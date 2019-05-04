Gazze'de ateşkes sağlandı

Gazze'de hafta sonunda şiddetin tırmanmasının ardından İsrail ile Hamas ve müttefiki İslami Cihad arasında ateşkes sağlandığı açıklandı. Görüşmelere katılan temsilciler, Mısır'ın arabuluculuğunda yapılan taraflar arası pazarlık görüşmeleri neticesinde sabaha karşı saat 04.30'dan itibaren karşılıklı saldırılara ara verildiğini duyurdu. Ancak İsrail tarafından ateşkese ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu ve Filistinli gruplar arasındaki gerilim, Gazze sınırında Filistinli grupların düzenlediği gösterilere İsrail askerlerinin müdahalesinin ardından tırmanmıştı. 2014'teki Gazze Savaşı'ndan bu yana bölgedeki şiddet hafta sonunda en yüksek düzeyine ulaştı.

Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik roket saldırılarına İsrail yoğun hava bombardımanıyla karşılık verdi. İsrail ve Filistinliler tarafından Pazar günü düzenlenen karşılıklı saldırılarda, dört İsrailli ve 19 Filistinli hayatını kaybetti. Cuma gününden beri yaşanan şiddette ise en az 23 Filistinli ve dört İsrailli yaşamını yitirdi.

İsrail ilkyardım ekipleri Cumartesi gününden beri bu saldırılarda en az 83 İsrailli'nin yaralandığını duyurdu. Filistin tarafında ise en az 70 Filistinli'nin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu son kayıplara ilişkin açıklama yapmazken, Filistinli grupların Cumartesi gününden beri İsrail'e 650 ayrı roket saldırısı düzenlediğini duyurdu. İsrail Hava Kuvvetleri de bölgede 250 ayrı hedefi bombaladı. Anadolu Ajansı, İsrail Ordusu'nun Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nden düzenlenen füze saldırılarının karşılıksız bırakılmayacağını açıklamıştı. Pazar günü bakanlar kuruluyla acil toplantı yapan Netanyahu, Gazze sınırına yakın bölgelerdeki İsrail güçlerine takviye yapılması için talimat verdiğini belirtmiş ve artan gerginlikten Hamas ve İslami Cihad'ı sorumlu tutmuştu.

Donald Trump'tan İsrail'e destek açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden yayınladığı mesajında İsrail'e tam destek verdiğini duyurdu.



Trump, "Bir kez daha İsrail Hamas ve İslami Cihat terör örgütlerinin ölümcül, yoğun roket saldırıları ile karşı karşıya. İsrail'i vatandaşlarını koruması konusunda yüzde 100 destekliyoruz" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca Gazze halkına da seslendi ve "Gazze halkına: İsrail'e karşı bu terörist eylemler size sefaletten başka bir şey getirmeyecek. Şiddeti sonlandırın ve barış için çalışın. Bu olabilir" diye yazdı.

Türk Dışişleri Bakanlığı tepki göstermişti

Türkiye de, bölgede artan gerilim ve saldırılara tepki göstermişti. Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından Cumartesi günü yayımlanan açıklamada, "İsrail’in Gazze'de dünden bu yana çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine veya yaralanmasına neden olan ve Anadolu Ajansı’nın binasını da hedef alan ayrımsız saldırılarını şiddetle kınıyoruz. İsrail'in orantısız eylemleriyle bölgede tırmanan gerginliğin azaltılması için uluslararası toplumu süratle harekete geçmeye davet ediyoruz" ifadelerini kulanılmıştı.

dpa,AFP,DW/MK,JD

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