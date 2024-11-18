Gazze'de UNRWA konvoyu yağmalandı

Birleşmiş Milletlerin (BM) Filistin yardım kuruluşu UNRWA'ya ait bir yardım konvoyu Gazze'de yağmalandı.

UNRWA yetkilisi Louise Wateridge Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, 109 kamyondan oluşan konvoyun 16 Kasım'da Gazze'ye girdikten sonra saldırıya uğradığını, 98 kamyonu kaybettiklerini söyledi.

Wateridge, İsrail'in konvoya Kerem Şalom sınır kapısı üzerinden, kısa sürede ve alışılmadık bir rotada hareket talimatı verdiğini anlattı.

Louise Wateridge açıklamasında konvoyu kimin yağmaladığına veya araçlardaki görevlilerin akıbetine dair detay vermedi, "Yaşanan olay Gazze'nin güneyi ve orta bölgelerine erişim zorluklarını gözler önüne seriyor" dedi.

Bir BM yardım yetkilisi de Gazze'ye yardım erişiminin en düşük seviyeye gerilediği, kuzeydeki bazı bölgelere ise ulaşmanın neredeyse imkânsız hale geldiğini söyledi.

Reuters / MUK,TY

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