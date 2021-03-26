Genco Erkal "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturmasında ifadeye çağrıldı

İktidar ile CHP arasında #128MilyarDolarNerede polemiği

"Merkez Bankası'nın 128 milyar doları nerede?" İktidara bu soruyu sormakta ısrar eden ana muhalefet partisi CHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret suçlaması ve soruşturmalarla karşı karşıya.