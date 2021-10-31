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Gemi

Gemi, su üstünde dengede durabilen, makine, yelken, kürek yardımıyla manevra kabiliyeti bulunan, belli bir büyüklüğe sahip olan ulaşım aracıdır.

DW Türkçe'nin gemi ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

29.10.2021 This photo provided by the Hellenic Coast Guard and taken from a vessel shows a ship with migrants near the southern island of Crete, Greece, on Friday, Oct. 29, 2021. The small cargo ship with about 400 migrants on board that suffered engine problems in the eastern Mediterranean Sea off the island of Crete is being led to a safe anchorage in Greece, the Greek coast guard said Friday. (Hellenic Coast Guard via AP)

400 göçmenin bulunduğu Türk gemisi Yunan limanına yanaştı 31.10.2021

Ege Denizi'nde Cuma günü acil durum sinyali veren, içinde yaklaşık 400 göçmenin bulunduğu gemi İstanköy limanına yanaştı. Yunanistan, Türkiye'yi mülteci mutabakatına uymamakla suçladı.

Gelibolu'da tarihe dalış | "1915'e, 1. Dünya Savaşı'na götüren bir zaman makinesi gibi" 16.10.2021

Çanakkale Boğazı'nın dalgalarının altında yatan 14 gemi enkazından oluşan yeni sualtı müzesi, 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf devletleri arasında yaşanan çatışmalara ışık tutuyor. Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda, 106 yıl önce Seddülbahir Kalesi açıklarında batırılan İngiliz Kraliyet Zırhlısı 'HMS Majestic'in de aralarında bulunduğu 14 batık gemi dalış turizmine açıldı.
FILE - In this Sunday, Oct. 15, 2017 file photo, a man sits on a beach as a drilling platform is seen in the background outside from Larnaca port, in the eastern Mediterranean island of Cyprus. Cyprus' energy minister says ExxonMobil has discovered the third-biggest gas deposit in the world in the last two years. Announcing the results on Thursday, Feb. 28, 2019, of exploratory drilling, Energy Minister Georgios Lakkotrypis said the world class discovery offers proof of the potential for more hydrocarbon discoveries in waters off the east Mediterranean island nation that could become an alternative energy source for Europe. (AP Photo/Petros Karadjias, File) |

Kıbrıs Cumhuriyeti Doğu Akdeniz'de keşif faaliyetine başladı 03.10.2021

Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye'nin yaptığı uyarılara rağmen Limasol'un güneyinde araştırma gemisinin faaliyetlerini başlattı. Gemi, zeminin Girit'e bir doğal gaz boru hattı inşasına uygun olup olmadığını araştırıyor.
Russian President Vladimir Putin shakes hands with Turkish President Tayyip Erdogan during a meeting in Sochi, Russia September 29, 2021. Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Erdoğan'dan Rusya ile savunma iş birliğini genişletme mesajı 30.09.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400'lerden geri adım atmayacaklarını belirterek Rusya ile savunma işbirliğinin savaş uçakları, uçak motoru, gemi ve denizaltı inşası gibi alanlara da genişletilebileceği mesajı verdi.
A view shows Ever Given container ship in Suez Canal in this Maxar Technologies satellite image taken on March 28, 2021. Maxar Technologies/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. DO NOT OBSCURE LOGO. 

Süveyş Kanalı'nda karaya oturan "Ever Given" kurtarıldı 29.03.2021

Süveyş Kanalı’nda karaya oturan ve kanal trafiğini felç eden "Ever Given" adlı gemi kurtarıldı.

23.11.2020 *** A screen grab made from a video released by Demiroren News Agency shows a German soldier landing from a helicopter on a Turkish cargo ship on November 23, 2020 at east mediterranean sea. - Turkey on Monday said the German navy had conducted an unauthorised search on a Turkish-flagged vessel in a bid to enforce an arms embargo on Libya but only found humanitarian aid. The European Union's Operation Irini, tasked with enforcing a United Nations arms embargo on Libya, issued no immediate comment but the German defence ministry said Turkey had not objected to the inspection when it began. (Photo by - / Demiroren News Agency (DHA) / AFP) / - Turkey OUT / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO /DEMIROREN NEWS AGENCY - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

dpa: Türkiye gemilerinin aranmasına izin vermedi 04.03.2021

Doğu Akdeniz'de Almanya ile yaşanılan gemi baskını krizinin ardından Şubat ayında Libya'ya giden iki Türk ticaret gemisinde arama yapılmak istendiği, ancak Ankara'nın izin vermediği bildirildi.
Servicedatum 25.01.2021 *** The MV Mozart container ship is seen near Durban, South Africa September 16, 2020. Barend J V Rensburg/Isle Of Capri Cruises/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Nijerya’da kaçırılan Türk denizciler kurtarıldı 12.02.2021

Nijerya açıklarında 23 Ocak’ta konteyner gemisinden kaçırılan Türk denizciler kurtarıldı. Denizcilerin en kısa sürede Türkiye'ye dönecekleri açıklandı.
Thema: Ein russischer Frachter wurde in der Nähe von türkischen Stadt Bartin in der Schwarzmeerregion ersunken Copyright: DHA Das Foto ist von DHA, wir haben einen Abonnement, daher die Rechte sind frei für DW Türkisch. Stichwörter: Türkei, Frachter, Russland Zulieferung Ercan Coskun

İnkumu açıklarında kuru yük gemisi battı 17.01.2021

Bartın Valisi Sinan Güner, İnkumu açıklarında batan kuru yük gemisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Güner 6 gemi personelinin sağ kurtarıldığını, kazada ölen üç kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

DW Haber - 27.11.2020 27.11.2020

DW Haber'de bugün; Doç. Dr. Çağhan Kızıl'ın "Bir ay sonra günlük vaka sayıları 2-3 katına çıkabilir" sözleri, Alman askerlerinin arama yaptığı Türk gemisi hakkında silah kaçakçılığı iddiası, Esad rejimi Almanya'da mı yargılanacak sorusu ve esnafın korona kısıtlamalarına "Ölmek de batmak da istemiyoruz" diyerek tepkisi bulunuyor.

