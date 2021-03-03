Gazze'de gerilim tırmanıyor

Gazze Şeridi'nde, İsrail'e yönelik roket saldırılarının ardından bölgede gerginlik tırmanıyor. İsrail askeri yetkililerinin verdiği bilgilere göre, Cuma gecesi Filistinli militanlar tarafından İsrail topraklarına 36 roket atıldı. Bunlardan sadece altısının hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği, bazılarının da boş arazilere düştüğü belirtildi. Atılan roketlerin, bu yılın başından beri düzenlenen en şiddetli saldırı olduğu belirtildi.

İsrail'e yönelik roket saldırıları üzerine İsrail hava kuvvetlerine bağlı uçaklar Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait hedefleri vurdu. Hedefler arasında roket fırlatma rampaları ile bir yeraltı tüneli de bulunuyor. İsrail ordusunun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cuma akşamından bu yana Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına yönelik roketler atıldığı belirtilerek, İsrail'in güneyindeki yerleşim birimlerinde yaşayanların sığınabileceği yerler aramak zorunda kaldığı ifade edildi. Açıklamada, "İsrailli sivilleri terörden korumaya devam edeceğiz" denildi.

Doğu Kudüs'te yaşanan gerilim

İsrail ve Gazze Şeridi'nden karşılıklı saldırılar öncesindeki günlerde de Doğu Kudüs, Filistinli gruplar ile İsrail polisi arasındaki gerginliklere sahne oldu. Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da cuma akşamı kılınan teravih namazı sonrasında Şam Kapısı'nda toplanmak isteyen Filistinlilere İsrail polisinin izin vermemesi sonucu olaylar çıktı. Atlı polisler Filistinlileri dağıtmak isterken, bazı Filistinliler İsrailli güvenlik güçlerine şişe ve taş attı. Bunun üzerine polis ses bombası ve tazyikli su ile müdahalade bulunurken, çok sayıda Filistinli yaralandı, gözaltına alınanlar oldu.

Aşırılık yanlısı Lahava grubunun düzenlediği gösteri de gerginliği artırdı

Ortaya çıkan bazı videolar da Filistinliler ile bazı İsrailli gruplar arasında gerginliğe yol açtı. Bir Arap gencinin, ultra ortodoks Yahudilere saldırmasına ve aşırılık yanlısı Yahudilerin Arap gençlerini sokak ortasında sıkıştırmasına ait görüntülerin yer aldığı videolar karşılıklı tepkilere neden oldu. Aşırı sağcı Yahudilere ait Lahava Örgütü'nün Perşembe akşamı Kudüs'te düzenlendiği gösteride, Lavaha mensupları ile Filistinli gruplar arasında çatışma çıktı. Filistin'deki Kızılay örgütünün verilerine göre, çatışma sonucu 105 Filistinli yaralandı. İsrailli yetkililer de, İsrailli 20 polis memurunun yaralandığını duyurdu.

Polis Perşembe akşamı Filistinli gruplara müdahalede bulundu

ABD: "Derin endişe" duyuyoruz

Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, "İsralli aşırı sağcı yerleşimcilerin Arapların öldürülmesi için artan kışkırtmalarını" kınarken, uluslararası toplumu Filistinlilerin korunması için harekete geçmeye çağırdı.

ABD de, son şiddet olaylarından "derin endişe" duyduğunu bildirerek, sukünet çağrısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Twitter paylaşımda "Aşırılık yanlısı göstericilerin nefret ve şiddet dolu sloganları kararlılıkla reddedilmeli" ifadesini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da bu eylemlere ilişkin olarak, "İsrail yönetimini, Filistinli sivillerin ırkçı yerleşimcilerin saldırılarına karşı korunması ve ramazan ayında huzur ve hoşgörü ortamının tesis edilmesi hususunda tedbir almaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

AFP,dpa,DHA/JD,HT

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