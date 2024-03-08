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Gazze'ye Kıbrıs'tan yardım koridoru hafta sonu açılıyor

8 Mart 2024

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kıbrıs'tan Gazze Şeridi'ne insani yardımlar için planlanan deniz koridorunun bu haftasonu faaliyete geçmesini beklediğini açıkladı.

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der LeyenFotoğraf: Yiannis Kourtoglou/REUTERS

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Gazze ile Kıbrıs arasında kurulması planlanan yardım koridoru için tarih verdi.

Avrupa Birliği üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin lideri Nikos Hristodulidis'le Larnaka limanına gerçekleştirdiği ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulunan von der Leyen, "Şu an bu koridoru açmaya çok yakınız. Bu Cumartesi ya da Pazar açılmasını umuyoruz" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı, bugün Larnaka limanından bir deneme seferi gerçekleştirilmesinin planlandığını ve söz konusu gemiyle bir yardım derneği tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteğiyle toplanan gıda yardımının Gazze'ye ulaştırılmasının amaçlandığını söyledi.

Von der Leyen, "Kıbrıs deniz koridorunu Avrupa Birliği, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD olarak birlikte açıyoruz" ifadesini kullandı.

Washington merkezli yardım grubu World Central Kitchen (WCK), Gazze halkı için BAE'nin de desteğiyle edindiği gıda yardımını Larnaka'da topluyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin lideri Nikos Hristodulidis'le Larnaka limanında incelemelerde bulunan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen
Kıbrıs Cumhuriyeti'nin lideri Nikos Hristodulidis'le Larnaka limanında incelemelerde bulunan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der LeyenFotoğraf: Andreas Loucaides/PIO/AFP

Fikir Biden'a ait

ABD Başkanı Joe Biden geçen hafta, Gazze'ye yönelik insani yardımlar için Akdeniz'de bir koridor oluşturulması fikrini ortaya atmıştı.

Dünkü Ulusa Sesleniş konuşmasında da bu plandan bahseden Biden, Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırılabilmesi için bu bölgeye "gıda, su, ilaç ve geçici barınaklar taşıyan büyük gemilerin yanaşabileceği" bir liman kurulmasına ilişkin ABD projesi hakkında bilgi vermişti. Söz konusu proje, ABD personelinin Gazze açıklarında kalmasını, karadaki operasyonların ise müttefiklerce limandan yönetilmesini öngörüyor.

DW,Reuters/CÖ,BK

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