Gazeteci Yavuz Selim Demirağ hapse girdi

Kim bu Pontuslular?

AKP ve iktidara yakın medyanın CHP adayı Ekrem İmamoğlu ve Karadenizli destekçilerine karşı yürüttüğü "Pontus" kampanyası, Karadeniz kültürü ve tarihiyle ilgili bilgi eksikliğini bir kez daha gün yüzüne çıkardı.