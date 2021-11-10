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Gazeteci

Gazeteci, gazetecilik mesleğini icra eden kişi. Haber ve bilgi kaynağına en çabuk ulaşan ve bu kaynaklardan edindiği bilgi ve haberleri okurlara sunan insandır.

Güncel olaylar, akımlar, konular ve kişiler hakkında bilgi toplayıp, olabildiğince tarafsız bir şekilde yayımlamak için çaba gösterir. DW Türkçe'nin gazeteci ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

TÜGVA devletin içine nasıl sızdı? 10.11.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetiminde olduğu TÜGVA’nın devlete nasıl sızdığını gösteren belgeler bir süredir gündemde. O belgeleri yayınlayan gazeteci Metin Cihan'a göre "Bu yapılanmaya karşı devlet içinde bir direnç var". 

Türkiye ekonomisi nereye gidiyor? & Erdoğan'ın sağlık durumu 04.11.2021

Nevşin Mengü Soruyor'da bu hafta gazeteci Sedat Bozkurt ile Ankara siyasetini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili tartışmaları, Emin Çapa ile de Türkiye ekonomisini konuştuk.
TOPSHOT - Cameras and pictures of journalists recently murdered in different Mexican states are placed at Independence Angel square during a protest by journalists in Mexico City on May 16, 2017. - Mexico ranks third in the world for the number of journalists killed, after Syria and Afghanistan, according to media rights group Reporters Without Borders (RSF). (Photo by YURI CORTEZ / AFP) (Photo credit should read YURI CORTEZ/AFP/Getty Images)

Gazeteci cinayetleri Lahey'in gündeminde 02.11.2021

1992 yılından beri dünya genelinde bin 400'den fazla gazeteci öldürüldü. Lahey'de bugün hayata geçirilen bir proje ile birçok cinayetin aydınlatılmadığına, faillerin cezasız kaldığına dikkat çekilmesi hedefleniyor.

PEN-Präsident Deniz Yücel in Frankfurter Paulskirche. Tagung des deutschen PEN-Zentrums 2021. Deniz Yüzel, neuer PEN-Präsident (gewählt am 26.10.2021) Datum: 27.10.21 Ort: Frankfurt/Main Foto: PEN-Zentrum Deutschland

Deniz Yücel: Kavala'nın hâlâ cezaevinde olması "skandal" 28.10.2021

Almanya PEN Başkanı, gazeteci ve yazar Deniz Yücel, AİHM'nin Kavala ile ilgili kararlarını "sistematik" olarak hiçe sayan Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alınması çağrısında bulundu.

Journalist Deniz Yücel am Samstag, 19. Oktober 2019 auf der Frankfurter Buchmesse 2019. | Verwendung weltweit

Deniz Yücel PEN Almanya başkanı seçildi 26.10.2021

Uluslararası Yazarlar Birliği PEN'in Almanya başkanlığına gazeteci Deniz Yücel seçildi.

Türkiye'deki "dönüşüm alametleri" | Nevşin Mengü Soruyor 21.10.2021

Nevşin Mengü Soruyor'da TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç ile Merkez Bankası'nın faiz indirme kararını, gazeteci Can Dündar ile Ankara ve Batı arasındaki "yargıya müdahale" krizini konuştuk.

DW Haber - 20.10.2021 20.10.2021

DW Haber'de bugün: Türk hukukuna AİHM'in eleştirileri ağırlaşıyor, TÜSİAD'ın laiklik ve adalet çıkışı ne anlama geliyor?, Elektrik zammı tüketiciye nasıl yansıyacak?, DW muhabiri Alican Uludağ'a Almanya'dan Cesur Gazeteci Ödülü, Manisa'da zihinsel engelliler okulunda taşınma krizi.

TÜGVA belgelerinde neler dikkat çekiyor? 14.10.2021

TÜGVA'dan sızdırıldığı belirtilen belgeleri inceleyen gazeteci Nevşin Mengü, "Hayırsever iş adamları ne karşılığında 1 milyon TL kira desteği veriyor?" sorusunun akla geldiğini ifade ediyor.

