Gazeteci Sedef Kabaş’ın tahliyesine karar verildi

49 gündür Bakırköy Cezaevi'nde tutuklu bulunan Gazeteci Sedef Kabaş’ın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla 2 yıl 4 ay ceza alan Kabaş’ın tahliyesine karar verildi.

"Gerçekleri söylemeye devam edeceğim"

Salonun küçüklüğü ve pandemi tedbirleri gerekçe gösterilerek sınırlı sayıda gözlemcinin alındığı duruşmada hazır bulunan gazeteci Sedef Kabaş, savunmasında kendisine yöneltilen suçlamalara ilişkin, "Malum atasözünü kendimce yumuşatarak örnek verdim. Sözlerimde Erdoğan’ın ismini bile kullanmadım ama üzerine alındı. Bunların hepsi eleştiri, hakaret olarak kabul edilemez" dedi.

Savunmasında, "Bir şiir yüzünden hapis yatmış birinin atasözü nedeniyle bir gazetecinin hapis yatmasını istemesi hayatın bir cilvesi değil mi?" ifadelerini kullanan Kabaş, "Mevcut iktidarın bana ve bize yaşattıklarına rağmen gerçekleri söylemeye devam edeceğim" açıklamasında bulundu.

"Tayyip Erdoğan’ın talebine karşı duracak bir hakim var mı?"

Kabaş’ın avukatı Uğur Poyraz ise, "Bu ülkede Tayyip Erdoğan’ın talebine karşı duracak bir hakim var mıdır? Bu kararı verecek hakimin sürülmeyi göze alması gerekir" ifadelerini kullandı. "Bu dava burada bitmeyecek" diyen Poyraz, iç hukuk yollarının tükenmesi durumunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuracaklarını açıkladı.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Kabaş’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sözlerinden dolayı cezalandırılmasını, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na yönelik sözlerinin hakaret kapsamında olmadığı ve bu nedenle beraatına karar verilmesini istedi. Savcı, Sedef Kabaş’ın üst sınırdan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

"Konuşursan yanarsın mesajı mı vereceksiniz?"

"Bu davada Türkiye'nin bir hukuk devleti olup olmadığına karar vereceksiniz” diyen Avukat Kerem Altıparmak ise esas hakkındaki mütalaaya ilişkin olarak, "Konuşursan yanarsın mesajı mı vereceksiniz?" sorusunu yöneltti.

Mahkemenin, Kabaş’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na yönelik sözleri hakkında beraat, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla 2 yıl 4 ay ceza almasına hükmetmesinin ardından Hakim, Kabaş’ın tahliyesine karar verdi.

Ne olmuştu?

Gazeteci Sedef Kabaş, TELE 1 kanalında 14 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan "Demokrasi Arenası" isimli programdaki ifadeleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla 22 Ocak 2022 tarihinde tutuklanmış, Kabaş hakkındaki iddianame 11 Şubat’ta hazırlanmıştı.

Kabaş, söz konusu yayında, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" ifadelerini kullanmıştı.

İddianamede Kabaş’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na yönelik sözleri nedeniyle ise "Kamu görevlisine hakaret" suçlamasıyla 2 yıl 4 aydan 4 yıl 8 aya olmak üzere toplam 3 yıl 9,5 aydan 12 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Fatima Çelik

© Deutsche Welle Türkçe