Gazze'de Ramazan'da ateşkes çağrıları artıyor

İsrail ve Hamas arasındaki savaşta ABD ve arabulucu ülkeler Ramazan ayında ateşkes sağlanması için diplomasi çabalarını artırdı. ABD Başkanı Biden ateşkesin Pazartesi başlamasını umuyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, İsrail ve Hamas arasında 7 Ekim 2023 tarihinden beri süren savaşta ateşkesin "çok yakında" sağlanmasını umduğunu söyledi.

Biden, ateşkesin Pazartesi günü başlayabileceğini ve Ramazan ayı boyunca sürebileceğini kaydetti.

ABD Başkanı Biden New York'ta bir etkinlikte kendisine yöneltilen ateşkesin ne zaman başlayabileceğine yönelik bir soruya "Umudum gelecek Pazartesiye kadar ateşkesin sağlanması" şeklinde cevap verdi. Biden "Yaklaştık ama henüz neticelendirmedik" diye konuştu.

ABD Başkanı, Ramazan ayında geçici ateşkes sağlanması için bir anlaşmaya "prensipte" varıldığını da kaydetti.

Ramazan bu yıl 11 Mart tarihinde başlıyor.

Biden "İsrailliler tüm rehineleri kurtarmamız için Ramazan boyunca faaliyette bulunmayacakları konusunda anlaşmaya vardılar" dedi.

Mısır, Katar ve ABD'den yetkililer İsrail ve Hamas arasında bir ateşkes sağlanması için arabuluculuk yapıyor. Arabulucu ülkelerin taraflara sunduğu farklı teklifler üzerinden müzakereler devam ediyor. Arabulucu ülkeler savaşa altı hafta ara verilmesi ve İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için çabalıyor.

İsrail basınına göre ateşkes anlaşmasının Filistinli tutukluların da serbest bırakılmasını içermesi ihtimali var.

Netanyahu'nun Refah'a kara harekâtı ısrarı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise Hamas'a karşı "topyekün bir zafer" kazanmak için Refah'a düzenlenecek bir kara harekâtının gerekli olduğunu ve herhangi bir ateşkesin bunu ancak geciktirebileceğini söyledi.

İsrail'in üzerinde son dönemde Refah'a operasyon düzenlememesi yönündeki uluslararası baskı artıyor. Refah'ta çatışmalardan kaçan 1,4 milyon Filistinlinin olduğu tahmin ediliyor.

Netanyahu'nun ofisinden pazartesi günü yapılan açıklamada Refah'tan sivillerin tahliyesi konusunda ordunun savaş kabinesine planlarını gösterdiğini belirtildi ancak buradan tahliye edilenlerin nereye gönderileceği konusunda detay verilmedi.

Guterres'ten uyarı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Gazze'ye insani yardımların giriş noktası olan Refah'a bir saldırının insani yardımlar konusunda "tabuta çakılacak son çivi" olacağını belirtti.

Guterres "Hamas'ın kasti cinayetleri, yaralamaları, işkenceleri ve sivilleri kaçırması…Filistinlilerin kitlesel olarak cezalandırılmasını haklı çıkarmaz" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Fotoğraf: Karim Jaafar/AFP/Getty Images

Bu arada Refah İsrail'in hava saldırılarına hedef olmaya devam ediyor. Hamas tarafından kontrol edilen Gazze'deki Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 96 kişinin İsrail'in hava saldırılarında yaşamını yitirdiğini aktardı.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırının ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik operasyonlarında en az 29 bin 878 Filistinlinin öldüğü bildiriliyor.

Katar Emiri Paris'te

Öte yandan ateşkes müzakerelerindeki kilit ülkelerden biri olan Katar'ın emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Salı günü Paris'te bekleniyor.

Al Sani'nin Fransa'ya göreve geldikten sonraki ilk resmi ziyaretinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geleceği ve Salı akşamı Elysee Sarayı'nda verilecek resmi akşam yemeğinde onur konuğu olacağı açıklandı.

Katar Haber Ajansı Al Sani'nin Doha'da Hamas lideri İsmail Haniye ile "derhal ve kalıcı bir ateşkes anlaşması" konusunda görüştüğünü bildirdi.

Fransa ve Katar Hamas'ın elindeki rehinelere tıbbi malzeme ulaştırılması için Ocak ayında bir anlaşmada arabuluculuk yapmıştı.

AFP, AP / SSB, TY

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