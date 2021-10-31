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Gemi, su üstünde dengede durabilen, makine, yelken, kürek yardımıyla manevra kabiliyeti bulunan, belli bir büyüklüğe sahip olan ulaşım aracıdır.
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Çanakkale Boğazı'nın dalgalarının altında yatan 14 gemi enkazından oluşan yeni sualtı müzesi, 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf devletleri arasında yaşanan çatışmalara ışık tutuyor. Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda, 106 yıl önce Seddülbahir Kalesi açıklarında batırılan İngiliz Kraliyet Zırhlısı 'HMS Majestic'in de aralarında bulunduğu 14 batık gemi dalış turizmine açıldı.
DW Haber'de bugün; Doç. Dr. Çağhan Kızıl'ın "Bir ay sonra günlük vaka sayıları 2-3 katına çıkabilir" sözleri, Alman askerlerinin arama yaptığı Türk gemisi hakkında silah kaçakçılığı iddiası, Esad rejimi Almanya'da mı yargılanacak sorusu ve esnafın korona kısıtlamalarına "Ölmek de batmak da istemiyoruz" diyerek tepkisi bulunuyor.
"Gemi baskını" krizi ile Türkiye-AB hattında tansiyon yeniden arttı. Uzmanlar Aralık'taki kritik AB liderler zirvesine geri sayımın başladığı bir süreçte yaşanan gerilimi ve olası sonuçlarını DW Türkçe'ye değerlendirdi.
Alman Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de Alman firkateyni tarafından durdurulan Türkiye bandıralı gemiye ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık Sözcüsü, gemide yapılan aramanın Türkiye'nin itirazı üzerine kesildiğini söyledi.