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General Electric

General Electric, şirket. Merkezi ABD'nin Fairfield (Connecticut) kentindedir. Enerjiden finansa, sağlıktan tüketici elektroniğine birçok alanda faaliyet gösterir.

2011 yılı itibariyle 301 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. 2012 yılında 147 milyar 400 milyon dolar ciro yapmıştır. DW Türkçe'nin General Electric ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

A red traffic light is seen in front of an office building of Siemens AG in Munich Perlach, in this May 30, 2014 file photo. A Chinese regulator investigated Siemens AG in 2014 over whether the German group's healthcare unit and its dealers bribed hospitals to buy expensive disposable products used in some of its medical devices, three people with knowledge of the probe told Reuters. To match Exclusive CHINA-CORRUPTION/SIEMENS REUTERS/Lukas Barth/Files

Siemens binlerce kişiyi işten çıkaracak 07.05.2015

Teknoloji devlerinden Siemens, dünya genelinde 13 bin 100 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.
Flags of German engineering conglomerate Siemens AG flutter before the annual shareholder meeting in Munich, southern Germany, on Wednesday, Jan. 23, 2013. Siemens AG said its net earnings declined 12 percent in the October-December quarter as revenue edged slightly higher, new orders declined and the company took one-time charges  some related to the solar power business it is selling. (AP Photo/Matthias Schrader)

Siemens, Dresser-Rand'ı satın alıyor 22.09.2014

Alman Siemens Grubu, ABD'nin önde gelen santrifüj, türbin ve pistonlu kompresör üreticisi Dresser-Rand'ı satın alıyor.
U.S. President Barack Obama (R) sits for an onstage interview with entrepreneur Takunda Ralph Michael Chingonzo (L), of Zimbabwe, during the U.S.-Africa Business Forum in Washington August 5, 2014. The forum is part of the U.S.-Africa Leaders Summit bringing nearly fifty African heads of state together for three days of meetings and events. REUTERS/Jonathan Ernst (UNITED STATES - Tags: POLITICS BUSINESS)

Zirve sona erdi 07.08.2014

Washington’da düzenlenen birinci ABD-Afrika zirvesinin başlıca konuları ticaret ve yatırımlardı. ABD, Afrika ülkeleriyle ekonomik ilişkilerini geliştirmekte kararlı görünüyor. Ancak ABD Afrika’yı keşfetmekte geç kaldı.
Germany's Chancellor Angela Merkel and France's President Francois Hollande (R) address a joint news conference during an European Union-Africa summit in Brussels April 2, 2014. REUTERS/Francois Lenoir (BELGIUM - Tags: POLITICS)

Merkel ve Hollande, Rusya'yı konuşacak 09.05.2014

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, iki günlük ziyaret için Almanya'ya geldi.
Happy successful businessman sitting on couch at office, working on laptop computer, smiling and showing okay hand sign. 7620529 © nyul - Fotolia 2008

'Başarısızlık girişimcinin kamçısı' 18.04.2012

'Girişimciliği daha önce kimsenin yapmadığı bir şeyi yapmak' olarak tanımlayan MIT Girişimcilik Merkezi Direktörü Bill Aulet’e göre başarısızlık, öğrenme ve başarı sürecinin olmazsa olmazı.
Dünya nükleere doymuyor

Dünya nükleere doymuyor 19.09.2011

Fukuşima felaketi bazı ülkelerin kademeli olarak nükleerden vazgeçmesine neden olsa da dünya genelinde nükleer yarışı frenlemedi. 2030 yılına kadar dünya genelinde 100'ün üzerinde nükleer reaktör inşa edilecek.
President Barack Obama, left, and Chinese Premier Wen Jiabao, right, gesture to each other during the arrival at Diaoyutai State Guest House before their bilateral meeting in Beijing, China, Wednesday, Nov. 18, 2009. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)

ABD ve Çin arasında milyarlık anlaşmalar 19.01.2011

Sık sık gerginlik yaşayan iki ülke, ABD ve Çin, ekonomik ilişkilerini yeni bir boyuta taşıyor. Çin Devlet Başkanı Hu Jintao’nun Washington’a gerçekleştirdiği resmi ziyarette milyarlık anlaşmalara imza atıldı.
Deutsche Presseschau türkisch 3. Mit deutschen Zeitungen. DW-Grafik: Per Sander 2010_05_28_presseschau_türkisch.psd

18.01.2011 - Alman basınından özetler 18.01.2011

Tunus’ta yaşanan gelişmeler, İsrail Savunma Bakanı Barak’ın partisinden ayrılmasının ardından siyasi güç dengeleri ve Apple'ın kurucusu Steve Jobs’un işe ara verme kararı, bugün Alman basınından seçtiğimiz yorum konuları
Junge blonde Frau hält eine alte Glühbirne und eine Energiesparlampe in den Händen

Enerjide tasarruf devri 16.06.2009

Fosil yakıtların azalması ve çevre koruma kaygısı, enerji üretiminde verimliliği zorunlu hale getiriyor. Enerjide dışa bağımlı ülkelerden Almanya’da bu alanda birçok proje geliştiriliyor.
Titelseiten diverser Tageszeitungen Zeitungen im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, aufgenommen am 26.06.2005. Foto: Christian Slutterheim +++(c) dpa - Report+++