04.08.2020, Niedersachsen, Wilhelmshaven: Die Fregatte «Hamburg» läuft aus dem Hafen. Die Fregatte ist zu einem fünfmonatigen Mittelmeer-Einsatz im Rahmen der Auslandsmission Irini der Europäischen Union vor der Küste des Bürgerkriegslandes Libyen ausgelaufen. Foto: Sina Schuldt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Türkiye-AB hattında "gemi baskını" krizi: İpler kopabilir endişesi arttı 25.11.2020

"Gemi baskını" krizi ile Türkiye-AB hattında tansiyon yeniden arttı. Uzmanlar Aralık'taki kritik AB liderler zirvesine geri sayımın başladığı bir süreçte yaşanan gerilimi ve olası sonuçlarını DW Türkçe'ye değerlendirdi.
Symbolbild Plenum des Deutschen Bundestages bei der 191. sitzung des Deutschend Bundestag und der gefuellten Plaetze beim TOP Corona-Massnahmen (epidemische Lage) | Verwendung weltweit

Alman Meclisi'nde hararetli Türkiye tartışması 25.11.2020

Alman meclisinde Türkiye ile yaşanan gemi krizi tartışıldı. Alman Savunma Bakanı, vekillerden gelen Türkiye ile ilgili eleştirilere "Türkiye bir NATO partneri. Bu baş etmek zorunda olduğumuz bir realite" yanıtını verdi.
Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu and German Foreign Minister Heiko Maas (not pictured) address the media during a joint news conference after a meeting in Berlin, Germany July 2, 2020. Michael Sohn/Pool via REUTERS

Ankara'dan İrini krizinde misilleme tehdidi 24.11.2020

Ankara, Libya açıklarında Türk gemisinin durdurulmasıyla ilgili tepkisini sertleştirdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Cevabımızı sahada da vereceğiz" derken Savunma Bakanlığı da olayla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

HANDOUT - 10.09.2020, ---: Ein Bundeswehr-Soldaten seilt sich aus einem Bordhubschrauber der Fregatte Hamburg ab, um an Bord des aus den Vereinigten Arabischen Emiraten kommenden Tankschiffes Royal Diamond 7 zu gehen. Bei der Überprüfung des Schiffes wurde festgestellt, dass es Kerosin geladen hatte, der unter das UN-Waffenembargo gegen Libyen fällt. Infolge der Kontrolle untersagte der Befehlshaber der EU-Einsatzkräfte Schiff die Weiterfahrt in die libyschen Hoheitsgewässer. Foto: -/Bundeswehr/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Türk Dışişleri: Müdahale rıza alınmadan gerçekleştirildi 23.11.2020

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Libya açıklarında Alman fırkateyni tarafından durdurulan Türk bandıralı gemiye ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık müdahalenin "muğlak bir şüphe" üzerine "rıza alınmadan" yapıldığını açıkladı.
08.02.2020, Niedersachsen, Wilhelmshaven: Die Fregatte «Hamburg» ist nach dem Einsatz im Mittelmeer wieder in den Heimathafen zum Marinestützpunkt Wilhelmshaven zurückgekehrt. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa | Verwendung weltweit

Alman Savunma Bakanlığı: Türkiye'nin itirazı üzerine arama durduruldu 23.11.2020

Alman Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de Alman firkateyni tarafından durdurulan Türkiye bandıralı gemiye ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık Sözcüsü, gemide yapılan aramanın Türkiye'nin itirazı üzerine kesildiğini söyledi.
ARCHIV - 15.11.2018, Mecklenburg-Vorpommern, Laage: Das Verlegeschiff «Audacia» des Offshore-Dienstleisters Allseas verlegt in der Ostsee vor der Insel Rügen Rohre für die Gaspipeline Nord Stream 2. (Luftaufnahme mit einer Drohne/Copter). Das US-Repräsentantenhaus hat Sanktionen gegen Firmen im Zusammenhang mit der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 auf den Weg gebracht. Die Abgeordneten votierten am Mittwochabend (Ortszeit) mit 377 zu 48 Stimmen für ein Gesetzespaket zum Verteidigungshaushalt (NDAA), in das das Sanktionsgesetz eingefügt worden war. (zu dpa Nord Stream 2: US-Repräsentantenhaus stimmt für Sanktionen ) Foto: Bernd Wüstneck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

TürkAkım ve Kuzey Akım 2'ye sigorta darbesi 23.09.2020

Dünyanın en büyük gemi sigorta şirketlerinden oluşan P&I Kulüpleri Grubu, Kuzey Akım 2 ve TürkAkım projelerinde faaliyet gösteren gemileri sigortalamayacağını açıkladı.
***PRESSEBILDER Rettungsschiff MV Louise Michel | Banksy*** via Alina Krobok Rechte: Louise Michel

Banksy insani yardım gemisi satın aldı 28.08.2020

İngiliz sokak sanatçısı Banksy, Akdeniz'de göçmenlere yönelik arama ve kurtarma faaliyetleri için gemi satın aldı. Geminin finansmanının Banksy'nin eserlerinin satışı ile sağlandığı belirtildi.

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