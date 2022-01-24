Gelecek Partisi "Koalisyon Protokolü" istiyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Millet İttifakı’nın ismine yönelik önerisini dün akşam bir kez daha dile getirdi. Davutoğlu, "Seçim telaşına girmeden elimizde ne varsa ortaya koymalıyız. Millet İttifakı'nın adının değiştirilmesi için konuşuyoruz" dedi. DW Haber, açıklamanın ne anlama geldiğini ve Davutoğlu’nun taleplerini Gelecek Partisi’ne yakın kaynakların yanı sıra diğer muhalefet partilerinin temsilcileriyle değerlendirdi. Edinilen bilgiye göre, Gelecek Partisi, ittifakın esaslarının belirlenmesini ve seçim sonrası sürecin net olarak tarif edilmesini istiyor. Bunun için ise Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme yönelik hazırlanan ortak metin çerçevesinde bir koalisyon protokolü hazırlanması hedefleniyor.

Almanya'daki koalisyon modelleri örnek gösterildi

Almanya’daki başarılı koalisyon modellerini örnek gösteren Gelecek Partisi, "Başarıyı yakalayan bu koalisyonlarda 5 bin sayfalık protokoller yazılıyor. Kurulacak ittifakın da böyle bir protokole ihtiyacı var" diyor. Protokole gerekçe olarak ise, "Partilerin tabanlarına net mesaj ve güvence vermesi gerekiyor. Dolayısıyla kamuoyunun bu birlikteliğin mahiyetini bilmesi gerek" ifadesi dillendiriliyor.

Devletin nasıl yönetileceğine dair ilkeler

Sürecin tüm ayrıntılarının millete iyi anlatılması gerektiğine işaret eden Gelecek Partisi, 6 parti ile birlikte yapılan çalışmayı "devletin mimarisinin ortaya konulması" olarak tanımlıyor. Gelecek Partisi, önümüzdeki süreçte de devletin nasıl yönetileceğinin belirlenmesi ve bu çerçevede de ilkelerin belirlenmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Yine Gelecek Partisi’ne yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Davutoğlu, yakın çevresine "Bu ittifak, Türkiye’nin son fırsatlarından bir tanesi. Bütün nefislerimizi kenara bırakmışız, toplumsal uzlaşı getirmeye çalışıyoruz" diyor.

İYİ Partili yetkili: Yeniden tasarlama gündemimizde yok

Diğer muhalefet partilerinin temsilcileri ise, ittifakın yeniden kurgulanmasına yönelik konunun gündemde olmadığı görüşünde. DW Haber’e konuşan İYİ Parti’li üst düzey bir yetkili, "Başarıyla yürüyen bir ittifak süreci var ve daha da ilerliyor. İttifakın yeniden kurgulanması, tasarlanması gibi bir gündemimiz yok. Biz bu tartışma içerisine girmek istemiyoruz" dedi. Görüşmelerin genel başkanlar düzeyinde ilerlediğine işaret eden yetkili, "Böyle bir durumda nasıl adlandırırsanız adlandırın, ittifakın yeniden şekillenmesi ya da yapılanması gibi bir mesele gündemimizde olmadı" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu

Yavuz Ağıralioğlu: Allah kerim

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu ise, "İttifakla ilgili bir gelişme olacaksa, bir karar alınacaksa ittifak içerisindeki parti genel başkanları karar alır" dedi. Tartışmaları doğru bulmadığını ifade eden Ağıralioğlu, "Bizim ittifakımız seçimden çıktığımız gibi duruyor" dedi. Ağıralioğlu, "Bundan sonra ittifak süreci nasıl yürüyecek?" sorusunu ise "Allah kerim" sözleriyle yanıtladı.

Sadullah Ergin: Konumuz ittifak değil

DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin de, "Şu anda konumuz ittifak değil" değerlendirmesinde bulundu. Ergin, şöyle devam etti: "Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme ilişkin çalışma tamamlandı, sonuçlandı. Bunun paylaşılması ile ilgili çalışma yemeği düzenlenecek. Tabii ki orta ve uzun vadede bir takım konular da gündeme gelecek. Bu süreç, kendi kendine inşa edilecek bir süreç değil." Cumhurbaşkanının mevcut anayasaya göre seçileceğini hatırlatan Ergin, "Seçim sonrasında da Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçilmesi için bir yol haritasına ihtiyaç var. Şu anda bunları konuşuyoruz. İttifak meselesi şu anda konuşulacak konular değil. Bizim masamızda, gündemimizde böyle bir şey yok" dedi.

CHP’li üst düzey yetkili: Önemli olan demokrasi ittifakı

CHP'den üst düzey bir yetkili de "Şu an için önemli olan ortak mutabakat metnimiz hazır" ifadesini kullandı. Ortak metnin bütün genel başkanlar tarafından uygun görüldüğünü ve bir çalışma yemeğinde değerlendirileceğini kaydeden yetkili, "Ortak mutabakat metniyle çok önemli düzenlemeler yapıyoruz. Çok ciddi bir yargı reformu var, üniversiteler ile yerel yönetimlerle ile kamu yönetimi ile ilgili, düzenlemeler var. Bu metin, bir yerde ittifakın yol haritası olacak" diye konuştu. Aynı yetkili, ittifakın adıyla ilgili tartışmayı ise doğru bulmadığını belirtti. Önümüzdeki seçimin ittifakların seçimi olduğuna vurgu yapan yetkili, "Seçmen bu sistemin devam edip etmeyeceğine karar verecek" dedi. CHP’li üst düzey yetkili, ilkeler ve demokrasi ittifakının önemli olduğunu belirterek, "Dolayısıyla şu anda ittifakın adıyla ilgili ne bir gündemimiz var ne de sorunumuz" dedi.

Eray Görgülü

©Deutsche Welle Türkçe