Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.
Gazprom (Gasprom), enerji şirketi. Merkezi Rusya'nın başkenti Moskova'dadır. 2011 yılı itibariyle 404 bin 400 kişiye istihdam sağlamaktadır. 2014 yılında 67 milyar 240 milyon ABD doları ciro yapmıştır.
DW Türkçe'nin Gazprom ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak doğalgaz boru hattı Kuzey Akım 2 projesi hızla ilerliyor. Ancak Baltık Denizi'ne inşa edilen ve doğrudan Almanya'ya ulaşması planlanan proje Rusya'ya karşı artacak gaz bağımlılığı nedeniyle AB üyesi ülkeleri tedirgin ediyor. Öte yandan Türkiye de Rus gazına bağımlılık konusunda öne çıkan bir diğer ülke.