Kuzey Kıbrıslılara yasak listesi iddiası 13.10.2021

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıslı 42 kişiye yönelik yasaklılar listesi oluşturduğu iddia ediliyor. Son olarak gazeteci Ali Kişmir, İstanbul Havalimanı'nda 'güvenlik gerekçesiyle' alıkonularak, sınır dışı edildi.
02.10.2020 Hatice Cengiz, the fiancee of slain Saudi journalist Jamal Khashoggi, poses during the 16th Zurich Film Festival (ZFF) in Zurich, Switzerland, Friday, Oct. 2, 2020.(KEYSTONE/Alexandra Wey). |

Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz'den Biden yönetimine eleştiri 02.10.2021

Üç yıl önce İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için Washington'da anma töreni düzenlendi. Törene katılan Hatice Cengiz ABD Başkanı Biden'dan "sözünü tutmasını" istedi.
Das Präsidialamt für Kommunikation in Ankara/ Türkei

Danıştay İletişim Başkanlığından savunma istedi 20.09.2021

Danıştay, basın özgürlüğünün ihlal edildiği kararını verdiği Basın Kartı Yönetmeliği davasında İletişim Başkanlığının savunmasını istedi. Yeni yönetmelik yüzünden çok sayıda gazeteci basın kartını kaybetmişti.

26.08.2018, Baden-Württemberg, Stuttgart: Die deutsche Journalistin Mesale Tolu gibt nach ihrer Ankunft aus Istanbul ein Pressestatement in einem Gebäude nahe des Stuttgarter Flughafens. Tolu war in der Türkei wegen Terrorvorwürfen festgehalten worden. Im Hintergrund ist der Dreilettercode von dem Flughafen Istanbul-Atatürk (IST) zu sehen.

Tolu: Demirtaş, Kavala içerdeyken Türk yargısına güvenmiyorum 16.09.2021

Örgüt üyeliği ve propagandası suçlamalarıyla yargılandığı davada savcının beraatini istediği Alman gazeteci Meşale Tolu, "Benim beraat etmem önemli değil. Demirtaş, Kavala içerideyken Türk yargısına güvenmiyorum" dedi.

Die türkische Juristin und Frauenrechtlerin Canan Arın erhält den Anne-Klein-Frauenpreis 2021 der Heinrich-Böll-Stiftung. Die Anwältin aus Istanbul setze sich seit über 40 Jahren für die Rechte und die Selbstbestimmung von Frauen ein, heißt es in der am Mittwoch veröffentlichten Begründung.

Hrant Dink Ödülleri sahiplerini buldu 15.09.2021

Hrant Dink Ödülleri'nin bu yıl Türkiye'deki sahibi Mor Çatı Derneği'nin kurucularından Canan Arın oldu. Uluslararası Hrant Dink Ödülü ise Filipinli araştırmacı gazeteci Maria Ressa'ya verildi.

Aksünger: Erdoğan Bayraktar’ın açıklamalarından büyük delil olamaz | Nevşin Mengü Soruyor 02.09.2021

Nevşin Mengü Soruyor'da eski CHP Milletvekili Erdal Aksünger, Erdoğan Bayraktar'ın açıklamalarından "daha büyük delil olamaz" dedi ve 17-25 Aralık dosyasının yeniden açılması için yeni bir delile gerek olmadığını söyledi. Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, Türkiye'nin Kabil Havaalanına asker göndermek istemesinin nedeninin Batı ile ilişkileri Afganistan üzerinden düzeltmek istemesi olduğunu belirtti.
Taliban fighters patrol in Kabul, Afghanistan, Thursday, Aug. 19, 2021. The Taliban celebrated Afghanistan's Independence Day on Thursday by declaring they beat the United States, but challenges to their rule ranging from running a country severely short on cash and bureaucrats to potentially facing an armed opposition began to emerge. (AP Photo/Rahmat Gul)

DW editörünün akrabası Taliban tarafından öldürüldü 19.08.2021

Afganistan’da gazeteciler ve aileleri ölümle burun buruna. DW editörünün bir aile ferdinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırı, Taliban’ın öldürmekten çekinmediğini gözler önüne seriyor.

DW Haber - 18.08.2021 18.08.2021

"Türkiye Cumhuriyeti'nin bir şeriat devletini tanıması o kadar da kolay olmayacak." "Bakanlık, aşı tereddütlerini çok arttıracak söylemlerde bulundu." "Gazeteciliği suç haline getirdiler." ODTÜ'de mezuniyet töreni 10 parçaya bölünecek.
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