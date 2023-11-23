Gazze'de stres ve travma erken doğumları artırdı

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde erken doğumlar üçte bir oranında arttı. Yoksullukla mücadele alanında çalışmalar yapan İngiltere merkezli Oxfam, artan stres ve travmanın erken doğumlara neden olduğunu açıkladı. Hafta başında İsrail'in saldırıları nedeniyle faaliyetlerini durduran Şifa Hastanesi'nden 31 prematüre bebek Mısır'a nakledilmiş, görüntüler tüm dünyada yankı uyandırmıştı.

Oxfam'ın partner örgütlerinden Juzoor, Gazze'de prematüre doğumların geçen ay yüzde 25 ila yüzde 30 oranında arttığını açıkladı. Gazze'deki hamile kadınlara destek amacıyla çalışmalar yapan kuruluş, açıklamasında bombardıman nedeniyle evlerinden kaçmak zorunda kalan annelerin stres ve travma yaşadığına dikkat çekti.

Prematüre bebeklerin hastalıklara karşı daha hassas olduğuna işaret eden Juzoor, Gazze'nin kuzeyinde işlettikleri 13 barınağın hepsinde en az bir yeni doğmuş bebeğin hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

Gazze'de yenidoğan ölümleri oranı 7 Ekim'deki çatışmalar başlamadan önce de bir hayli yüksekti. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Gazze'deki yenidoğan ölümleri, dünya toplamının yüzde 68'ine denk geliyor.

Oxfam Ortadoğu Bölge Direktörü Sally Abi Khalil yerinden olmuş bazı Filistinli annelerin kalabalık okulların içinde herhangi bir tıbbi destek ya da temel hijyen olmadan doğum yapmak zorunda kaldığını söyledi. Khalil, "Dünyanın herhangi bir yerinde bunun insani olmadığına karşı çıkacak birileri olduğunu sanmıyorum" diye konuştu.

Reuters / EC, BK

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