 Gazeteci Melis Alphan hakim karşısında | TÜRKİYE | DW | 06.04.2021

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TÜRKİYE

Gazeteci Melis Alphan hakim karşısında

Gazeteci Melis Alphan, sosyal medya hesabından Diyarbakır’daki Nevruz kutlamasına ilişkin fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle 5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyor.

Sembol fotoğraf

Sembol fotoğraf

Gazeteci Melis Alphan, Diyarbakır’daki Nevruz kutlamasına dair altı yıl önce sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir fotoğraf gerekçesiyle bugün İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısında.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne elektronik posta yolu ile yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Alphan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Aralık ayında ifadeye çağırılmıştı.

5 Ocak 2021 tarihinde hazırlanan iddianamede, Alphan’ın 21 Mart 2015’de sosyal medya uygulaması Instagram üzerinden ‘’Newroz Piroz Be’‘ ifadesini kullanarak paylaşımda bulunduğu, söz konusu paylaşımda “çeşitli Kürt örgütlerinin bayrakları ile Abdullah Öcalan’ın posterlerinin görüldüğü” ve Alphan’ın bu paylaştığı gönderiyle "Terör örgütü propagandası yaptığı” iddia ediliyor.

İddianamede, Alphan’ın söz konusu fotoğrafta bayrakları görünen Kürt örgütlerinin "cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde örgüt propagandası yaptığı” ileri sürülüyor.

Alphan hakkında, Nevruz kutlaması gönderisi ve diğer paylaşımlarına dair değerlendirmeler üzerinden “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

DW / DBN, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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