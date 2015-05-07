General Electric, şirket. Merkezi ABD'nin Fairfield (Connecticut) kentindedir. Enerjiden finansa, sağlıktan tüketici elektroniğine birçok alanda faaliyet gösterir.

2011 yılı itibariyle 301 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. 2012 yılında 147 milyar 400 milyon dolar ciro yapmıştır. DW Türkçe'nin General Electric ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.