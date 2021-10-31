DW Haber - 27.11.2020

DW Haber'de bugün; Doç. Dr. Çağhan Kızıl'ın "Bir ay sonra günlük vaka sayıları 2-3 katına çıkabilir" sözleri, Alman askerlerinin arama yaptığı Türk gemisi hakkında silah kaçakçılığı iddiası, Esad rejimi Almanya'da mı yargılanacak sorusu ve esnafın korona kısıtlamalarına "Ölmek de batmak da istemiyoruz" diyerek tepkisi bulunuyor.