Gazze'de ateşkes: 11 İsrailli ile 33 Filistinli salıverildi

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin süresi iki gün daha uzatılırken, Hamas 11 İsrailli rehineyi, İsrail ise 33 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın İsrail'e gideceği açıklandı.

İsrail ile Hamas arasında sağlanan dört günlük ateşkesin süresinin iki gün daha uzatıldığının açıklanmasının hemen sonrasında Hamas 11 İsrailli rehineyi serbest bıraktı. Bu gelişmenin ardından İsrail de Hamas'ın bıraktığı rehinelere karşılık 33 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı. İsrail Ordusu serbest bırakılan 11 kişinin İsrail topraklarına ayak bastığını duyururken, Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü de, "33 Filistinli sivilin" İsrail'deki cezaevlerinden salıverildiğini açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Hamas'ın serbest bıraktığı 11 kişi arasında iki Alman gencinin de bulunduğunu duyurdu. Baerbock, "52 günlük acı ve çaresizlikten sonra anneleri onlara yine sarılabilir. Diğer aileleri düşünüyorum. Onların da sevdiklerine yine sarılabilmeleri için her şeyi yapıyoruz" ifadesini kullandı.

İsrail-Alman vatandaşı iki kişinin yanı sıra serbest bırakılanlar arasında çifte vatandaş üç Fransız ve altı Arjantinli de bulunuyor.

İsrail ve Hamas dün ateşkesin iki gün daha uzatılması konusunda uzlaşıldığını duyurmuştu. Ateşkesin uzatılmasına Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Birleşmiş Milletler (BM) ve Almanya'dan olumlu tepkiler geldi. BM Genel Sekreteri Antonio Gutterres gazetecilere yaptığı açıklamada, ateşkesin uzatılmasını, "umut ve insanlık ışığı" diye nitelendirerek, bu sayede Gazze Şeridi'ndeki insanlara insani yardımların artırılabileceğini söyledi.

İsrail ile Hamas arasında geçen Cuma yürürlüğe giren ateşkesten bu yana Hamas 50 İsrailliyi serbest bıraktı. Bunun yanı sıra çoğu Taylandlı 19 kişi de özel bir uzlaşma çerçevesinde salıverildi. İsrail ise buna karşılık olarak çoğu çocuk ve kadın 117 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Fotoğraf: Saul Loeb/AP/picture alliance

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ortadoğu'ya gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bu hafta İsrail ve Batı Şeria'yı ziyaret edeceği açıklandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller dün Washington'da yaptığı açıklamada, Blinken'in bu ziyarette Gazze'deki savaşta son durum ve Hamas'ın rehin aldığı İsrailliler hakkında bilgi alacağını belirtti. Miller, Blinken'ın ziyaretinde İsrail'in meşru müdafaa hakkı ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne operasyonlarında sivillerin korunması konularını da gündeme getireceğini kaydetti. Bakanlık, Blinken'ın hangi gün İsrail'e gideceğine dairse bir bilgi vermedi. Bakanın Çarşamba gününe dek NATO dışişleri bakanları toplantısı nedeniyle Brüksel'de olacağı daha sonra ise Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) dışişleri bakanları toplantısı nedeniyle Kuzey Makedonya'ya gideceği duyuruldu. Blinken'ın Kuzey Makedonya'dan İsrail'e gitmesi bekleniyor.

AFP, dpa / HT,EC

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