30.01.2009 - Avrupa basınından özetler 30.01.2009

Avrupa basınında Davos'ta yaşanan kriz, Fransa'daki genel grev, Rusya'nın Kaliningrad'daki füze planlarından vazgeçmesi ve ABD Temsilciler Meclisi'nde teşvik paketinin kabul edilmesiyle ilgili yorumlara yer veriyor.
A man walks past a screen showing the European stock markets fall in Paris, Wednesday, Oct. 8, 2008. The Paris stock exchange briefly suspended calculating the benchmark CAC-40 index on Wednesday amid a massive influx of sell orders that caused it to plummet nearly 8.2 percent, an exchange spokeswoman said. (AP Photo/Thibault Camus)

Macaristan’da iş piyasasında kriz depremi 06.12.2008

Dünyada yaşanan küresel krizin İzlanda ile birlikte en fazla hissedildiği ülke olan Macaristan'da istihdam piyasası işten çıkarmalarla sarsılıyor. Otomotiv sanayii üreticisi Electrolux da 250 kişiyi işten çıkardı.
Chinas Wirtschaft Traditionelle Architektur Neben moderner Industrieanlage DW-Montage: Peter Steinmetz

Çin'in ilk uçağı uçtu 28.11.2008

Çin'in kendi kaynaklarına dayanarak geliştirdiği ve patent hakkına sahip olduğu ARJ21-700 tipi ilk yolcu uçağı ilk uçuşunu Şanghay'da yaptı.
** ARCHIV ** Dunkle Wolken haengen am 18. Dezember 2006 ueber dem Verwaltungsgebaeude der Siemens AG in Muenchen. In der milliardenschweren Siemens-Schmiergeldaffaere beginnt am Montag, 26. mai 2008, vor dem Muenchner Landgericht der erste Prozess. Angeklagt ist ein 58-jaehriger frueherer Manager der Siemens-Festnetzsparte ICN, der als Schluesselfigur im groessten deutschen Schmiergeldskandal gilt. Die Staatsanwaltschaft wirft Reinhard S. Untreue in 58 Faellen vor. (AP Photo/Diether Endlicher) --- ** FILE ** Dark clouds are seen above the Siemens headquarters in Munich Dec. 18, 2006. (AP Photo/Diether Endlicher)

Siemens 16 bin 750 kişiyi işten çıkarıyor 08.07.2008

Siemens sadece Almanya'daki tesislerinden 5 bin 250 kişiyi işten çıkarıyor. Deterjan devi Henkel de de Almanya'daki işletmelerinden 1000 çalışanının işine son verecek. Ekonomik büyüme sona mı eriyor?
A money changer adds a 500 euro bank note to a board containing Arab and foreign currencies at an exchange shop in the Hamra commercial district in Beirut in this Jan. 7, 2002 file photo. The European currency was climbing close to 98 US Cent on Monday, June 24, 2002

ABD’de yatırımı canlandıran karar 01.11.2007

Amerikan Merkez Bankası’nın son faiz kararı Euro’ya değer kazandırırken doları düşürdü. Doların değer kaybetmesi ihracatçı Amerikan şirketlerini sevindiriyor; yabancıların ABD'de yatırım yapmalarını da kolaylaştırıyor.
Ein Geschäftsmann passiert am 4.1.2001 das Gebäude der Börse in Hongkong. Die asiatischen Börsen haben am 4.1. nach der Leitzinssenkung der amerikanischen Notenbank mit Ausnahme von Tokio eindrucksvolle Gewinne verbucht. In Hongkong schossen die Werte um 4,4 Prozent nach oben. Ein Sprecher der Hongkonger Finanzverwaltung meinte, die Entscheidung der US-Notenbank werde Investments in den Aktienmarkt anregen.

Çin borsalarda yükselişte 25.10.2007

Ekonomisi hızla büyümeye devam eden Çin hisse senedi piyasalarında da gelişiyor. “Patlamaya hazır balon” şeklinde eleştirilse de borsalardaki büyüme başta finans ve telekomünikasyon olmak üzere birçok branşta gözleniyor.
Der neue Siemens-Vorstandschef Peter Loescher gibt am Sonntag, 20. Mai 2007 nach einer ausserordentlichen Vorstandssitzung vor der Siemens- Firmenzentrale in Muenchen ein Statement ab. Loescher wird am 1. Juli 2007 die Nachfolge von Klaus Kleinfeld antreten. (AP Photo/Uwe Lein) --- Peter Loescher, currently Merck & Co.'s president of Global Human Health, adress the media at Siemens' headquarters in Munich, southern Germany on Sunday, May 20, 2007, after a meeting of the supervisory board. The supervisory board of German engineering conglomerate Siemens AG announced it has tapped Peter Loescher as its new CEO as the company struggles to improve an image tarnished by corruption. Peter Loescher will take office on July 1, Siemens said. (AP Photo/Uwe Lein)

Siemens’in yeni kaptanı Löscher 21.05.2007

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Siemens’te yönetim krizi sona eriyor. Alman devinin başına kimin geçeceği nihayet belli oldu.
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