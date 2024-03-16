Gazze'ye deniz yoluyla gönderilen yardımlar dağıtıma hazır

Gazze Şeridi'ne ilk kez deniz yoluyla gönderilen yaklaşık 200 ton erzak yardımının tahliye işlemleri tamamlandı. ABD'li yardım kuruluşu World Central Kitchen tarafından bugün yapılan açıklamada, "Tüm kargo boşaltıldı ve Gazze'de dağıtım için hazırlıklar sürüyor" denildi. Ancak açıklamada, yardımın ne zaman ve nasıl dağıtılacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada insani yardımın büyük kısmını fasulye, havuç, nohut, pirinç, un, yağ ve tuz gibi gıda maddeleri ile konserve ton balığı ve mısır gibi ürünlerin oluşturduğu belirtildi.

İspanyol yardım kuruluşu Open Arms'a ait yardım yüklü yüzen platform Kıbrıs'ın Larnaka Liman'ından Salı günü hareket etmiş ve dün Gazze kıyılarına ulaşmıştı.

World Central Kitchen ve Open Arms'ın iş birliği ile gönderilen yardımlarla Gazze Şeridi'nin kuzeyinde acil insani yardıma ihtiyacı olanlar için yemek hazırlanması öngörülüyor. World Central Kitchen, Gazze Şeridi'ndeki partnerleriyle birlikte Filistin halkına yemek hazırlayan 60 mutfak işletiyor.

ABD'de yaşayan İspanyol aşçı Jose Andres tarafından kurulan World Central Kitchen'in yaptığı açıklamaya göre, Larnaka Limanı'ndan yaklaşık 240 ton insani yardım malzemesi yüklü ikinci bir geminin gönderilmesi için de hazırlıklar sürüyor. Ancak bu geminin Gazze Şeridi'ne doğru ne zaman yola çıkacağı konusunda henüz bilgi verilmedi..

Deniz yoluyla yardım "deneme" niteliği taşıyor

World Central Kitchen'ın kurucusu Andres dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Başardık" dedi. Bunun bir "deneme" olduğunu belirten Andres, "Her hafta binlerce ton yardım malzemesi taşıyabiliriz" ifadesine vurgu yaptı. Andres, operasyonun Filistinli kuruluşların iş birliği, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'ün desteği ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin koordinatörlüğü ile yürütüldüğünü belirtti. .

Gazze Şeridi'ne deniz yoluyla insani yardım gönderilmesi pilot proje niteliği taşıyor. Avrupa Birliği (AB) de bir deniz koridoru aracılığı ile bölgeye yardım göndermeyi değerlendiriyor. Bunun yanı sıra ABD'de de Gazze'ye yardım ulaştırılması için Gazze kıyılarına geçici bir liman inşa etmeyi planlıyor.

Almanya havadan yardıma başladı

Öte yandan, Alman Hava Kuvvetleri de Gazze Şeridi'ne havadan gıda yardımına bugün başladı. Alman haber ajansı dpa'nın edindiği bilgilere göre, nakliye uçakları paraşütlere bağlı yardım paketlerini attı. Alman ordusu bu misyon için Fransa'da konuşlandırılmış iki C-130 Hercules tipi nakliye uçağını bölgeye sevk etmişti. Ürdün'den havalanan her uçak yaklaşık 18 ton yardım taşıyabiliyor. Almanya'nın yanı sıra ABD ve Fransa da Ürdün'ün girişimi ile başlatılan hava köprüsüne katkı sağlıyor.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, havadan insani yardıma ilişkin olarak "Gaza'da insanlar temel ihtiyaçlarından bile mahrumlar. Gıda ve ilaca erişim sağlayabilmeleri için üzerimize düşen katkıyı sağlamak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Yardım kuruluşları, Gazze Şeridi'ndeki insani durum konusunda uyarıda bulunuyor. AB ve ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alan Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırısı sonrasında başlayan savaşta, Hamas kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 31 bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Hamas'ın saldırılarında ise yaklaşık bin 160 kişi yaşamını yitirmiş, 250 kişi de rehin alınmıştı.

AFP, dpa/JD, ETO

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