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Gazprom

Gazprom (Gasprom), enerji şirketi. Merkezi Rusya'nın başkenti Moskova'dadır. 2011 yılı itibariyle 404 bin 400 kişiye istihdam sağlamaktadır. 2014 yılında 67 milyar 240 milyon ABD doları ciro yapmıştır.

DW Türkçe'nin Gazprom ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

15.07.2021 WASHINGTON, DC - JULY 15: In this handout photo provided by the German Government Press Office (BPA), German Chancellor Angela Merkel and U.S. President Joe Biden meet in the Oval Office at the White House on July 15, 2021 in Washington, DC. During what is likely her last official visit to Washington, the leaders are expected to discuss their shared priorities on climate change and defense. (Photo by Guido Bergmann/Bundesregierung via Getty Images)

Kuzey Akım 2 projesi: Almanya ile ABD el sıkıştı 22.07.2021

Rusya'nın "enerjiyi silah olarak" kullanacağı iddiasıyla ABD'nin itiraz ettiği Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinde, Washington ve Berlin uzlaşma sağladı. Rusya memnun, Ukrayna tepkili.

14. Mai 2019 Bauarbeiten an der Anlandestation in Lubmin Auf dem Gelände des Lubminer Energie- und Technologiestandortes westlich des Industriehafens entsteht die Anlandestation für die Nord Stream 2-Pipeline.

Gazprom: Kuzey Akım 2 bu yıl tamamlanacak 26.03.2021

Gazprom, Rus doğal gazını Almanya'ya ulaştıracak Kuzey Akım 2 boru hattının, ABD'nin baskılarına rağmen bu yıl tamamlanacağını söyledi. ABD projeye katılan şirketleri yaptırımla tehdit ediyor.
ISTANBUL, TURKEY - JANUARY 8: President of Turkey Recep Tayyip Erdogan (R) and his Russian counterpart Vladimir Putin (L) attend the opening ceremony of TurkStream natural gas pipeline project, at Halic Congress Center in Istanbul, Turkey on January 08, 2020. Isa Terli / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

TürkAkım'ın kazananı kaybedeni kim? 10.01.2020

TürkAkım'da Putin istediğini alamadı. Gazprom da milyonlarca doları Karadeniz'e gömdü. DW editörü Andrey Gurkov'a göre kazanan Erdoğan, Türkiye ve Bulgaristan.

Kuzey Akım 2 hızla ilerliyor 08.02.2019

Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak doğalgaz boru hattı Kuzey Akım 2 projesi hızla ilerliyor. Ancak Baltık Denizi'ne inşa edilen ve doğrudan Almanya'ya ulaşması planlanan proje Rusya'ya karşı artacak gaz bağımlılığı nedeniyle AB üyesi ülkeleri tedirgin ediyor. Öte yandan Türkiye de Rus gazına bağımlılık konusunda öne çıkan bir diğer ülke.
A Nord Stream pipeline operator stands on October 8, 2012 on a platform overlooking the diagnostic cleaning plant before the opening ceremony of the North Stream second gas link in Portovaya bay, some 60 kms (37 miles), from the town of Vyborg in northwestern Russia. The Nord Stream pipeline consortium on October 8 launched a second gas link between Russia and its main European consumers, doubling its capacity to 55 billion cubic meters per year. +++ (C) Getty Images/AFP/O. Maltseva

Bulgaristan TürkAkım'a hazır 30.11.2018

Bulgaristan, Rus doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım projesinin ülke sınırlarından geçmesine onay verdi. Projenin Bulgaristan'dan geçmesine yeşil ışık yakan Gazprom, son kararın daha sonra verileceğini bildirdi.
AT SEA, UNSPECIFIED - JUNE 23 : (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKSTREAM PROJECT / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Pioneering Spirit is seen at the construction site of TurkStream and Russian company Gazprom gas pipelineÄôs offshore of Anapa city in the Black Sea on June 23, 2017. Construction is run with the world's largest construction vessel Pioneering Spirit with the length of 382 meters and width of 124 meters. Pioneering Spirit departed from Port of Rotterdam. TurkStream will directly connect the large gas reserves in Russia to the Turkish gas transportation network, creating a reliable source of energy for Turkey and south-east Europe as construction of the project began today. TurkStream Project / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Türk Akımı'nda ilk etap tamamlandı 30.04.2018

Rus doğal gazını Karadeniz üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan Türk Akımı boru hattı projesinin deniz kısmındaki ilk hattının inşaatı tamamlandı.

Russian President Vladimir Putin (L), accompanied by Gazprom Chief Executive Officer Alexei Miller, visits the construction site of the Amur gas processing plant, part of the Power of Siberia project, in the far eastern Amur region on August 3, 2017. / AFP PHOTO / SPUTNIK / Alexey NIKOLSKY (Photo credit should read ALEXEY NIKOLSKY/AFP/Getty Images)

ABD'den Putin'in çevresine yaptırım 06.04.2018

ABD, yedi Rus oligark, 17 hükümet yetkilisi ve 12 şirketi yaptırım listesine aldı. Listede Gazprom CEO'su Miller de bulunuyor.
A liquefied natural gas (LNG) tanker arrives at a gas storage station at Sodegaura city in Chiba prefecture, east of Tokyo on April 6, 2009 for the first shipment of LNG from Sakhalin-2 natural gas development project in Sakhalin, Russia. AFP PHOTO / JIJI PRESS (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images)

