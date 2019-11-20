 Genelkurmay eski Başkanı Büyükanıt hayatını kaybetti | TÜRKİYE | DW | 21.11.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Genelkurmay eski Başkanı Büyükanıt hayatını kaybetti

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 25’inci Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Yaşar Büyükanıt

Yaşar Büyükanıt

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 25'inci Genelkurmay Başkanı olan Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

79 yaşındaki Yaşar Büyükanıt dört gün önce eşi Filiz Büyükanıt'ı kaybetmiş ancak rahatsızlığı nedeniyle cenaze törenine katılamamıştı.

1 Eylül 1940 tarihinde  İstanbul'da doğan Mehmet Yaşar Büyükanıt 1959 yılında Erzincan Askeri Lisesi'nden, 1961 yılında da Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. 1963 yılında Piyade Okulu'nu bitirdi. 1983-1986 yılları arasında Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı, 1986-1988 yılları arasında da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanlığı yaptı. 1992 yılında tümgeneralliğe terfi ederek, bu rütbede Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği ve 3 yıl süreyle Kara Harp Okulu Komutanlığı görevlerini yürüttü. 1996 yılında korgeneral, 2000 yılında da orgeneral oldu. 2004 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine, 31 Temmuz 2006 günü Genelkurmay Başkanlığı'na atandı. 30 Ağustos 2008 tarihinde emekli oldu.

Büyükanıt Türkiye Cumhuriyeti Üstün Hizmet Madalyası, Türk Silahlı Kuvvetleri Şeref Madalyası, Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, Liyakat Nişanı (ABD) ve İmtiyaz Nişanı (Pakistan) sahibiydi.

DW / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Omuzundaki yük yaşından büyük çocuklar

Mesut Koşarsu 14 yaşında. Türkiye’de çalışan iki milyon çocuktan yalnızca biri. Hiç okula gitmemiş, okuma-yazması yok. "Anneme bakmak zorundayım" diyen Mesut, boyundan büyük el arabasıyla plastik ve kağıt atık topluyor.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

Cadılar Bayramı korkuyu eğlenceye dönüştüren bir gelenek. Korkunun insanlar üzerinde fiziksel anlamda bir çok etkisi var. Bir korku filmi vücutta olumlu etki yaratabilir ya da hayat boyu tedirginliğe yol açabilir.  