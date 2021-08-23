Genco Erkal için hapis istemi

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tiyatro sanatçısı Genco Erkal hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Erkal'ın 3 farklı paylaşımında Erdoğan'a hakaret ettiği belirtildi.

Savcılık, 62 yıldır politik tiyatro yapan 83 yaşındaki sanatçının, ikisi 5 yıl önce atılmış 3 tweetinde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu istediği gerekçesiyle 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla yargılanmasını istedi.

İddianamede değerlendirilmek üzere İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede kabul edilirse Erkal, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Soruşturma kapsamında daha önce avukatı Aslı Kazan’la birlikte İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Basın Bürosu'nda ifade veren Erkal, "Tweetler için 'ağır eleştiri' yorumu dahi yapılamaz. Süreç, ifade özgürlüğüne yönelik yaratılan korku ikliminin bir başka örneğinden ibarettir” demişti.

DHA,ANKA/TY

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