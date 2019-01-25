 Genç iklim aktivisti Thunberg Nobel Barış Ödülü′ne aday gösterildi | DÜNYA | DW | 14.03.2019

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DÜNYA

Genç iklim aktivisti Thunberg Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

Dünya çapında öğrencilerin iklim değişikliğine karşı sokağa çıkmasına önayak olan 16 yaşındaki aktivist Greta Thunberg, Norveçli milletvekilleri tarafından Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.

Schweden Greta Thunberg Schulstreik Protest Klimawandel (picture-alliance/DPR/H. Franzen)

Greta Thunberg İsveç parlamentosunun önünde eylem yapıyor, Kasım 2018

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Greta Thunberg, Davos’ta siyaset ve ekonomi dünyasının önde gelen isimleri önünde yaptığı çarpıcı konuşmada, bir kez daha iklim değişikliği ile mücadele konusuna dikkat çekti.

16 yaşındaki İsveçli öğrenci Greta Thunberg, Norveç parlamentosunda yer alan Sosyalist Sol Parti üyesi üç milletvekili tarafından bu yıl verilecek Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.

Bu üç milletvekilinden biri olan Freddy Andre Ovstegard, "Greta Thunberg'i önermiş bulunuyoruz çünkü eğer iklim değişikliğini durdurmak için harekete geçmezsek bunun sonucu savaşlar, çatışmalar ve mülteciler olacak" diye konuştu. Ovstegard, "Greta Thunberg, benim barışa büyük bir katkı olarak gördüğüm dev bir kitle hareketi başlatmıştır" dedi.

Thunberg, Twitter üzerinden konuya ilişkin bir mesaj yayınladı. Thunberg, bir kalp emojisiyle birlikte paylaştığı mesajında "Ödüle aday gösterildiğim için onur duyuyorum ve müteşekkirim" dedi.

Yaklaşık altı ay önce adı pek bilinmeyen ve o dönemde 15 yaşında olan Thunberg, İsveç parlamento binasının önünde kendi hazırladığı "İklim için okul boykotu" yazılı pankartla oturarak dikkatleri üzerine çekmişti. Bunun ardından küresel boyutta büyük üne kavuşan Thunberg, dünya genelinde birçok kişinin desteğini kazandı.

Bu Cuma günü de 106 ülkeden binlerce çocuk, dünyanın yaklaşık 1700 kentinde iklim değişikliğine karşı harekete geçilmesi için sokağa çıkacak.

Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterme süreci 31 Ocak'ta sona eriyor. Dünya genelinde milletvekilleri ve kabine üyeleri, profesörler ve ödüle önceden layık görülen kişiler aday gösterme yetkisine sahip. Nobel Enstitüsü'ne göre, ödüle halihazırda 304 kişi ve kurum aday gösterilmiş bulunuyor. Nobel Barış Ödülü'nün bu yılki sahibi 11 Ekim tarihinde açıklanacak.

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Genç iklim aktivisti Greta Thunberg Brüksel sokaklarındaydı

AFP/BÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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Genç iklim aktivisti Greta Thunberg Brüksel sokaklarındaydı  

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