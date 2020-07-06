Gelibolu'da ormanlık alanda yangın

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere'deki ormanlık alanda bugün öğlen saatlerinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler ormanlık alandan Eceabat ilçesi Yalova köyüne doğru yayıldı. Yangın bölgesinden yükselen dumanlar Çanakkale Boğazı'nı kapladı.

Bölgeye giderek incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın söndürme çabalarının akşam saatlerinde de devam edeceğini belirtti. Pakdemirli, yan sebebiyle yaklaşık 300 hektar ormanlık alanın kül olduğunu açıkladı.

Bölgeye söndürme çalışmaları için 20 helikopter, 107 arazöz ile orman işçileri ve belediye itfaiye ekipleri sevk edildi

Bölgeye söndürme çalışmaları için 20 helikopter, 107 arazöz ile orman işçileri ve belediye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kent merkezi ile yarımadanın büyük bölümünden görülen alevlerin söndürülmesi için 400 kişilik personelin müdahale ettiği aktarıldı.

Çevre köyler yangın tehtidiyle karşı karşıya

Öte yandan rüzgarın yön değiştirmesi ile alevlerin Kum köyü ve Yalova köylerine doğru da yayılmaya başladığı belirtiliyor. Alevlerin tehdit ettiği köylerde oturan bazı vatandaşların evlerini boşaltarak başka bölgelerdeki yakınlarının yanına gittiği ifade ediliyor.

Yangın bölgesinden yükselen dumanlar Çanakkale Boğazı'nı kapladı

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre bölgede gece rüzgarın hızını azaltacağı, bunun da söndürme çalışmalarına olumlu etki yapacağı ifade edildi.

DHA/NS,HS

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