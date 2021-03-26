 Genco Erkal ″Cumhurbaşkanına hakaret″ soruşturmasında ifadeye çağrıldı | TÜRKİYE | DW | 16.04.2021

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TÜRKİYE

Genco Erkal "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturmasında ifadeye çağrıldı

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturmasında ifadeye çağrıldı. Erkal Pazartesi günü ifade vermeye gideceğini söyledi.

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Tiyatro sanatçısı Genco Erkal hakkında, sosyal medya hesabındaki paylaşımları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması başlatıldığı bildirildi.

Savcılığın, 83 yaşındaki Erkal'a "şüpheli" sıfatıyla ifadesini vermesi için çağrı kağıdı gönderdiği belirtildi.

Erkal soruşturma açıldığını sosyal medya hesabından "Pazartesi günü ifade vermeye gidiyorum" diye duyurdu.

DW, DHA / SSB, CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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