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Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapmak için bir grubun Türkiye'ye giriş yaptığına yönelik paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldıFotoğraf: Murad Sezer/REUTERS
PolitikaTürkiye

Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma açıldı

4 saat önce

Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast iddialarına ilişkin paylaşımı nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

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14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine iki gün kala İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı  Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapmak için bir grubun Türkiye'ye giriş yaptığına yönelik paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldığını ve bu çerçevede ifadeye çağrıldığını duyurdu.

Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, dün gece geç saatlerde, sosyal medya hesabından Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir suikast planlandığı yolundaki iddiayı gündeme getirdi.

Yanardağ paylaşımında, "Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yaşamını derinden etkileyecek önemli bir olayı, -geç bir saatte de olsa- kamuoyu ile paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaynağıma güvendim... Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'dan Türkiye'ye girdiği belirtiliyor" ifadelerini kullandı.

Yanardağ suikast girişiminin bugünkü Samsun mitinginde yapılacağının iddia edildiğini belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sabah söz konusu paylaşımından dolayı Merdan Yanardağ hakkında resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. 

Savcılığın paylaştığı bilgilere göre, Yanardağ hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan dolayı soruşturma açıldı ve "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınmak üzere savcılığa çağırıldı.

ANKA / SSB, JD

 

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