/Bundesregierung/Guido Bergmann/Handout via ReutersATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. NO RESALES. NO ARCHIVE. THIS PICTURE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY. AN UNPROCESSED VERSION WILL BE PROVIDED SEPARATELY. +++ (C) Reuters/Bundesregierung/Guido Bergmann

Merkel Clooney'i ağırladı 12.02.2016

Berlinale kapsamında Almanya'da bulunan ABD'li sinema sanatçısı George Clooney, Başbakan Angela Merkel'i makamında ziyaret etti.
11.02.2016 *** Actor George Clooney attends a news conference to promote the movie 'Hail, Caesar!' at the 66th Berlinale International Film Festival in Berlin, Germany February 11, 2016. REUTERS/Stefanie Loos Copyright: Reuters/S. Loos

Clooney Merkel ile buluşacak 12.02.2016

Amerikalı aktör George Clooney Almanya Başbakanı Angela Merkel ile mültecilere yardım imkânlarını görüşecek.
US actor George Clooney (R) and his wife Amal Alamuddin pose for photographers as they arrive on the red carpet for the film Hail, Caesar! screening as opening film of the 66th Berlinale Film Festival in Berlin on February 11, 2016. Eighteen pictures will vie for the Golden Bear top prize at the event which runs from February 11 to 21, 2016. / AFP / John MACDOUGALL (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images) Getty Images/AFP/J. MacDougall

Berlinale başladı 12.02.2016

66'ncı Berlin Uluslararası Film Festivali gösterişli bir galayla başladı. 18 film 'altın ayı' için yarışacak.
BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 11: In this handout photo provided by NBCUniversal, George Clooney, Winner of the Cecile B. Demille Award, speaks onstage during the 72nd Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 11, 2015 in Beverly Hills, California. (Photo by Paul Drinkwater/NBCUniversal via Getty Images)

Altın Küre töreninde 'Hepimiz Charlie'yiz' 12.01.2015

Oscar ödüllerinin habercisi olarak görülen Altın Küre'ler sahiplerini buldu. Geceye Paris saldırısında hayatını kaybedenleri anan George Clooney damgasını vurdu.
Director and producer Ben Affleck accepts the Oscar for best picture for Argo at the 85th Academy Awards in Hollywood, California, February 24, 2013. REUTERS/Mario Anzuoni (UNITED STATES - Tags: ENTERTAINMENT) (OSCARS-SHOW)

Argo Oscar tarihine geçti 25.02.2013

‘Argo’, yönetmeni aday olmaksızın büyük ödülü kazanan 4. film oldu. Lincoln sadece 2 ödül kazanırken, ‘The Life Of Pi’ ‘En iyi yönetmen’ dahil 4 Oscar kazanmayı başardı.
ARCHIV - HANDOUT - US-Präsident Barack Obama (r) und der Schauspieler George Clooney unterhalten sich am 14.10.2010 im Garten des Weißen Hauses in Washington über die Lage im Sudan. Hollywoods Herzensbrecher lädt im US-Wahlkampf zu einem Dinner mit dem amerikanischen Präsidenten ein. Wer auf einen Platz hofft, muss allerdings tief in die Tasche greifen. Bis zu 40 000 Dollar (rund 30 000 Euro) kostet der Einlass in die Villa des Filmstars in Los Angeles. (zu dpa-Korr-Bericht vom 08.05.2012) EPA/PETE SOUZA / THE WHITE HOUSE / HANDOUT EDITORIAL USE ONLY +++(c) dpa - Bildfunk+++

‘Başkan’ın akrabası’ 03.11.2012

Siyaset, ünlü Hollywood yıldızı George Clooney’nin genlerinde var gibi görünüyor. Ancestry.com adlı internet sitesine göre, Clooney, eski ABD başkanlarından birinin akrabası.
Academy Award winning actor George Clooney,left, and Senator Barack Obama, D-Ill., take part in a news conference at the National Press Club in Washington, Thursday, April 27,2006 to bring awareness to the situation in the Darfur region of Sudan. (ddp images/AP Photo/Mannie Garcia)

Obama'ya 10 milyon dolarlık yemek 09.05.2012

George Clooney, ABD Başkanlık yarışında desteklediği Barack Obama için bir bağış yemeği organize etti. 150 davetlinin katılacağı yemeğin, Obama’nın seçim kampanyası kasasına milyon dolarlar kazandıracağı bildirildi.
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