Rusya ABD'ye doğal gaz mı satıyor? 12.01.2018

ABD yönetimi Rusya‘nın Avrupa doğal gaz pazarındaki hakimiyetine son vermek istiyor. Diğer taraftan Rusya kökenli sıvılaştırılmış doğal gazın ABD piyasasına sevkedildiği ortaya çıktı. Peki bu nasıl oluyor?
An employee turns a valve at a gas compressor station in the village of Boyarka, outside Kiev, Ukraine, in this April 22, 2015 file photo. Russia's plans to drop Ukraine as a route for pumping natural gas to Europe will still leave state-run Gazprom facing about $1 billion in annual transit fees to Slovakia and Bulgaria for years to come, analysts and industry sources say. To match UKRAINE-CRISIS/GAZPROM REUTERS/Gleb Garanich/Files

Gazprom Türk Akımı hattının inşasına başladı 08.05.2017

Rus enerji firması Gazprom, Türk Akımı projesindeki doğalgaz boru hattının inşasına başladı.
Turkish technicians standing in front of three national flags at the Botas pumping station before the inauguration ceremony for the natural gas pipe-line 'Blue Stream' from Russia to Turkey through the Black Sea, in the village of Durusu near Samsun, northern Turkey, Thursday 17 November 2005. EPA/KERIM OKTEN +++(c) dpa - Report+++

Türk Akımı'nda perde yeniden açılıyor 08.09.2016

Rusya ile Türkiye arasındaki normalleşme sürecinin başlamasıyla Türk Akımı boru hattında ilk adım geldi. Rus şirket, hattın inşası için Türkiye'den ilk iznin alındığını açıkladı.
File - A view of the gas measuring station Sudzha, just 200 metres from the Ukrainian border, Kursk region, Russian Federation, 13 January 2009. EPA/MAXIM SHIPENKOV/dpa (zu dpa Energie bleibt das Herzstück der Wirtschaftsbeziehungen mit Russland vom 12.10.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Gazprom Türkiye'ye doğalgaz indirimini iptal etti 29.01.2016

Rus enerji şirketi Gazprom'un Türkiye'ye uyguladığı yüzde 10.25'lik indirimi iptal ettiği bildirildi.
FILE - The first spare pipes for the Nord-Stream Baltic Sea pipeline are stored on shore in Lubmin, Germany, 19 June 2012. The central storage facility will have 480 spare pipe sections. The 12 meter long pipes will be stored for 50 years in the 5.5 million euro expensive warehouse in case the pipeline needs repair. Photo: STEFAN SAUER/dpa (zu dpa:Russen und Europäer bauen zwei neue Stränge für Nord Stream vom 18.06.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Kuzey Akımı'nın kapasitesi genişliyor 04.09.2015

Kuzey Akımı doğalgaz boru hattının kapasitesi iki katına çıkarılacak. 2019'da Avrupa'ya ek 55 milyar metreküp doğalgaz pompalanacak.
Titelseiten diverser Tageszeitungen Zeitungen im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, aufgenommen am 26.06.2005. Foto: Christian Slutterheim +++(c) dpa - Report+++

02.07.2015 - Alman basından özetler 02.07.2015

Alman gazetelerinden seçtiğimiz yorumların konuları, temerrüde düşen Yunanistan’daki gergin referandum bekleyişi, ABD – Küba barışı ve Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yeniden doğalgaz silahını kullanması.
epa04342902 View on a detail of of the Ukrainian booster gas compressor station, near Chervonodonetsk village, Kharkiv area, Ukraine, 06 August 2014. Ukraine increased its own gas extraction to reduce dependency from the Russian Gazprom supply. EPA/SERGEI KOZLOV

Rusya vanaları kapadı 01.07.2015

Rusya, Gazprom şirketi aracılığıyla Ukrayna'ya yaptığı doğalgaz sevkiyatını durdurdu.
Turkish technicians standing in front of three national flags at the Botas pumping station before the inauguration ceremony for the natural gas pipe-line 'Blue Stream' from Russia to Turkey through the Black Sea, in the village of Durusu near Samsun, northern Turkey, Thursday 17 November 2005. EPA/KERIM OKTEN +++(c) dpa - Report+++

Gazprom’un Türkiye hedefi 09.06.2015

Rus doğalgaz şirketi Gazprom, Türkiye ile "Türk Akımı" adı verilen yeni boru hattı projesi anlaşmasını haziran sonunda imzalamak istiyor.
ANKARA, TURKEY  DECEMBER 01: Russian President Vladimir Putin (L) shakes hand with Turkeys President Recep Tayyip Erdogan (R) at the entrance of the Turkish Presidential Palace, as a part of his official visit to Turkey on December 01, 2014 in Turkish capital Ankara. Volkan Furuncu / Anadolu Agency

Türkiye-Rusya yakınlaşması, Batı ile ilişkileri nasıl etkiler? 10.12.2014

Türkiye-Rusya yakınlaşmasını Türkiye’nin AB ve Almanya ilişkileri bağlamında değerlendiren uzmanlar, Türkiye-Rusya ilişkilerinin kırılganlığına dikkat çekerek AB’nin ve Almanya’nın Türkiye için önemine vurgu yaptılar.
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