Gazze: Ölü sayısı 4 bin 651'e yükseldi

Hamas-İsrail çatışmalarının 16'ncı gününde can kayıpları da artıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı İsrail saldırılarında şimdiye kadar 4 bin 651 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Hamas'ın kontrolündeki Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı İsrail'in hava saldırılarında şu ana kadar en az 4 bin 651 Filistinli'nin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölenlerin bin 873'ünün çocuk olduğu belirtilirken 14 bin 245 Filistinli'nin de yaralandığı aktarıldı.

Cumartesi günü ölenlerin sayısı 4 bin 385 olarak açıklanmıştı.Gazze Şeridi'nde iktidarı elinde bulunduran radikal İslamcı Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e geniş çaplı düzenlediği saldırılardan bu yana İsrail'in verdiği bilgiye göre de bin 400 İsrailli yaşamını yitirirken, 212 İsrailli ise Hamas tarafından rehin alındı.

17 tırlık konvoy Refah Sınır Kapısı'nda

Yardım kuruluşları ve güvenlik birimlerinin verdiği bilgiye göre Gazze Şeridi'ne yardım malzemesi taşıyan 17 tırdan oluşan konvoyun Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaptığı bildiriliyor. Yardımların bugün Gazze'ye ulaşması bekleniyor.

Cumartesi günü de 20 tırdan oluşan ilk konvoyun Gazze'ye giriş yapmasına izin verilmişti. Birleşmiş Milletler'e (BM) göre Gazze Şeridi'nin günde en az 100 tırlık yardım malzemesine ihtiyacı var. Çatışmalar öncesinde günde 450 tırlık malzeme gidiyordu.

Cumartesi günü 20 tırdan oluşan ilk konvoy Gazze'ye giriş yaptı. Fotoğraf: Hatem Ali/AP/picture alliance

İsrail'in hedefi

Öte yandan İsrail ordusu Hamas'a karşı savaşta İsrail tarafında ağır kayıplar yaşanacağından yola çıkıyor. İsrail Ordu Sözcüsü Yarbay Jonathan Conricus ABD'deki Fox televizyonuna yaptığı açıklamada stratejilerinin bir sonraki aşamasını "Hamas'ın zayıflatılması" olarak açıkladı. Ancak Conricus Hamas'ın savaşa hazırlandığını ve ilk aşamada İsrail'e ağır kayıp verdirmeyi hedeflediğini tahmin ettiklerini aktardı.

İsrail uyarıları artırdı

Filistin kaynakları İsrail'in uyarılarını artırdığını bildiriyor. İsrail'in dağıtılan broşür ve İsrail Ordusu'ndan cep telefonlarına gönderilen sesli mesajlar ile Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunanlara, kıyı şeridinin güneyine kaçmamaları halinde "terör örgütünün sempatizanı" olarak değerlendirilecekleri uyarısını yaptığı belirtiliyor.

Rtr, AFP / SSB, HT

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