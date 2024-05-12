Gazze'de ölü sayısı 35 bini aştı

Hamas'ın kontrolündeki Gazze'de bulunan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'in bölgeye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bini geçti. İsrail'in 7 Ekim'deki Hamas saldırılarıının ardından başlattığı operasyonda yaralananların sayısının ise 78 bin 755'e yükseldiği belirtildi.

İsrail ordusunun, Cumartesi geç saatlerden itibaren Gazze'nin kuzey, orta ve güney bölgelerini vurduğu kaydedilirken, Gazze'nin Mısır sınırında yer alan Refah'taki Kuveyt hastanesi Pazar günü yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 18 kişinin cenazelerinin kendilerine ulaştığını açıkladı.

Yetkililer, Pazar günü erken saatlerde Gazze'ye bağlı Zeytun bölgesinde yoğun çatışmalar yaşandığını aktardı. Sağlık görevlileri ve görgü tanıkları Zeytun'un yanı sıra Cibaliya'da da çatışmalar olduğunu bildirdi.

İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Son haftalarda Hamas'ın Cibaliya'da askeri kapasitesini yeniden inşa etme çabalarını tespit ettik ve bu girişimleri yok etmek için eyleme geçiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Hagari, Gazze'nin Zeytun mahallesinde de devam eden bir operasyon olduğunu belirtmişti.

Guterres: Ateşkes yalnızca başlangıç olacak

Çatışmalardaki bilanço ağırlaşırken Birleşmiş Milletler'den (BM) kalıcı ateşkes çağrıları gelmeye devam ediyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, derhal insani ateşkes, tüm rehinelerin koşulsuz salıverilmesi ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardımların derhal arttırılması çağrısında bulundu.

Filistinliler için son sığınma noktası konumundaki Refah da İsrail'in saldırı düzenlediği bölgelerden Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/dpa/picture alliance

Kuveyt'te düzenlenen bir donörler konferansına katılan Guterres, ateşkesin sağlanmasının ise "yalnızca başlangıç olacağını" dile getirerek, "Bu savaşın yol açtığı yıkım ve tramvadan kurtulmak uzun bir yol olacak" dedi.

Mısır, Katar ve ABD aracılığında ateşkese yönelik müzakereler sürerken, ABD Başkanı Joe Biden Cumartesi günü yaptığı açıklamada Hamas'ın Gazze'de tuttuğu rehineleri serbest bırakması halinde ateşkesin "hemen yarın" sağlanabileceğini ifade etmişti.

Reuters,AFP / SÖ,ET

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