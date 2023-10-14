Gazze Şeridi'nde ekmek ve su tükeniyor

İsrail'in dış dünya ile bağlantısını tamamen kestiği ve Hamas'ın kontrolü altında olan Gazze Şeridi'ndeki su ve ekmek sıkıntısı tehlikeli boyuta ulaşıyor. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'ndan (UNRWA) yapılan açıklamada Gazze Şeridi'ne uygulanan izolasyon nedeniyle çekilen su sıkıntısının bir "ölüm kalım meselesi haline geldiği" ifade edildi.

UNRWA Genel Direktörü Philippe Lazzarini bugün yaptığı yazılı açıklamada bölgedeki yaklaşık 2 milyon Filistinli sivilin su ihtiyacının karşılanması için derhal Gazze'ye yakıt ikmalinin de serbest bırakılmasını talep etti. İnsani yardımın bölgeye ulaştırılmasının en az bir hafta aldığını belirten Genel Komiser, uygulanan ablukanın derhal kaldırılması yönündeki talebini de tekrarladı.

Kirli su kullanmaya mecbur kalınıyor

UNRWA'nın açıklamasında, bölgedeki su şebekesi işlemediğinden mevcut temiz suyun tükenmek üzere olduğu, bu yüzden insanların kirli su kullanmak zorunda kaldığı, bunun da kirli suyla bağlantılı hastalıkların yayılma riskini artırdığı belirtildi.

UNRWA'nın İsrail'in bombardımanı nedeniyle güneydeki Birleşmiş Milletler merkezine taşıdığı hizmet merkezinde de suyun tükenmekte olduğu ifade edildi.

UNRWA Genel Direktörü Lazzarini, saldırılar üzerine kendilerine sığınan, "çoğu çocuk, yaşlı ve kadın Filistinli'nin su sıkıntısı nedeniyle aşırı sıvı kaybından (dehidrasyondan) öleceğini" söyleyerek İsrail'den blokajın kaldırılmasını talep etti.

Fotoğraf: Belal Khaled/Anadolu/picture alliance

Ekmek, su, elektrik ve yakınlarla bağlantı yok

Bölgedeki Reuters muhabiri de içme suyu dışında ekmek sıkıntısının da baş gösterdiğini, elektrik kesintileri nedeniyle insanların cep telefonunu şarj edemediğini, bu nedenle yakınlarıyla bağlantısının kesildiği, güvenli bir yere geçmelerinin de imkânsız hale geldiğini aktardı. Reuters muhabirine konuşan Han Yunus'ta kalan bir kadın "Temel ihtiyaç malzemeleri aradım, çocuklara süt gibi, yumurta gibi, pirinç gibi, hatta konserve de baktım. Bulamadım. İsrail çocuklarımızı ya bombalarla ya da aç bırakarak öldürüyor" sözleriyle durumlarını anlattı.

7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e saldırmasıyla başlayan ve İsrail'in resmen "savaş" ilan etmesiyle, Benyamin Netanyahu hükümeti, militan İslamcı Hamas'ın kontrol ettiği Gazze Şeridi'ni abluka altına alma kararı almıştı. Bu arada yaklaşık 2 milyon 300 bin sivilin yaşadığı Gazze'ye bombardımanı da sürdürüyor. İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilere güneye gitme çağrısı yapmıştı. İsrail, bölgede yaşayan yaklaşık 1 milyon 100 bin Filistinli'den güneye gitmesini istemişti.

İsrail'in Filistinlilere güney gitmek için tanıdığı süre bugün yerel saat ile 16.00'da sona ererken Reuters'e konuşan, güneye giden Gazzeliler, bombardıman ve çatışmalarda zarar gören pek çok cadde ve yol nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlanabildiğini aktardı.

Türkiye'nin insani yardımları Mısır'a gidiyor

Bu arada Türkiye'nin Filistin halkı için yaptığı yardımlar kapsamında dün hazırlanan üçüncü uçak da Mısır'a iniş yaptı. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Kızılay ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) işbirliğiyle Ankara'dan kalkan yardım yüklü üçüncü askeri uçak ile ilaç, tıbbi malzeme, dayanıklı gıda, konserve, battaniye ve çocuk bezi gibi acil yardım malzemeleri gönderildi. Yardımların Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye gönderilmesi hedefleniyor. Gazzeli siviller için Türkiye'nin gönderdiği yardımları taşıyan iki uçak da Mısır hükümetinin tahsis ettiği Uluslararası Ariş Havalimanı'na daha önce iniş yapmıştı.

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Reuters, dpa/ ETO, JD

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