Genelkurmay eski Başkanı Büyükanıt hayatını kaybetti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 25'inci Genelkurmay Başkanı olan Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

79 yaşındaki Yaşar Büyükanıt dört gün önce eşi Filiz Büyükanıt'ı kaybetmiş ancak rahatsızlığı nedeniyle cenaze törenine katılamamıştı.

1 Eylül 1940 tarihinde İstanbul'da doğan Mehmet Yaşar Büyükanıt 1959 yılında Erzincan Askeri Lisesi'nden, 1961 yılında da Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. 1963 yılında Piyade Okulu'nu bitirdi. 1983-1986 yılları arasında Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı, 1986-1988 yılları arasında da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanlığı yaptı. 1992 yılında tümgeneralliğe terfi ederek, bu rütbede Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği ve 3 yıl süreyle Kara Harp Okulu Komutanlığı görevlerini yürüttü. 1996 yılında korgeneral, 2000 yılında da orgeneral oldu. 2004 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine, 31 Temmuz 2006 günü Genelkurmay Başkanlığı'na atandı. 30 Ağustos 2008 tarihinde emekli oldu.

Büyükanıt Türkiye Cumhuriyeti Üstün Hizmet Madalyası, Türk Silahlı Kuvvetleri Şeref Madalyası, Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, Liyakat Nişanı (ABD) ve İmtiyaz Nişanı (Pakistan) sahibiydi.

DW / EC, TY

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