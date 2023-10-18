Gazze: Hastane saldırısına uluslararası tepkiler

Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesi'ndeki saldırıda yüzlerce sivilin kaybetmesi, uluslararası kamuoyunun büyük tepkisine neden oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yüzlerce kişinin öldüğü saldırı nedeniyle "dehşete düştüğünü" söyledi. Guterres, Çin'deki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Hamas'ın 7 Ekim'deki İsrail saldırılarının "Filistin halkının topluca cezalandırılmasına gerekçe olamayacağını" belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de "Bu suçun sorumluluğu net olarak ortaya çıkarılmalı ve failleri hesap vermeli" açıklamasında bulundu.

Borrell, X hesabından paylaştığı mesajında "Bir kez daha en ağır bedeli siviller ödüyor" ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus da saldırıyı kınadıklarını belirterek "Bir an önce sivil halkın, sağlık hizmetlerinin korunması ve tahliye emirlerinin geri alınması çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı.

Erdoğan X hesabından "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum" dedi.

Almanya ve ABD'den gelen açıklamalar

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da "Gazze'de bir hastanede meydana gelen patlamanın görüntüleri karşısında dehşete düştüm. Masum siviller yaralandı ve öldürüldü. Düşüncelerimiz kurbanların aileleriyle birlikte. Olayın kapsamlı bir şekilde soruşturulması şart" şeklinde bir açıklama yaptı.

Scholz, Gazze'deki hastane saldırısından kısa bir süre önce İsrail'de temaslarda bulunmuştu. Scholz, İsrail'den ayrılırken sirenlerin çalması üzerine ekibiyle birlikte uçak pistinde yere yatmak durumunda kaldı.

Almanya Başbakanı İsrail'den ayrılırken ekibiyle yere yatmak durumunda kaldı Fotoğraf: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Almanya Dışişleri Bakanlığı da hastane saldırısını kınayarak "Gazze’deki El Ehli Hastanesi'nde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği haberler karşısında derin şok içindeyiz" ifadelerini kullandı. Bakanlık, X'deki resmi hesabından yaptığı paylaşımda "Sivil hedefler, özellikle de hastaların ve sağlık personelinin bulunduğu tam teşekküllü bir hastaneye hiçbir koşulda saldırı gerçekleştirilemez" denildi.

Bugün İsrail'i ziyaret etmesi beklenen ABD Başkanı Joe Biden da hastanedeki saldırıdan dolayı "sarsıldığını ve son derece üzgün olduğunu" belirtti.

Biden, İsrail'e hareket etmesinin ardından yayımlanan açıklamasında, haberi duyduktan sonra "derhal" Ürdün Kralı II. Abdullah ve İsrail Başbakanı Benyamin Netahyahu ile görüştüğünü ve "tam olarak ne olduğu konusunda bilgi toplanma devam edilmesi için ulusal güvenlik ekibine talimat verdiğini" söyledi.

Biden, "ABD tartışmasız şekilde sivillerin hayatlarının korunmasından yanadır. Bu trajedide ölen ya da yaralanan hastaların, sağlık ekibinin ve diğer masum insanların yasını tutuyoruz" açıklamasını yaptı.

Hastane saldırısında can kaybı 500

Gazze'deki sağlık bakanlığının sözcüsü Eşref el Kudra da saldırıda hastanedeki can kaybının 500'e yükseldiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters TV/REUTERS

Filistin Özerk Yönetim Başkanı Mahmud Abbas'ın hastanedeki patlamadan dolayı üç gün yas ilan ettiği bildirildi.

Saldırının sorumluluğu konusunda ise taraflar birbirini suçluyor. Filistinliler saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini söylerken İsrail ordusu ise hastanedeki patlamanın Filistinli İslami Cihad grubunca atılan ve hedefini şaşıran bir füze nedeniyle gerçekleştiğini iddia ediyor.

İsrail, AB ve ABD'nin terör örgütleri listesindeki Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği ve yüzlerce İsrailli'nin öldürülüp onlarcasının da rehin alındığı saldırıların ardından Gazze'yi havadan vurmaya başlamıştı. Gazze'ye su, gıda, elektrik ve yakıt tedarikine izin vermeyen ve bölgeye yönelik ablukayı tüm rehineler serbest bırakılana dek sürdüreceğini duyuran İsrail, olası bir kara harekâtı için hazırlıklarını da sürdürüyor.

Filistinli yetkililer, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında şu ana kadar 3 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail ise Hamas saldırıları sonucunda bin 400'ü aşkın vatandaşının yaşamını yitirdiğini açıkladı.

DW,AFP,rtr/CÖ,HS

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