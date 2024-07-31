Genco Erkal hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema sanatçısı Genco Erkal 86 yaşında hayatını kaybetti. Erkal bir süredir kan kanseriyle mücadele ediyordu. Genco Erkal'ın ölümü sonrası sanatçının sosyal medya hesabından şair Nazım Hikmet'in "Veda" isimli şiirinden dizeler paylaşıldı.

Sanatçının ölüm haberinin ardından siyaset ve sanat dünyasından pek çok isim taziye mesajı yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Erkal'ın ölümünü sosyal medya hesabından "Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sanat camiasına başsağlığı dilerim" paylaşımıyla duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında, "Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim ülkemizin yetiştirdiği en büyük tiyatro sanatçılarından Genco Erkal'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

Genco Erkal uzun yıllar Rus yazar Nikolay Gogol'ün eseri "Bir Delinin Hatıra Defteri"ni sahneledi. Fotoğraf: GocherImagery/IMAGO

Genco Erkal kimdir?

28 mart 1938'de İstanbul'da doğan Genco Erkal, 1959 yılından itibaren Türkiye'nin önemli özel tiyatro topluluklarında oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. 1969’da, bugün de sanat yönetmeni olduğu ve Türkiye'de politik tiyatronun gelişiminde öncü rol üstlenen Dostlar Tiyatrosu'nu kurdu. Rus yazar Nikolay Gogol'un "Bir Delinin Hatıra Defteri" adlı eserini 1965'te tek kişilik oyun olarak sahneledi. Yıllar boyunca üç farklı yorumla sahnelediği bu eser, onunla özdeşleşti. Erkal, tek kişilik oyunların ustası olarak tanındı.

Ferit Edgü'nün kaleme aldığı “Hakkari’de Bir Mevsim” kitabının film uyarlamasındaki rolüyle beğeni toplayan Erkal, Aziz Nesin’den Haldun Taner’e, Nâzım Hikmet’ten Yaşar Kemal’e birçok sanatçının eserlerini tiyatroya uyarladı. Erkal 1982 yılında rol aldığı "At" ve 1983 yılında oynadığı "Faize Hücum" filmleriyle Antalya Film Festivali'nde "En iyi erkek oyuncu" dalında iki kez Altın Portakal kazandı.

DW, ANKA / EÇ, CÖ

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