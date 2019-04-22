Gazeteci Kadri Gürsel için tahliye kararı

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan davada "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan aldığı 2 yıl 6 aylık hapis cezası onanan ve bugün İstanbul Adalet Sarayı'na giderek teslim olan Kadri Gürsel'in tahliyesine karar verildi.

Adliyeden polis aracıyla Metris Cezaevi'ne götürülen Gürsel'e cezaevi girişinde kelepçe takılması sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

Anadolu Ajansı'nın haberinde Gürsel'in, denetimli serbestlik hükümleriyle ilgili işlemlerinin başlatılması için cezaevine gönderildiği belirtilmişti. Ajans, cezaevindeki bu işlemlerin bitmesinin 1-2 günü bulabileceğini bildirmişti.

Ancak DHA'nın haberine göre, Gürsel'in aynı gün içinde tahliyesine karar verildi.

Video izle 00:37 Kadri Gürsel cezaevine girdi

Gürsel'den tutukluluk süresi ve AYM kararına vurgu

Gürsel, teslim olmadan önce Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhuriyet davasındaki 11 aylık tutukluluğunun, hakkında verilen 2,5 yıllık hapis cezasının infaz süresini karşıladığını belirterek, "İnfaz gerekçesiyle yeniden hapsedilmem hukuka aykırıdır" demişti. Gürsel, "11 aylık süresini tutuklu geçirdiğim 2,5 yıllık hapsin infazı, yasa gereği denetimli serbestlik yoluyla olmak zorundadır. Buna rağmen hapse konulmam söz konusudur" ifadesini kullanmıştı.

Anayasa Mahkemesinin 2 Mayıs'ta verdiği hak ihlali kararını hatırlatan Gürsel, "AYM'nin ifade özgürlüğü hakkımın ihlal edildiği yönündeki kararı, aleyhimdeki sözde delili, dolayısıyla suçlamayı ve mahkumiyeti düşürür niteliktedir. Aleyhimdeki delili, suçlamayı ve mahkumiyeti hukuken geçersiz kılarak yeniden yargılanıp beraat etmemin yolunu açması gereken AYM kararı varken, tutukluğum sırasında infaz edilmiş bir hüküm için hapsedilmem hukuksuzluğu büyütüyor" demişti.

Cumhuriyet davası kapsamında 11 ay tutuklu kalan Gürsel, Eylül 2017'de tahliye edilmişti. AYM ise 2 Mayıs'taki kararında, tutuksuz yargılanan Gürsel'in "kişi özgürlüğü ve güvenliği ile ifade özgürlüğü" haklarının ihlal edildiğine hükmetmişti.

DW,DHA/CÖ,BK

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