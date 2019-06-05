 Gazeteci Yavuz Selim Demirağ hapse girdi | TÜRKİYE | DW | 13.06.2019

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TÜRKİYE

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ hapse girdi

Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı 11 ay 20 gün hapis cezası nedeniyle cezaevine girdi.

Yavuz Selim Demirağ 11 Mayıs'ta Ankara'daki evinin önünde sopalı saldırıya uğramıştı.

Yavuz Selim Demirağ 11 Mayıs'ta Ankara'daki evinin önünde sopalı saldırıya uğramıştı.

Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı 11 ay 20 gün hapis cezası nedeniyle cezaevine girdi.

Ankara'da geçen ay uğradığı sopalı saldırıyla gündeme gelen Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aldığı hapis cezasını çekmek üzere cezaevine girdi.

Yeniçağ gazetesi, adliyeye giderek teslim olan Demirağ'ın Ankara'daki Ayaş Cezaevi'ne götürüldüğünü bildirdi.

Demirağ, bugün gazetesinde yayınlanan köşe yazısında, "11 ay 20 günlük cezasının infaz edileceğini" duyurarak okuyucularla vedalaşmıştı. Demirağ, en kısa zamanda cezaevinden yazılarını sürdüreceğini belirtmişti.

Dava süreci

Demirağ, Aydın'ın Nazilli ilçesinde 30 Mart 2010'da yaptığı bir konuşma nedeniyle yargılanmıştı. Demirağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müşteki sıfatıyla yer aldığı davada "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan Ocak 2018'de 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Demirağ'ın itirazını reddeden İzmir'deki istinaf mahkemesi de 2 Nisan 2019'da Nazilli'deki mahkemenin verdiği hapis cezasını onamıştı.

TGS: Batsın böyle adalet!

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Demirağ'ın cezaevine girmesine Twitter üzerinden tepki gösterdi. TGS'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bir ay önce sokak ortasında saldırıya uğrayan gazeteci #YavuzSelimDemirağ bugün ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla cezaevine kondu. Yazmak yasak, saldırmak serbest. Batsın böyle adalet!" denildi.

Demirağ 11 Mayıs'ta Ankara'daki evinin önünde sopalı saldırıya uğramıştı. Olayın ardından gözaltına alınan altı şüpheli 13 Mayıs'ta savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

DW/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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