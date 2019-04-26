Gazeteci Coşkun ve belgeselci Kızıl Eynesil'de gözaltına alındı

Gazeteci Canan Coşkun ve belgeselci Kazım Kızıl Giresun'un Eynesil ilçesinde gözaltına alındı. Coşkun ve Kızıl'ın gözaltına alındığını gazeteci meslektaşları sosyal medyadan duyurdu.

Gazeteci Burcu Karakaş, Coşkun ve Kızıl'ın Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümünü araştırmak için kurulan komisyonunun çalışmalarını takip etmek üzere Giresun'da olduklarını belirtti. İki gazetecinin bugün savcılığa çıkarılması bekleniyor.

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu iki gazetecinin gözaltına alınmasını eleştirerek konunun takipçisi olduğunu belirtti.

DİSK Basın-İş iki gazetecinin gözaltına alınmasını eleştirdi. Sendika twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rabia Naz Vatan için kurulan komisyonun çalışmasını takip etmek için bir süredir Giresun'da olan üyemiz gazeteci Canan Coşkun ve belgeselci Kazım Kızıl gözaltına alındı. Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın" ifadesine yer verdi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu twitter paylaşımında, "Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümünü araştıran TBMM Komisyonu’na Giresun Eynesil’de eşlik ederken gözaltına alınan meslektaşlarımız Canan Coskun ve belgeselci Kazım Kızıl'ın serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Gazetecilere yönelik usandıran tacize son!" dedi.

Rabia Naz Vatan 12 Nisan 2018 tarihinde Eynesil ilçesindeki evlerinin önünde yaralı halde bulunmuş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Rabia Naz’ın ölümü kayıtlara intihar olarak geçmişti. Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan ise kızının intihar sonucu değil, bir aracın çarpması nedeniyle öldüğünü savunmuştu. Rabia Naz'ın ölümünün üzerinden bir buçuk yıl sonra TBMM Araştırma Komisyonu çalışmalarına başlamış ve geçen hafta olay yerinde incelemelerde bulunmak, tanık ve görgü tanıklarını dinlemek amacıyla Eynesil ve Giresun'a gitmişti.

DW / HT,JD

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