Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.
Gazeteci, gazetecilik mesleğini icra eden kişi. Haber ve bilgi kaynağına en çabuk ulaşan ve bu kaynaklardan edindiği bilgi ve haberleri okurlara sunan insandır.
Güncel olaylar, akımlar, konular ve kişiler hakkında bilgi toplayıp, olabildiğince tarafsız bir şekilde yayımlamak için çaba gösterir. DW Türkçe'nin gazeteci ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
DW Haber'de bugün: Türk hukukuna AİHM'in eleştirileri ağırlaşıyor, TÜSİAD'ın laiklik ve adalet çıkışı ne anlama geliyor?, Elektrik zammı tüketiciye nasıl yansıyacak?, DW muhabiri Alican Uludağ'a Almanya'dan Cesur Gazeteci Ödülü, Manisa'da zihinsel engelliler okulunda taşınma krizi.
Nevşin Mengü Soruyor'da eski CHP Milletvekili Erdal Aksünger, Erdoğan Bayraktar'ın açıklamalarından "daha büyük delil olamaz" dedi ve 17-25 Aralık dosyasının yeniden açılması için yeni bir delile gerek olmadığını söyledi. Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, Türkiye'nin Kabil Havaalanına asker göndermek istemesinin nedeninin Batı ile ilişkileri Afganistan üzerinden düzeltmek istemesi olduğunu belirtti.