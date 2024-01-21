Gazze Sağlık Bakanlığı: Can kaybı 25 bini aştı

Hamas kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığı, Gazze'de öldürülen Filistinlilerin sayısının 25 bin 105 olduğunu duyurdu. İsrail ise Gazze'de "çok sayıda teröristin" öldürüldüğünü bildirdi.

İsrail ile Hamas arasında savaşın başlamasından bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 25 bini aştı.

ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütleri listesinde yer alan Hamas kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığının bugün yaptığı açıklamaya göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı 25 bin 105'e yükseldi. Saldırılarda 62 bin 681 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin yüzde 70'inin kadın ve çocuk olduğu ifade ediliyor.

Açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu sadece son 24 saat içinde 178 kişinin öldürüldüğü, 293 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu: Çok sayıda terörist öldürüldü

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise Gazze Şeridi'ndeki operasyon sırasında "çok sayıda teröristin" öldürüldüğü ve çok sayıda silah bulunduğu bildirildi. İsrail Savunma Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından bugün yapılan açıklamada, silahlı Filistinlilerin ateş ettiği bir binaya yönelik saldırıda "tehdidin bertaraf edildiği" ifade edildi. Açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde de "15 teröristin etkisiz hale getirildiği" belirtildi. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta ise hava kuvvetlerinin desteği ile keskin nişancıların "çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdiği" ifade edildi. Bir binada da Hamas'a ait üniformalar ve çok sayıda silah bulunduğu belirtildi.

WSJ: Hamas savaşçılarının yüzde 20 ila 30'u öldürüldü

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, ABD istihbarat servislerine dayandırdığı haberinde, İsrail'in bugüne kadar Hamas savaşçılarının yüzde 20 ila 30'unu öldürdüğü aktarıldı. Haberde, bu nedenle İsrail'in Hamas'ı yok etme hedefinin hâlâ uzağında olduğuna dikkat çekildi. Adının açıklanmasını istemeyen bir ABD yetkilisinin gazeteye verdiği bilgilere göre, Hamas'ın elinde İsrail'e yönelik saldırıları aylarca sürdürebilecek mühimmat bulunduğu tahmin ediliyor. Ayrıca Hamas'ın Gazze kentinin bazı kesimlerinde polis güçlerini yeniden faaliyete geçirmeye çalıştığı kaydedildi. Haberde, ABD'nin savaşa ilişkin hedeflerini yeniden değerlendirdiği, Hamas'ın tamamen yok edilmesi yerine Hamas'ın güvenlik tehdidi olarak zayıflatılmasını hedeflediği ifade edildi. ABD'nin tahminlerine göre, Hamas'ın savaş öncesinde 25 bin ila 30 bin savaşçısı bulunuyordu. İsrail, 7 Ekim'den bu yana 9 bin terörist öldürüldüğünü belirtiyor.

İsrail, savaşın başından bu yana 9 bin teröristi öldürdüğünü belirtiyor Fotoğraf: DW

İsrail ordusunun verdiği bilgilere göre, Gazze Şeridi'ne kara harekâtının başlatıldığı Ekim sonundan bu yana yaklaşık 195 asker Hamas ile yaşanan çatışmalarda hayatını kaybetti, bin 200'den fazla asker ise yaralandı. Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısından bu yana öldürülen asker sayısının ise 531 olduğu belirtiliyor.

Bakan Fidan Hamas'ın siyasi lideri Haniye ile görüştü

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Ankara'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi kabul etti. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fidan ile Haniye görüşmesinde, Gazze'de ateşkesin bir an önce sağlanması, insani yardımların artırılması, rehinelerin bırakılması ve kalıcı barış için iki devletli çözüm konuları ele alındı.

Katar'da yaşayan Haniye ile Fidan arasındaki son resmi temas, 16 Ekim tarihinde yaptıkları telefon görüşmesi olmuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile bir görüşme yaptı Fotoğraf: Alaa Al-Sukhni/REUTERS

İsrail ile Hamas arasında savaşın başlamasından kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taraflar arasında arabuluculuk önerisinde bulunmuştu. Ancak Erdoğan, daha sonraki açıklamalarında "Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve bir mücahitler grubudur" demiş, İsrail'i de "bir terör devleti" olarak nitelendirmişti.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırısında yaklaşık bin 200 kişi öldürülmüş, 250 kişi de rehin alınmıştı. İsrail tarafından verilen bilgilere göre, Hamas'ın elinde halen 132 rehin bulunuyor. Rehinelerin 27'sinin de öldüğü tahmin ediliyor.

AFP, dpa/JD, HT

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