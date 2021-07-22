Gazprom (Gasprom), enerji şirketi. Merkezi Rusya'nın başkenti Moskova'dadır. 2011 yılı itibariyle 404 bin 400 kişiye istihdam sağlamaktadır. 2014 yılında 67 milyar 240 milyon ABD doları ciro yapmıştır.

DW Türkçe'nin Gazprom ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.