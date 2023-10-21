Gazze için insani ateşkes çağrısı

Mısır'daki Gazze konferansında konuşan BM Genel Sekreteri Guterres "insani ateşkes" çağrısında bulundu. Bu çağrıya Fransa ve İspanya'dan destek geldi.

Mısır'da "Kahire Barış Zirvesi" adıyla düzenlenen uluslararası Gazze konferansında konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "insani ateşkes" ilan edilmesi için çağrıda bulundu.

Guterres acilen atılması gereken üç adımı; abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan sivillere yönelik insani yardımın hiçbir engel olmaksızın ulaştırılması, İsrail'den kaçırılan kişilerin derhal koşulsuz şekilde serbest bırakılması ve çatışmaların şiddetlenmesinin engellenmesine yönelik çabalar için taahhütte bulunulması olarak sıraladı.

Sorunun sadece iki devletli çözümle aşılabileceğini belirten Guterres, "Harekete geçme, bu korkunç kâbusu sonlandırmak için harekete geçme vakti geldi" dedi.

Guterres'in çağrısına, toplantıda konuşan Fransız ve İspanyol yetkililerden destek geldi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da insani ateşkes çağrısında bulundu. Colonna, Gazze'deki sivillere yardım ulaştırılabilmesi için bir insani koridor oluşturulması gerektiğini söyledi.

Sisi: İnsanlığımız sınanıyor

Ev sahibi olarak konferansın açılış konuşmasını yapan Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi de bu toplantının amacının "yaşanan insani trajediyi sonlandırmak ve barış sürecini yeniden başlatmak için bir yol haritası belirlenmesi" olması gerektiğini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi Fotoğraf: Khaled Desouki/AFP/Getty Images

"İnsanlığımızın sınandığı zor dönemlerden geçiyoruz" diyen Sisi, "Filistinlilerin zorla yerlerinden edilerek Mısır topraklarına göçüne" karşı olduklarını yineledi. Sisi, bu "Filistin davasının tasfiyesi" anlamına geleceği için böyle bir göçü kabul etmeyeceklerinin altını çizdi.

Konferansta konuşan Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, Sisi'nin bu duruşuna destek verdi.

Abbas, "Yerimizden edilmeyi kabul etmeyeceğiz. Tüm güçlüklere rağmen topraklarımızda kalmaya kararlıyız" dedi. Filistinli lider "Ayrılmayacağız, ayrılmayacağız, ayrılmayacağız. Topraklarımızda kalacağız" ifadelerini kullandı.

Abbas sadece Filistinli sivillerin değil, İsrailli sivillerin de öldürülmesine tamamen karşı olduğunu vurguladı.

Kahire Barış Zirvesi'nde çekilen aile fotoğrafı Fotoğraf: The Egyptian Presidency/REUTERS

Almanya'dan İsrail'le dayanışma mesajı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise konferansta yaptığı konuşmada Hamas ile mücadelesinde İsrail ile tam dayanışma mesajı verdi. "Almanya açısından İsrail devletinin güvenliği müzakere edilemez" diyen Baerbock "Açık olan bir şey de şudur: Bu terörün tertipçileri Filistin halkı adına konuşamaz. Sadece kendi adlarına konuşurlar. Terörün dilini konuşurlar" ifadelerini kullandı.

Baerbock "Herkese her zaman teröristlerle sivil halk arasında ayrım gözetme çağrısı yapıyorum" dedi. Alman bakan, Hamas'a karşı mücadelenin, Gazze'deki masum erkekler, kadınlar ve çocuklara en büyük insani dikkati göstererek verilmesi gerektiğini belirtti.

Almanya'nın Gazze'ye yaptığı insani yardımı 50 milyon euroya çıkardığını söyleyen Baerbock "Bölge ülkeleri de dahil olmak üzere herkesi buna katılmaya davet ediyoruz, ki zaten bazıları bunu yapacaklarını duyurdu" dedi.

Baerbock yeni bir barış süreci ve iki devletli çözüm vurgusu yaparak "Bu, bugünden çok uzak görünebilir ancak adil ve kalıcı bir çözüm Hamas'ın (...) kesin olarak yenilmesi anlamına gelecektir" diye konuştu.

Gazze'ye ilk yardım konvoyu girdi

Konferansın düzenlendiği Mısır'daki Refah Sınır Kapısı bugün Gazze'ye insani yardım götüren tırlara açıldı.

İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşayan sivillerin iki haftadır beklediği yardımlar Refah Sınır Kapısı'ndan geçmeye başladı. Sınır kapısının açılmasıyla birlikte bu sabah 20 tırdan oluşan ilk konvoy Gazze'ye girdi. Mısır, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının ardından sınırın Gazze tarafı İsrail ordusunca bombalandığı için Refah kapısını kapalı tutuyordu. Mısır'ın Sina Yarımadası'na açılan Refah, Gazze'nin İsrail tarafından kontrol edilmeyen tek sınır kapısı olma özelliği taşıyor. İsrail'in Hamas saldırısı sonrası Gazze'ye uyguladığı abluka nedeniyle bölgede su, yiyecek ve yakıt sıkıntısı yaşanıyor.

Fotoğraf: Mohammed Asad/AP Photo/picture alliance

Geçmişteki çatışmalarda yardımlar, İsrail kontrolündeki Kerem Şalom kapısından Gazze'ye ulaştırılıyordu. Ancak İsrail, Hamas'ın elindeki tüm rehineler serbest bırakılmadan topraklarından Gazze'ye herhangi bir yardım geçmesine izin vermeyeceğini duyurdu.

İsrail, AB ve ABD'nin terör örgütleri listesindeki Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği ve yüzlerce İsrailli'nin öldürülüp onlarcasının da rehin alındığı saldırıların ardından Gazze'yi havadan vurmaya başlamıştı. İsrail, olası bir kara harekâtı için hazırlıklarını da sürdürüyor.

Hamas'ın kontrolündeki Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığının verdiği bilgilere göre, İsrail saldırılarında şu ana kadar çoğu sivil, 4 bin 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. İsrail ise Hamas saldırıları sonucunda bin 400'ü aşkın vatandaşının yaşamını yitirdiğini açıkladı.

DW,dpa,rtr/CÖ,EC

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